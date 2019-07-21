"Поддержу выбор горожан": мэр Днепра Филатов проголосовал на выборах

Борис Филатов проголосовал на внеочередных парламентских выборах на участке №121163 в Соборном районе города Днепр. Мэр отметил, что волеизъявление происходит спокойно – все 435 избирательных участков города вовремя открылись и работают без помех.

"Я одним из первых политиков в Украине заявил, что на парламентских выборах не буду поддерживать ни одну из партий и ни одного из кандидатов. По моему мнению, предвыборная кампания в Днепре прошла без существенных нарушений. Сейчас избирательный процесс в городе проходит спокойно", – отметил глава города.

Борис Филатов также добавил, что будет поддерживать выбор днепрян.

"Надеюсь, что все депутаты, которым наши горожане дадут мандат доверия, будут достойно представлять территориальную общину в Верховной Раде и отстаивать ее интересы независимо от их политических взглядов", – подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, что 21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Участки для голосования закроются в 20 часов.

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