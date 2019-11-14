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14 ноября • обновлено в 18:43
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София Ковнир
София Ковнир

Трассы в Днепропетровской области будут обслуживать частные компании

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Качественное обслуживание дорог является одной из основ хороших дорог. В Днепропетровской области было капитально отремонтировано большое количество дорог и теперь их будут обслуживать частные компании, что позволит сохранить качество дорожного покрытия и продлить их срок службы. Об этом сообщает Koma.life.

Трассы в Днепропетровской области будут обслуживать частные компании

Koma.life.

“Мы были первыми, кто начали передачу обслуживания дорог от убитых наглухо Облавтодоров частным компаниями через прозрачную процедуру торгов в ProZorro. В результате, уже в этом году, все трассы в Днепропетровской области обслуживают частные компании”, – рассказал советник премьера Юрий Голик, который раннее был советником губернатора Днепропетровской области.

Он сообщил, что в других областях также начался процесс передачи трасс в обслуживание частным компаниям.

“За три месяца частными компаниями куплено порядка 400 КДМок. Пример КДМки – Комбинированной Дорожной Машины – на фото. Это в 400 раз больше, чем Облавтодоры купили за десять предыдущих лет”, – привел пример советник.

“Дороги нужно не только строить и ремонтировать. Их нужно нормально обслуживать. Везде, где только это возможно, государство нужно заменить на частные компании”, – резюмировал Юрий Голик.

Советник премьера считает, что строительно-дорожная отрасль может стать локомотивом роста экономики в Украине.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
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