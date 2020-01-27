Советник премьер-министра Юрий Голик показал, какими станут школы по всей Украине

В этом году в Украине будет выполнен масштабный проект "Большая Стройка", в ходе которого будут построены и модернизированы сотни школ, детских садиков и стадионов, а также введено в эксплуатацию тысячи километров дорог.

Как будут выглядеть новые школы, показал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, пишет koma.life. Он продемонстрировал процесс реконструкции опорной школы в Перещепино Днепропетровской области.

Школа в Перещепино koma.life

"Первые два фото – школа еще летом этого года и проект того, как она будет выглядеть после реконструкции. Все последующие фото – с официального сайта Днепропетровской ОГА – как школа меняется на глазах и выглядит сейчас", – пояснил советник главы правительства.

Школа в Перещепино koma.life

Голик, ранее занимавший должность советника главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чья команда в 2015 году начала процесс модернизации школ, отметил важность преемственности.

"Хорошо, когда все проекты продолжаются и реализовываются", – подчеркнул он.

По словам Голика, согласно проекту "Большая Стройка", в 2020 году будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов и отремонтировано 4 000 км дорог.

"Днепропетровская область точно будет одним из лидеров", – убежден он.

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