Владимир Дубинский: "Хочу, чтобы люди кайфовали от того, что живут в нашем городе"

Жители Каменского уже видят, как преобразилось здание бывшего ТЦ "Европа", который расположен по проспекту Свободы, 35.

центр DMART Обозреватель

Современное остекленное здание привлекает внимание каждого, кто проходит мимо. Что там будет и когда же состоится открытие нового центра, рассказал Владимир Дубинский, собственник и творец торгового центра Dmart.

Владимир Дубинский Обозреватель

— О новом здании в городе говорят практически все. Что же это за центр?

— Идея создания торгового центра появилась уже давно. Хотелось, чтобы это был не только супермаркет, где можно купить качественные и недорогие товары, но и некое место, куда люди будут приходить отдохнуть всей семьей, поужинать или просто потусить.

Подходящее под задумку здание было приобретено у банка в плачевном состоянии. Первое, что мы увидели, — жуткие нарушения конструкции. Не было ни вентиляции, ни пожарной сигнализации, все устаревшее, остекление ужасное, термоизоляция отсутствовала. Поэтому был создан совершенно новый проект реконструкции здания, который соответствовал всем нормам безопасности, с использованием самых передовых технологий. Это будет один из самых современных ТРЦ в Украине. Передняя панель — один сплошной экран (новейшая технология, которая еще никем не использовалась в Украине). Кстати, все площади нового торгового центра уже сданы в аренду.

— Расскажите о супермаркете. Чем он будет отличаться от других?

— Гарантированным качеством продукции и качеством обслуживания. Прежде чем открыть магазин такого масштаба, мною были заказаны специальные потребительские исследования ретейл­групп, обслуживающих такие бренды, как "АТБ", "Сильпо", "Варус". В новом супермаркете учтены все детали: качественная продукция, разный ценовой сегмент, разнообразие мировых торговых марок — здесь каждый найдет для себя то, что ему нужно. Особый акцент сделан на экологических продуктах. Пожалуй, главное отличие — огромный выбор овощей и фруктов. Dmart будет отличаться широчайшим ассортиментом плодово­овощной продукции на любой вкус.

В супермаркете персонала будет в несколько раз больше, чем во всех остальных подобных магазинах города. Я уверен, что качество обслуживания напрямую влияет на удовольствие от покупки и экономит время покупателей.

По размеру супермаркет получился довольно большой: помимо овощного и мясного отделов здесь будет невероятно огромный ассортимент качественных колбасных изделий, самая современная в Украине кулинария и гордость нашего магазина — широчайший выбор свежевыпеченных булочных изделий. Итальянские мастера приедут в Каменское в день открытия и будут удивлять наших горожан своим искусством выпечки. В торговом комплексе нашлось место и для зоомагазина, большого отдела бытовой химии и широкого ассортимента сопутствующих товаров.

Вечерами и ночами наше здание будет привлекать людей своей красивой подсветкой, самым большим экраном и яркими видеобаннерами. Я пока не хочу раскрывать всех тайн, но поверьте: нам есть чем удивить посетителей.

— Что будет на втором этаже?

— Мы стремились привлечь в наш город торговые марки и товары, за которыми обычно жители города ездят в Днепр. Так, у нас откроется огромный магазин спортивной одежды "СпортЛандия" (также известный под маркой "СпортМастер"). В Каменском много спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Для них здесь будет оригинальная спортивная одежда мировых брендов. Цены в "СпортЛандии" будут адаптированы под кошелек каменчан, при этом покупатели получат гарантии качества и оригинальности товаров от крупнейшей торговой сети. Сегодня спортивная одежда занимает большое место в семейном бюджете людей, и я верю, что мы сможем полностью реализовать их потребности.

Второй этаж удовлетворит запросы самых изысканных потребителей. Там будут находиться магазин итальянской обуви Antonio Biaggi, одежды Pierre Carlos, Time of Style, Rica Mare, Arber, магазин белья Esotiq и три магазина с качественными детскими товарами — Garden Baby, Valeri Tax, Lucas.

Привлечь бренды такого уровня в город было непросто, и только после того, как их собственники увидели высочайший уровень нашего торгового комплекса, они поверили в то, что продажи будут успешными.

А попасть в магазины будет совсем не трудно благодаря современным эскалаторам фирмы "Отис".

— На третьем этаже будут рестораны?

— Да, 6 ресторанов. Мы долго спорили, как их лучше разместить в одном месте, и пришли к выводу, что нужно приглашать только лучших. Так, в Каменском появятся известные сетевые рестораны New York Street Pizza и Pizza & Grill — это то, что любит молодежь. Также будет авторский ресторан Selfi, кальянная, кафетерий и еще несколько интересных заведений.

— А что в Центре подготовлено для детей?

— На четвертом этаже разместится огромный детский центр Dkids. Мы объехали много развлекательных центров для детей в Украине, чтобы понять, что именно привлекает маленьких посетителей, каким должен быть Центр не с точки зрения взрослых, а именно с позиции малышей. Уже подписан контракт с киевской компанией, которая занимается созданием развивающих центров для детей, и закуплено специализированное оборудование из Европы и Китая. Это современное и новое оборудование, которое является более качественным, чем то, что уже есть в Украине, просто потому, что оно новее и учитывает самые последние мировые разработки и тенденции. То есть, в Dkids’е мы объединили лучшие традиции современных развлекательных центров для детей.

— Когда запланировано открытие?

— Торговый центр планируем открыть 29 ноября, в так называемую черную пятницу. Мы обеспечим открытие сезона наибольших скидок в нашем городе, чтобы жители Каменского смогли сполна насладиться праздничной суетой в поисках подарков к Новому году и Рождеству. Подготовлено огромное количество акций и мероприятий, чтобы сделать это время еще более праздничным. Нам будет чем удивить и порадовать горожан. Открою секрет: уже приобретены новые современные автобусы, которые совершенно бесплатно каждые полчаса будут возить посетителей нового торгового комплекса с левого берега в ТРЦ и обратно.

— Рядом с Центром идет реконструкция соседнего здания. Что будет там?

— Это бизнес-­центр, который на данный момент находится на стадии реконструкции, но уже сейчас видно, каким он будет красивым и современным. В дизайне и строительстве применялись самые современные технологии. Здесь будет офис "ДТЭК", центр "ЕРЦ КП" и офисы других компаний, к которым теперь будет удобно добраться каменчанам. Могу сразу сказать, что в обоих зданиях, в первую очередь, мы уделили огромное внимание безопасности посетителей, ведь сегодня это очень важно. Полноценное открытие бизнес-­центра планируем ближе к весне.

— Почему решили инвестировать именно в Каменское?

— Многие задают этот вопрос, аргументируя тем, что это депрессивное место и люди отсюда уезжают. Но я люблю наш город, ведь мои корни и корни моей семьи — из Каменского. Конечно, всегда есть опасения относительно того, как будет развиваться бизнес, но мы хотим, чтобы наш город улучшался и чтобы наши люди получали удовольствие от развлечений и шопинга в Каменском, а не только в Днепре. Хочу, чтобы люди кайфовали от того, что живут в нашем городе!

Это и политическое, и бизнес­-решение. Кстати, открытие ТРЦ 29 ноября позволит создать в городе 600 новых рабочих мест, а это налоги в бюджет и занятость населения. Наши соотечественники будут жить и работать дома, а не уезжать на заработки в Польшу. Уверен, что мы получим любовь горожан, поддержку мэра и бизнеса. Я верю, что у нас все получится! Это будет самое любимое место всех жителей и гостей города.

Беседовал М. Балтакса

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