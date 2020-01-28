Записать ребенка в детский сад: о шагах и проблемах в Днепре

Многие жители Днепра сталкиваются с неожиданными вопросами и проблемами, когда приходит время отправить ребенка в детский сад.

О шагах и нюансах в данном вопросе расскажет OBOZREVATEL.

Очередь в детские сады Днепра: подробности pedagogika.com

Как сообщают в Министерстве образования и науки Украины, желательно записываться в очередь сразу после рождения ребенка, поскольку увеличивается возможность получить место в детском саду и сэкономить время, силы и нервы родителей. Но такой шаг не обязателен. Для того, чтобы записать ребенка в детский сад, родителям нужно:

1. Выбрать заведение дошкольного образования;

2. Если вы определились с садом, необходимо посетить его и узнать у директора о наличии свободных мест и условия зачисления детей;

3. Прием детей в учреждение дошкольного образования общего развития осуществляется руководителем в течение календарного года на основании:

• заявления родителей или лиц, их заменяющих;

• медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

• справки участкового врача об эпидемиологическом окружении;

• свидетельства о рождении.

Для приема детей в специальные заведения дошкольного образования, а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы дополнительно подается:

• вывод психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивного ресурсного центра;

• направление местного органа управления образования;

• индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Для приема детей в санаторное учреждение дошкольного образования дополнительно подается:

• справка территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;

• направление местного органа управления образования.

Можно ли без прививок

Вопрос о посещении заведения дошкольного образования детьми, родители которых отказываются от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 29.11.2002 № 434. При наличии соответствующих медицинских справок установленного образца с заключением врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования, руководитель обязан принять ребенка в садик.

Без прививок можно, но с соответствующим разрешением bagnet.org

Электронная запись в очередь: процедура

Чтобы записать ребенка в очередь, необходимо пройти online-регистрацию на сайте, выбрать свободный садик и заполнить форму. При регистрации нужно указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей. Далее нажать "Подать заявку".

Если регистрация заявки успешная – устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди"; дату и время регистрации нельзя будет изменить. Если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления", и вам будет предложено место в выбранном саду.

Как записать ребенка в очередь: пошаговая инструкция reg.isuo.org

Родителям следует постоянно отслеживать статус, и в случае его изменения (о чем будет отправлено сообщение на электронный адрес) подать необходимые документы для поступления (срок подачи документов устанавливается местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления). В противном случае очередь автоматически отменяется. К слову, несмотря на сложную ситуацию с детсадами, в очередь можно становиться даже с момента рождения ребенка. Однако только в том случае, если родители уверены, что не будут менять свое место жительства. В противном случае такое решение будет нецелесообразным.

Обязаны ли родители платить благотворительный взнос

Благотворительный взнос делается исключительно по желанию родителей. Если этот благотворительный сбор пытаются навязать вам как обязательный, помните, что это нарушение. В таком случае, вы можете подать жалобу в районное управление образования. В крайнем случае – нужно обращаться в правоохранительные органы, ведь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Требовать благотворительный взнос - это незаконно bagnet.org

Что делать, если мест нет

В первую очередь, в Министерстве образования и науки Украины рекомендуют сохранять спокойствие. Для начала выясните у сотрудников, по какой причине отсутствует место, и спросите, как вам поступить, чтобы место все-таки появилось. Рекомендуем получить письменный отказ в непринятии ребенка в садик. Этот отказ можно получить от руководителя. Собрав всю информацию, можно обратиться в управление образования – там обязаны помочь вам разобраться и решить вопрос.

Как записать ребенка в детский сад bagnet.org

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