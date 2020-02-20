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20 февраля • обновлено в 17:27
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"Разогнать быдло": помощнику "слуги народа" Медяника припомнили угрозы активистам Евромайдана

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Народный депутат от политической партии "Слуга Народа", днепрянин Вячеслав Медяник взял себе в помощники Юрия Полино, который призывал поддержать "Беркут" в силовом разгоне участников Революции Достоинства.

В 2014 году Полино назвал активистов Евромайдана быдлом и предложил единомышленникам объединиться, чтобы покончить с "бардаком". Это заявление он опубликовал на собственной странице в Facebook, передает 49000.com.ua.

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Помощник "слуги народа" Медяника угодил в скандал

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"Народ кому надоел этот бардак давайте поедим и поможем нашем беркутам разогнать это БЫДЛО", – написал Юрий Полино 26 января 2014 года (орфография автора сохранена, – ред.).

На данный момент на Facebook-странице несостоявшегося нардепа вся информация, в том числе и скандальная публикация, удалена.

Помощник "слуги народа" Медяника угодил в скандал

Помощник "слуги народа" Медяника угодил в скандал

49000.com.ua

Помощник "слуги народа" Медяника угодил в скандал

Помощник "слуги народа" Медяника угодил в скандал

49000.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народного депутата от "Батькивщины" Анжелику Лабунскую поймали на развлечениях во время заседания Верховной Рады. Политик играла на смартфоне в игру в жанре поиска предметов "June's Journey". Также Лабунская попалась на личной переписке.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Eсли бы быдлo pазoгнали, тo не былo бы 13000 пoгибших.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эх, не послушали Полино. Дело говорил
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