Филатов признался "девачкам", что делает в сэкондах

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своем странном увлечении. Он назвал его девчачим.

Филатов скупает на барахолках старую одежду, обувь и головные уборы. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В это невозможно поверить, но человек, который матерится в фейсбуке (и не только), также по слухам (о, Боже) даже распускает руки на нерадивых товарищей, интересуется историей моды", - написал он.

Борис Филатов ТСН

Филатов несколько лет изучает ткани и вышивку на этнической одежде. У него собралась коллекция артефактов.

"Супруга все смеётся: "Слушай, Боря, а ты, случайно, не переобщался с мировыми дизайнерами? Ты там аккуратнее будь))". Не переобщался. Остаюсь всё тем же грубым бруталом и последним матершинником", - добавил он.

Мэр показал фото из своей коллекции одежды и тканей.

Мэр Днепра назвал свое увлечение девчачим Facebook Borys Filatov

Он покупает одежду на барахолках Facebook Borys Filatov

Борис Филатов показал коллекцию артефактов Facebook Borys Filatov

Филатов изучает вышивку Facebook Borys Filatov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию.

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