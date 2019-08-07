Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Политика

Филатов признался "девачкам", что делает в сэкондах

1.8т Читать материал на украинском

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своем странном увлечении. Он назвал его девчачим.

Филатов скупает на барахолках старую одежду, обувь и головные уборы. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В это невозможно поверить, но человек, который матерится в фейсбуке (и не только), также по слухам (о, Боже) даже распускает руки на нерадивых товарищей, интересуется историей моды", - написал он.

Борис Филатов

Борис Филатов

ТСН

Филатов несколько лет изучает ткани и вышивку на этнической одежде. У него собралась коллекция артефактов.

"Супруга все смеётся: "Слушай, Боря, а ты, случайно, не переобщался с мировыми дизайнерами? Ты там аккуратнее будь))". Не переобщался. Остаюсь всё тем же грубым бруталом и последним матершинником", - добавил он.

Новости
"Любовь всей моей жизни!" Филатов поделился трогательной историей о своих домашних любимцах: фото

Мэр показал фото из своей коллекции одежды и тканей.

Мэр Днепра назвал свое увлечение девчачим

Мэр Днепра назвал свое увлечение девчачим

Facebook Borys Filatov

Он покупает одежду на барахолках

Он покупает одежду на барахолках

Facebook Borys Filatov

Новости
Зеленский VS Филатов: букмекеры принимают ставки
Борис Филатов показал коллекцию артефактов

Борис Филатов показал коллекцию артефактов

Facebook Borys Filatov

Филатов изучает вышивку

Филатов изучает вышивку

Facebook Borys Filatov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Филатов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel