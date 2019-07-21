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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Участковая комиссия в Днепре испортила 2000 бюллетеней

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В Днепре на 27 округе выборы в Раду начались с неприятного инцидента из-за ошибки избирательной комиссии.

На избирательном участке №121184 члены УИК испортили 2144 бюллетеня, поставив отметку "Выбыл" напротив кандидата, который на самом деле свою кандидатуру не снимал. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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Путаница произошла из-за того, что у двух кандидатов созвучны фамилии. Именно так объяснил действия комиссии её председатель Владимир Гришков.

Владимир Гришков, председатель УИК №121184

Владимир Гришков, председатель УИК №121184

Днепровский городской совет

"Это чисто техническая ошибка. Никакого политической подоплеки в этом нет", – отметил Гришков.

То, что бюллетени испорчены, комиссия выявила вчера, 20 июля, в 20:32. Сразу на участок была вызвала полиция и члены ОИК, составлен соответствующий акт.

Бюллетени допечатали и рано утром привезли на избирательный участок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, члены одной из избирательных комиссий и депутаты горсовета в Новомосковске получили сообщения с угрозами на мобильные телефоны.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
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