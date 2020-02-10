Областные администрации получат 7,5 млрд грн на инфраструктурные проекты – советник премьера Юрий Голик

Миллиарды гривен на строительство и ремонт инфраструктурных проектов по всем областям Украины уже скоро поступят в областные администрации. Теперь задача ОГА – грамотно их использовать, заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Государственный фонд регионального развития. ДФРР. 7,5 млрд грн в 2020-м году. Еще один инструмент для областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов", – отметил Голик, пишет koma.life.

Он сообщил, что 2,2 млрд гривен будут предоставлены уже в апреле тем областным администрациям, которые пройдут все необходимые процедуры.

Юрий Голик facebook.com/y.golyk

"2,2 млрд грн уже в апреле могут попасть частным компаниям. Это - рабочие места, налоги, в том числе в местные бюджеты, и новая инфраструктура", – подчеркнул советник главы правительства.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас в Министерство регионального развития, которое распоряжается средствами Фонда, поступило заявок от ОГА лишь на 33% от заложенной суммы.

"Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались", – отметил Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик опубликовал инструкцию для органов власти, которые будут оценивать работу подрядчиков по проекту "Большая стройка" – строительству сотен новых школ, детских садиков и стадионов по всей стране.

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