В Днепре повысились цены на аренду жилья: в чем причины

Когда в Днепре начался карантин – рынок недвижимости достаточно сильно "просел". Покупатели ждали снижения цен на вторичное жилье, а застройщики запускали акции со скидками.

Несмотря на это, уже сегодня в Днепре наблюдается повышение цен на жилье. Особенно ярко скачки заметны в вопросе аренды квартир. О том, почему это происходит и как изменились цены – расскажет OBOZREVATEL.

в Днепре подорожало жилье shutterstock

Во время карантина собственники квартир, которым срочно нужно было продать недвижимость в Днепре, снижали цену на 10-15%. С арендой дела обстояли еще "слаще": арендодатели предлагали жилплощадь чуть ли не в два раза дешевле от привычной стоимости. Кроме того, многие шли на встречу арендаторам, отменив оплату залоговой суммы – той самой, которая часто засчитывается вместо оплаты за последний месяц проживания.

Почему аренда недвижимости в Днепре стала дороже

С начала мая для желающих арендовать жилье наступил не самый финансово выгодный период: вместе с ослаблением карантинных мер в Днепре резко подскочили цены на недвижимость. Так, если ранее можно было арендовать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 4 000 гривен без залога, сейчас за данную сумму сложно найти хороший вариант. Многие находятся в замешательстве, ведь еще несколько дней назад интернет "кишил" выгодными предложениями.

Как рассказала днепровский риелтор Ирина Петраковская, цены на аренду недвижимости напрямую зависят от спроса:

"Важно понимать, что во время карантина очень много людей уехали за пределы Днепра, соответственно спрос на квартиры в среднем сегменте был намного ниже, чем обычно. Чтобы остаться конкурентными, владельцы квартир снижали цены, потому что предложение превышало спрос. Сейчас, когда город "ожил", транспорт начал работать и заведения открылись – жители Днепра вернулись в город и их платежеспособность постепенно начала возобновляться".

Именно в период послабления карантинных мер спрос на аренду жилья вырос:

"Так что сейчас, по сравнению с периодом до ослабления карантина, цены выросли, ведь спрос возвращается".

Кроме того, на фоне карантина в Днепре вырос спрос на аренду частных домов за городом. К тому же, в летний период дома всегда в топе запросов, так как многие хотят проводить теплый сезон ближе к природе.

Что предлагают в Днепре на рынке недвижимости сегодня

Сравнительно недорогие квартиры в Днепре можно арендовать за 3000-4000 гривен в месяц. Чаще всего, это однокомнатные квартиры с минимально необходимым оборудованием и мебелью: бойлером, диваном и стиральной машиной (но не всегда). В период карантина за такую сумму средств была возможность найти более обустроенную квартиру.

В период активного карантина цены на аренду резко снизились ОЛХ

Сегодня за данную сумму сложно найти хороший вариант ОЛХ

Недорогие квартиры минимально укомплектованы ОЛХ

Кроме того, практически в каждом объявлении сразу указаны условия аренды: оплата за первый и последний месяц и оплата услуг риелтора в 50% или 100% от суммы стоимости жилья в месяц. К примеру, если вы хотите арендовать однокомнатную квартиру за 4000 гривен, то оплатить придется минимум 10 000 – услуги риелтора, залог и оплата первого месяца проживания.

За 4000 гривен предлагают такой вариант ОЛХ

Сложно найти оптимальную цену и хорошие условия ОЛХ

Чаще всего, за 3000-4000 гривен предлагают квартиры без свежего ремонта ОЛХ

Иногда цена не совсем соответствует предложению ОЛХ

В начале весны, когда карантин только "набирал обороты", жители Днепра имели возможность арендовать 2- и 3-комнатные квартиры по очень приятным ценам. Так, жилплощадь с хорошим косметическим ремонтом и удобным месторасположением была доступна за 6000-6500 гривен.

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в начале весны Instagram

Цена в марте месяце ОЛХ

Сегодня за данную сумму сложно отыскать такое же жилье. Но в данном ценовом спектре много предложений на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные стали дороже и "разбирают" их с бешеной скоростью.

Ранее за данную сумму можно было арендовать двухкомнатную квартиру в аналогичном состоянии ОЛХ

Хорошее место расположения играет важную роль ОЛХ

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, которые в период активного карантина можно было арендовать за 6000-7000 гривен, сегодня не найти дешевле, чем за 8000-10000 гривен.

Двухкомнатные квартиры стали дороже ОЛХ

Цены резко выросли ОЛХ

Сложно отыскать выгодное предложение ОЛХ

Хорошая и большая квартира дорого обойдется ОЛХ

Как будет обстоять ситуация на рынке недвижимости в ближайшее время – сложно спрогнозировать, ведь вопрос с карантином на сегодня остается открытым. Риелторы акцентируют: все зависит от величины спроса и условий предложений.

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