"Папередники" в облсовете Днепра: Пригунов прокомментировал свою отставку

Во вторник, 5 ноября, Глеб Пригунов заявил о своей отставке с должности главы Днепропетровского областного совета. Ранее стало известно, что его хотят уволить на ближайшей сессии.

О решении Пригунов сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что одна из причин ухода с поста председателя – попытки депутатов облсовета подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередников".

Глеб Пригунов tourdnepr.com

"Мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности председателя областного совета!" – написал Пригунов.

Также чиновник акцентировал внимание на необходимость проведения внеочередных выборов. Он объяснил это тем, что большинство партий, которые сейчас представлены в облсовете, не имеют поддержки жителей области.

"Я не согласен с некоторыми процессами, происходящими сегодня, например, отключение от электроснабжения здания Медиа-пространства. Все должно происходить в юридической плоскости!" – добавил глава облсовета.

Пригунов отметил, что останется в местной политике.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре могут уволить главу областного совета Глеба Пригунова. Этот вопрос депутаты рассмотрят на следующей сессии 8 ноября. Кроме того, на сессии планируют избрать нового председателя и двух его замов.

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