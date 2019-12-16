ОГА не использовали 2,8 млрд гривень на ремонт дорог, – советник премьера Голик

По состоянию на 30 ноября из 13,7 млрд грн, поступивших в облгосадминистрации из государственного бюджета на ремонт дорог, использовано только 10,9 млрд.

Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он рассказал, что согласно закону о Дорожном фонде в этом году в ОГА должны поступить 14,6 млрд грн на ремонт и содержание областных и сельских дорог. Из них уже поступило 13,7 млрд грн, транш 897 млн грн будет еще в декабре.

Ремонт дорог Ізбірком

“Казалось бы – вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег – это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент… На 30 ноября ОГА не использовали 2,8 млрд грн на ремонт дорог, которые им поступили из государственного бюджета”, – отметил советник премьера.

По его словам, 2,8 млрд грн – это примерно 155-170 км трассы типа Запорожье – Мариуполь.

Лидеры в использовании Дорожного фонда – Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного фонда каждая. Аутсайдеры – Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, использовавшие в районе 45%.

Только две ОГА в стране – Днепропетровская и Ивано-Франковская – делают преимущественно капитальный ремонт дорог в рамках Дорожного фонда.

Юрий Голик Факты

“Приведенные цифры и результаты – это, в большей степени, результат логики, заложенной в использование Дорожного Фонда каждой из областей главами ОГА, возглавлявшими их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справится не смог”, – написал Голик.

Он также сообщил, что в правительстве скоро будет сделана большая аналитика об использовании ОГА Дорожного Фонда в этом году. “И кратко опишем, что их ждет в году следующем, потому что вольница и ямочные ремонты закончились”, – резюмировал Голик.

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