В Днепр едет президент: цель визита

Завтра, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Днепр с рабочим визитом. Стало известно, что он будет делать в городе.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, Зеленский поедет на Новый мост и обсудит там с городским руководством создание новых троллейбусных линий на жилой массив Солнечный. Затем он посетит турнир "Самый сильный человек Украины-2019" на Фестивальном причале.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Кабинет Министров Украины поддержал кандидатуру президента на пост главы Днепропетровской ОГА и назначил его на данную должность. Однако о том, что Зеленский представит Александра Бондаренко в Днепре 14 сентября ничего не известно.

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