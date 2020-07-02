В вузах Днепра резко выросла стоимость обучения: в чем причина

В высших учебных заведениях Днепра резко подняли цены на обучение на контрактной основе. Так, местные жители и абитуриенты в недоумении, в чем причина. Многие предполагают, что такой скачок в цене связан с экономией бюджетных средств.

Почему в вузах Днепра в этом году внезапно выросла стоимость обучения – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Хотят сэкономить"

Часто можно услышать жалобы на низкое качество образования и поэтому новость о поднятии цен на обучение многих шокировала.

Так, днепрянин Юрий сообщил, что в этом году вопросы на ВНО оказались очень сложными. По его словам, таким образом, государство хочет сэкономить бюджет:

"Они, наверное, хотят сэкономить, чтобы больше платили по контракту. Тем более что стоимость в этом году подняли почти в два раза", – отметил Юрий.

Многие днепряне согласились с этим и подтвердили, что ВНО в этом году действительно оказалось сложным:

"Математика особенно была сложной", "Выдержки и цитаты из текстов сбивали с толку", – комментируют местные жители.

В вузах Днепра резко выросла стоимость обучения. Фото "smi24.news"

"Уезжают учиться в другие страны"

Юрий сообщил, что в одном из вузов города стоимость обучения подняли с 20 тысяч до 50 тысяч гривен. Днепрянка Алла отметила, что за такие деньги можно отправиться учиться в европейские страны:

"Например, в Чехии высшее образование бесплатное, только проживание и питание платное. В Польшу и Германию тоже можно попробовать поступить на бесплатной основе. Это все, чтобы молодежь не уезжала", – подчеркнула женщина.

Так, многие абитуриенты, которые хотели получить высшее образование в Украине, из-за тяжелого тестирования поняли, что поступить на бюджет – нелегко. Поэтому сейчас они готовят документы для поступления в другие страны.

В вузах резко выросла стоимость обучения. Фото "Деловой Славянск"

Студенты отказываются учиться за такие деньги

Абитуриенты, которые планируют в этом году поступать на бакалавриат и магистратуру, шокированы резким повышением цен на обучение в вузах города.

Студентка Дарья, которая закончила в этом году бакалавриат, хочет поступить на магистратуру. И поэтому девушка прилагает максимум усилий, чтобы попасть на бюджет:

"В моем университете цены на обучение выросли в два раза. К примеру, четыре года стоимость очного обучения на моем факультете составляла 15 тысяч/год. Теперь же будущие студенты будут платить около 29 тысяч/год. Цены на магистратуру также взлетели.

Для меня магистратура за 30 тысяч гривен – очень дорого. К тому же, качество образования оставляет желать лучшего. Правительство наживается на этом. Поэтому всеми силами я пытаюсь пройти на бюджет, но мест очень мало…", – рассказала студентка.

Некоторые студенты, которые закончили бакалавриат, отказались поступать дальше, так как цены на обучение "кусаются". Студент Егор считает, что лучше попробовать в следующем году:

"В этом году я точно знаю, что не напишу тестирование на высокий балл. А учиться на контракте нет возможности. Поэтому я планирую за год хорошо подготовиться, подучить английский язык и в следующем году с новыми силами попробовать поступить на бюджет", – отметил Егор.

Абитуриенты отказываются учиться в вузах за большие деньги. Фото "Trade-city.ua"

Сложное ВНО и мало времени

Многие абитуриенты жалуются, что тестирование в этом году оказалось намного сложнее, чем прошлые года:

"Тест намного сложнее пробного. Мне кажется, даже сложнее за 2019 год. Может для кого-то и легкий, но если пробное многие написали выше 180, то тут все намного хуже, практически у всех", – рассказала выпускница Лиза.

Абитуриент Алина считает, что для заданий такого уровня необходимо давать больше времени:

"Тестов много и они перекрученные…Тексты такие же, но еще и в большом объеме. Выпускники просто не успевают нормально подумать и ответить. Из-за этого многие делают ошибки.

Думаю, это все для того, чтобы как можно больше абитуриентов поступили на контракт и платили огромные суммы за обучение. Нашему государству это выгодно", – подчеркнула девушка.

ВНО в 2020 году. Фото "Informator.ua"

Стала известна причина подорожания обучения в вузах Днепра

Как рассказала OBOZREVATEL декан экономического факультета в Университете таможенного дела и финансов Виктория Даценко, согласно последнему действию предыдущего состава Кабмина, было принятие Постановления КМУ "О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости":

"В этом постановлении указано, что учреждения высшего образования обязаны устанавливать минимальную стоимость обучения на, так называемые, "популярные" специальности. Таких набралось 38", – сообщила эксперт.

В такие специальности входят "Право", "Культура и искусство", "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Архитектура и строительство", "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Индикативная себестоимость определяется как:

60% в 2020 году;

70% в 2021 году;

80% с 2022 года.

среднего размера расходов на оплату услуг по подготовке одного специалиста на условиях государственного или регионального заказа в учреждении высшего образования в предшествующем календарном году.

По словам Виктории Даценко, теперь высшие учебные заведения лишены законного права на финансовую автономию и самостоятельность:

"Напомню, что из бюджета финансируются только заработная плата и начисления на нее, плата за коммунальные услуги и стипендии. И, кстати, далеко не всем. Итак, инновационное развитие, капитальные ремонты – все это высшие учебные заведения делают сами.

И теперь они вынуждены выставлять цену, которая намного выше возможности населения. Я не буду говорить, что индикатив – это зло, однако, его внедрение несвоевременное!" – добавила Виктория Даценко.

В вузах Днепра резко выросла стоимость обучения

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что иногда жители Днепра попадают на уловки врачей, которые требуют оплатить определенные виды медицинской помощи, хотя по закону половину из них должны предоставлять бесплатно. Кроме того, в ответ на оказание помощи недобросовестные медработники могут вымогать "благотворительные" взносы.