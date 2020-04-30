Главная Новости
30 апреля • обновлено в 16:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

Яна Коваль
Все статьи автора

Условия для открытия рынков в Днепре: подробности

983
Читать материал на украинском

Несмотря на то, что карантинные меры в Днепре продолжают действовать, с 1 мая в Украине откроют продовольственные рынки.

О том, на каких условиях работа рынков в Днепре возможна – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре откроют рынки 1 мая

В Днепре откроют рынки 1 мая

Министерство здравоохранения разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропродовольственных рынков. В свою очередь, Кабинет министров Украины разрешил открыть рынки. Изменения в условиях карантина вступят в силу 1 мая.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", – сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдением строгих требований.

Все рынки должны выполнять следующие требования. Допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при:

  • наличии медицинских масок, в том числе изготовленных самостоятельно, или респиратора;

  • прохождение бесконтактного температурного скрининга;

  • наличие на каждом входе и въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

  • количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количество, из расчета один покупатель на 10 м2 торговой площади рынка;

  • проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа;

  • уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места – в конце каждого рабочего дня;

  • отсутствие неконтролируемой и стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов:

  • расстояние от между рабочими местами продавцов должно составлять не менее трех метров;

  • места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

Для работников:

  • обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике коронавирусной болезни COVID-19;

  • обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

Условия для открытия рынков в Украине

Условия для открытия рынков в Украине

МОЗ Украины

Напомним, что жители Днепра и области были не в восторге от закрытия рынков. Многим пришлось терпеть неудобства: продавцы остались без заработка, а жители города – без альтернативы супермаркетам. По всей Украине прошла волна протестов: в Черновцах предприниматели с местных рынков вышли к обладминистрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина; в городе Тульчин Винницкой области предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантинных ограничений для бизнеса. А под Херсоном местные фермеры перекрыли движение на Антоновском автомобильном мосту через Днепр. Протестная акция связана с закрытием оптового овощного рынка в Малых Копанях.

Кроме того, в городе Каменском Днепропетровской области предприниматели взяли штурмом закрытые продовольственные рынки. Некоторых радикально настроенных граждан охранники выгоняли силой.

Городской голова Днепра Борис Филатов акцентировал, что мэры украинских городов предупреждали о возможности таких исходов и прокомментировал ситуацию так:

"После того, как горе таки случается, народ начинает бунтовать и перекрывать дороги, то коллективный "дарагой Леонид Ильич" делает вид, что народ услышал и бежит вприпрыжку рынки открывать. Хотя надо было просто послушать мэров. Хоть изредка".
Мэр Днепра прокомментировал ситуацию

Мэр Днепра прокомментировал ситуацию

Facebook: Борис Филатов

По состоянию на 30 апреля в Днепре официально зафиксировано 102 случая заболевания на COVID-19, 19 из этих людей выздоровели. 9 пациентов 21-й больницы с подозрением на вирус ожидают результаты обследования, а 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие продукты в Днепре стали дешевле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
новости рынок карантин вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Днепр в деталях

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги