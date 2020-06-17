Выгоняют с криками: как в общественном транспорте Днепра нарушают права людей с инвалидностью

В Днепре люди с инвалидностью имеют те же права и обязанности, что и другие горожане. Но, к сожалению, не все это понимают. Часто можно стать свидетелем того, как в общественном транспорте Днепра оскорбляют или унижают людей с инвалидностью.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в транспорте Днепра ущемляют права людей с инвалидностью и что за это грозит водителям.

Права лиц с инвалидностью

Людям с инвалидностью I и II группы, детям-инвалидам, а также их сопровождающим предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте города.

Отметим, что в обязательном порядке должно быть удостоверение или справка, подтверждающая инвалидность.

Льготные перевозки осуществляют все предприятия транспорта в независимости от формы собственности и подчинения. Отказ в предоставлении транспортных льгот является нарушением прав инвалидов.

Люди с инвалидностью

Как в общественном транспорте Днепра нарушают права людей с инвалидностью

"Мне льготников и так хватает"

В Днепре водители маршруток часто отказывают в проезде людям с инвалидностью, аргументируя это тем, что якобы нет мест:

"Я инвалид 1 группы и у меня вопрос, где лучше опубликовывать информацию о случаях, так скажем, "некорректного" поведения водителей маршрутных такси и автобусов. Ладно я хоть и после травмы, но я молодой и уже более или менее восстановился. А когда женщина на костылях без одной стопы пыталась сесть в маршрутку, предъявляя пенсионное удостоверение, ей водитель маршрутки, в которой сидело всего шесть человек, все молодые, сказал: "Мне льготников и так хватает, мест нет"", – сообщил житель Днепра Александр.

Люди с инвалидностью

По удостоверению УБД – не берут

Также водители местных маршруток часто негативно реагируют на предоставления удостоверений участника боевых действий.

Так, в одной из городских маршруток произошел неприятный инцидент. Все началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД.

Как выяснилось, пассажир был не только участником войны на востоке Украины, но и имел инвалидность – у мужчины не было одной ноги.

За ветерана АТО вступилась неравнодушная пассажирка, и в маршрутке разгорелся конфликт. В результате инцидент не удалось утихомирить, но мужчину по удостоверению УБД водитель все таки провез.

Удостоверение УБД

"Готов был заплатить за проезд, но прогнали с криками"

Бывают ситуации, когда пассажиры с инвалидностью готовы проехать в городском транспорте за оплату, но их все равно не пускают в салон:

"Диспетчер не пустила пассажира с инвалидностью на коляске. Он был готов заплатить за проезд и ехать не по удостоверению. Но его все равно прогнали с криками", - сообщили в одном из Телеграм-каналов.

Люди с инвалидностью

Выгнал школьницу с инвалидностью на темную улицу

В Днепре также был случай, когда водитель маршрутки выгнал школьницу на темную улицу, так как ему не понравился ее документ об инвалидности.

Как стало известно, 13-летняя девочка предъявила водителю не оригинал своего документа об инвалидности, а его копию. Водитель возмутился и назвал документы простой бумажкой. На защиту ребенка встали и другие пассажиры, однако это не помогло.

"Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за девочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой улице в полной темноте. Дочка испугалась, и вся в слезах позвонила мне. Позже выяснилось, что это был последний автобус и водитель знал об этом! И выкинул девочку одну поздним вечером!" – сообщили родственники девочки.

Инвалидность

"Если что-то не устраивает – выходите, я дальше везти Вас не буду!"

Случаи, когда водители выгоняют из салона транспорта детей или людей с инвалидностью – не единичные. Так, водитель одной из городских маршруток устроил скандал из-за ребенка с инвалидностью.

Как стало известно, на одной из остановок в маршрутку вошло три женщины и маленький мальчик с инвалидностью. Они передали деньги за троих и после этого водитель начал возмущаться на всю маршрутку, что за ребенка не заплатили.

Мама мальчика все же передала деньги, так как удостоверение забыли дома, но по ребенку было видно, что у него есть инвалидность. Водитель деньги взял, но продолжил громко возмущаться.

В результате на одной из остановок он остановил автобус, заглушил двигатель и начал кричать матом, чтобы пассажиры покинули маршрутку. При этом деньги за проезд возвращать не хотел. Но мужчины стали настаивать, и он раздал деньги.

Инвалидность

Что грозит водителям Днепра за ущемление прав людей с инвалидностью

Как рассказал OBOZREVATEL заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков, в первую очередь, оставить жалобу нужно в Департамент транспорта:

"После этого мы выставляем претензию не водителю, а автопредприятию. Если случаи систематические – замена перевозчика", – прокомментировал Васючков.

Важно! Закон Украины "Об основах социальной защищенности людей с инвалидностью в Украине" предусматривает, что граждане с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте, а также всеми видами пригородного транспорта.

Дети и люди с инвалидностью первой, второй групп по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата и лица, сопровождающие граждан с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью указанных категорий, также имеют право на бесплатный проезд в метро.

Водитель общественного транспорта

Куда жаловаться жителям Днепра

В Днепре с подобными жалобами на водителей общественного транспорта можно обращаться к самому перевозчику соответствующего маршрута или на горячую линию Днепровского городского совета:

+380 |56| 732 12 12;

+380 |95| 732 12 12;

+380 |96| 732 12 12;

+380 |73| 732 12 12.

Кроме того, оставить жалобу можно в официальном Телеграм-чате Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета – "Департамент транспорту ДМР".

Общественный транспорт

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