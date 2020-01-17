Укравтодор сможет привлечь на ремонт дорог 20 млрд грн, – советник премьер-министра Юрий Голик

Верховная Рада утвердила законы о привлечении Укравтодором кредитных средств для увеличения финансирования ремонта автодорог в 2020 году под гарантии Кабмина.

Как отметил советник премьер-министра Юрий Голик, эти деньги будут дополнительным к Дорожному фонду источником средств, сообщает koma.life.

"Вчера писал про утверждение Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Сегодня Верховная Рада проголосовала за основу и в целом два закона - 2660 и 2661 - позволяющие Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог", – сообщил Голик.

Юрий Голик delo.ua

Теперь Укравтодор может привлекать кредитные средства коммерческих банков, что позволит финансировать развитие дорожной отрасли Украины и выполнять ремонтно-строительные работы на автомобильных дорогах общего пользования.

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