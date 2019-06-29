Концерт певицы TAYANNA на День молодежи в Днепре собрал 7 тысяч зрителей

Вечером 29 июня на сцене Фестивального причала в Днепре выступила известная украинская певица TAYANNA. Ее большой концерт ко Дню молодежи, который состоялся при поддержке мэра Бориса Филатова, собрал около 7 тысяч зрителей.

"Когда говорят, что планета Земля вращается благодаря законам физики, – это неправда. Землю вращаете вы, молодежь! Вы – самые смелые, креативные. Вы создаете наше будущее. Любите, мечтайте, дерзайте. С праздником лучшую молодежь Днепра!" – сказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Во время концерта певица исполнила свои известные хиты – "Квітка", "Фантастична жінка", "Шкода", "Як плакала вона" и многие другие.

Днепрянам выступление звездной гости пришлось по душе.

"Уже стало хорошей традицией на большие праздники приглашать звезд украинской эстрады с концертами под открытым небом. Нам, горожанам, такой формат праздника нравится. Отдыхаем под песни любимой звезды. Благодарны городской власти за такой подарок", – поделилась впечатлениями днепрянка Ольга.

"Красивый, сильный голос у TAYANNA. Понравился концерт в хороший праздничный вечер", – добавил гость мероприятия Олег.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Днепра Борис Филатов принял участие в запуске современного энергообъекта в Украине.

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