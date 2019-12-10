Укравтодор привлек австрийских экспертов для контроля качества ремонта дорог – советник премьера Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик в своем Facebook сообщает, что качество ремонта и строительства дорог, за которые отвечает Укравтодор, будут контролировать независимые иностранные компании.

"Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже", - заявил Голик.

По его словам, это "резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог".

По словам главы Укравтодора Александра Курбакова, он уже провел консультации с экспертами австрийской компании iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Он сказал, что Укравтодор ведет переговоры о сотрудничестве в рамках пилотного проекта на трассе H-08 Борисполь – Днепр – Запорожье - Мариуполь.

Юрий Голик

"В результате мы планируем получить рекомендации и план действий насчет улучшения контроля над выполненными работами с учетом опыта стран ЕС", - сообщил Курбаков.

С 2020 года независимые международные компании будут осуществлять контроль над всеми ключевыми дорожными проектами в Украине.

Как ранее сообщал Голик, правительство Украины привлекло деньги Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.

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