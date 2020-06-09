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9 июня • обновлено в 18:10
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/ Днепр в деталях

Яна Коваль
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В Днепре повысились цены на аренду жилья: в чем причины

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Когда в Днепре начался карантин – рынок недвижимости достаточно сильно "просел". Покупатели ждали снижения цен на вторичное жилье, а застройщики запускали акции со скидками.

Несмотря на это, уже сегодня в Днепре наблюдается повышение цен на жилье. Особенно ярко скачки заметны в вопросе аренды квартир. О том, почему это происходит и как изменились цены – расскажет OBOZREVATEL.

в Днепре подорожало жилье

в Днепре подорожало жилье

shutterstock

Во время карантина собственники квартир, которым срочно нужно было продать недвижимость в Днепре, снижали цену на 10-15%. С арендой дела обстояли еще "слаще": арендодатели предлагали жилплощадь чуть ли не в два раза дешевле от привычной стоимости. Кроме того, многие шли на встречу арендаторам, отменив оплату залоговой суммы – той самой, которая часто засчитывается вместо оплаты за последний месяц проживания.

Почему аренда недвижимости в Днепре стала дороже

С начала мая для желающих арендовать жилье наступил не самый финансово выгодный период: вместе с ослаблением карантинных мер в Днепре резко подскочили цены на недвижимость. Так, если ранее можно было арендовать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 4 000 гривен без залога, сейчас за данную сумму сложно найти хороший вариант. Многие находятся в замешательстве, ведь еще несколько дней назад интернет "кишил" выгодными предложениями.

Как рассказала днепровский риелтор Ирина Петраковская, цены на аренду недвижимости напрямую зависят от спроса:

"Важно понимать, что во время карантина очень много людей уехали за пределы Днепра, соответственно спрос на квартиры в среднем сегменте был намного ниже, чем обычно. Чтобы остаться конкурентными, владельцы квартир снижали цены, потому что предложение превышало спрос. Сейчас, когда город "ожил", транспорт начал работать и заведения открылись – жители Днепра вернулись в город и их платежеспособность постепенно начала возобновляться".

Именно в период послабления карантинных мер спрос на аренду жилья вырос:

"Так что сейчас, по сравнению с периодом до ослабления карантина, цены выросли, ведь спрос возвращается".

Кроме того, на фоне карантина в Днепре вырос спрос на аренду частных домов за городом. К тому же, в летний период дома всегда в топе запросов, так как многие хотят проводить теплый сезон ближе к природе.

Что предлагают в Днепре на рынке недвижимости сегодня

Сравнительно недорогие квартиры в Днепре можно арендовать за 3000-4000 гривен в месяц. Чаще всего, это однокомнатные квартиры с минимально необходимым оборудованием и мебелью: бойлером, диваном и стиральной машиной (но не всегда). В период карантина за такую сумму средств была возможность найти более обустроенную квартиру.

В период активного карантина цены на аренду резко снизились

В период активного карантина цены на аренду резко снизились

ОЛХ

Сегодня за данную сумму сложно найти хороший вариант

Сегодня за данную сумму сложно найти хороший вариант

ОЛХ

Недорогие квартиры минимально укомплектованы

Недорогие квартиры минимально укомплектованы

ОЛХ

Кроме того, практически в каждом объявлении сразу указаны условия аренды: оплата за первый и последний месяц и оплата услуг риелтора в 50% или 100% от суммы стоимости жилья в месяц. К примеру, если вы хотите арендовать однокомнатную квартиру за 4000 гривен, то оплатить придется минимум 10 000 – услуги риелтора, залог и оплата первого месяца проживания.

За 4000 гривен предлагают такой вариант

За 4000 гривен предлагают такой вариант

ОЛХ

Сложно найти оптимальную цену и хорошие условия

Сложно найти оптимальную цену и хорошие условия

ОЛХ

Чаще всего, за 3000-4000 гривен предлагают квартиры без свежего ремонта

Чаще всего, за 3000-4000 гривен предлагают квартиры без свежего ремонта

ОЛХ

Иногда цена не совсем соответствует предложению

Иногда цена не совсем соответствует предложению

ОЛХ

В начале весны, когда карантин только "набирал обороты", жители Днепра имели возможность арендовать 2- и 3-комнатные квартиры по очень приятным ценам. Так, жилплощадь с хорошим косметическим ремонтом и удобным месторасположением была доступна за 6000-6500 гривен.

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в начале весны

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в начале весны

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Цена в марте месяце

Цена в марте месяце

ОЛХ

Сегодня за данную сумму сложно отыскать такое же жилье. Но в данном ценовом спектре много предложений на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные стали дороже и "разбирают" их с бешеной скоростью.

Ранее за данную сумму можно было арендовать двухкомнатную квартиру в аналогичном состоянии

Ранее за данную сумму можно было арендовать двухкомнатную квартиру в аналогичном состоянии

ОЛХ

Хорошее место расположения играет важную роль

Хорошее место расположения играет важную роль

ОЛХ

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, которые в период активного карантина можно было арендовать за 6000-7000 гривен, сегодня не найти дешевле, чем за 8000-10000 гривен.

Двухкомнатные квартиры стали дороже

Двухкомнатные квартиры стали дороже

ОЛХ

Цены резко выросли

Цены резко выросли

ОЛХ

Сложно отыскать выгодное предложение

Сложно отыскать выгодное предложение

ОЛХ

Хорошая и большая квартира дорого обойдется

Хорошая и большая квартира дорого обойдется

ОЛХ

Как будет обстоять ситуация на рынке недвижимости в ближайшее время – сложно спрогнозировать, ведь вопрос с карантином на сегодня остается открытым. Риелторы акцентируют: все зависит от величины спроса и условий предложений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Днепре волонтеры помогают бездомным и нуждающимся. У проекта есть специально переоборудованный автобус для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов и перевозки гуманитарных грузов.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
квартира смарт-квартиры недвижимость цены жилье новости
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