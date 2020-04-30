Условия для открытия рынков в Днепре: подробности

Несмотря на то, что карантинные меры в Днепре продолжают действовать, с 1 мая в Украине откроют продовольственные рынки.

О том, на каких условиях работа рынков в Днепре возможна – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре откроют рынки 1 мая

Министерство здравоохранения разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропродовольственных рынков. В свою очередь, Кабинет министров Украины разрешил открыть рынки. Изменения в условиях карантина вступят в силу 1 мая.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", – сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдением строгих требований.

Все рынки должны выполнять следующие требования. Допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при:

наличии медицинских масок, в том числе изготовленных самостоятельно, или респиратора;

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе и въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количество, из расчета один покупатель на 10 м2 торговой площади рынка;

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа;

уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места – в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой и стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов:

расстояние от между рабочими местами продавцов должно составлять не менее трех метров;

места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

Для работников:

обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике коронавирусной болезни COVID-19;

обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

Условия для открытия рынков в Украине МОЗ Украины

Напомним, что жители Днепра и области были не в восторге от закрытия рынков. Многим пришлось терпеть неудобства: продавцы остались без заработка, а жители города – без альтернативы супермаркетам. По всей Украине прошла волна протестов: в Черновцах предприниматели с местных рынков вышли к обладминистрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина; в городе Тульчин Винницкой области предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантинных ограничений для бизнеса. А под Херсоном местные фермеры перекрыли движение на Антоновском автомобильном мосту через Днепр. Протестная акция связана с закрытием оптового овощного рынка в Малых Копанях.

Кроме того, в городе Каменском Днепропетровской области предприниматели взяли штурмом закрытые продовольственные рынки. Некоторых радикально настроенных граждан охранники выгоняли силой.

Городской голова Днепра Борис Филатов акцентировал, что мэры украинских городов предупреждали о возможности таких исходов и прокомментировал ситуацию так:

"После того, как горе таки случается, народ начинает бунтовать и перекрывать дороги, то коллективный "дарагой Леонид Ильич" делает вид, что народ услышал и бежит вприпрыжку рынки открывать. Хотя надо было просто послушать мэров. Хоть изредка".

Мэр Днепра прокомментировал ситуацию Facebook: Борис Филатов

По состоянию на 30 апреля в Днепре официально зафиксировано 102 случая заболевания на COVID-19, 19 из этих людей выздоровели. 9 пациентов 21-й больницы с подозрением на вирус ожидают результаты обследования, а 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие продукты в Днепре стали дешевле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал