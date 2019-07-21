Участковая комиссия в Днепре испортила 2000 бюллетеней

В Днепре на 27 округе выборы в Раду начались с неприятного инцидента из-за ошибки избирательной комиссии.

На избирательном участке №121184 члены УИК испортили 2144 бюллетеня, поставив отметку "Выбыл" напротив кандидата, который на самом деле свою кандидатуру не снимал. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Путаница произошла из-за того, что у двух кандидатов созвучны фамилии. Именно так объяснил действия комиссии её председатель Владимир Гришков.

Владимир Гришков, председатель УИК №121184 Днепровский городской совет

"Это чисто техническая ошибка. Никакого политической подоплеки в этом нет", – отметил Гришков.

То, что бюллетени испорчены, комиссия выявила вчера, 20 июля, в 20:32. Сразу на участок была вызвала полиция и члены ОИК, составлен соответствующий акт.

Бюллетени допечатали и рано утром привезли на избирательный участок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, члены одной из избирательных комиссий и депутаты горсовета в Новомосковске получили сообщения с угрозами на мобильные телефоны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!