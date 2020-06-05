ТОП популярных баз отдыха в Днепре: как они работают

С приходом лета и тепла жителям Днепра хочется вырваться подальше от городской суеты и наконец-то отдохнуть. Получить заряд энергии и набраться сил можно только в загородных комплексах отдыха.

OBOZREVATEL собрал ТОП популярных баз отдыха в Днепре и подробно расскажет об их работе.

ТОП популярных баз отдыха в Днепре TripAdvisor

"Малибу"

"Малибу" – это островок отдыха, который находится в 12 километрах от Днепра на берегу реки Самары.

Здесь есть все, что нужно для идеального отдыха: чистый пляж, Wi-Fi Free, питьевая вода, раздевалка, шатры, мангалы, охраняемая стоянка, детская и волейбольная площадки, пляжный бар, музыка, катамараны и множество других развлечений.

Отметим, что все необходимое для пикника можно приобрести на базе отдыха. Кроме того, на территории острова отдыхающие могут арендовать беседку.

Малибу malibu.dnepr.info

Как будет работать "Малибу" этим летом

Как рассказали OBOZREVATEL в администрации острова "Малибу", база отдыха работает в обычном режиме. Кроме того, рабочий персонал соблюдает все правила карантина:

"Требования по средствам индивидуальной защиты только к персоналу базы отдыха. Заставить посетителей носить маски и перчатки – невозможно. Это они берут под свою личную ответственность. Не могу сказать, что все посетители вокруг будут ходить в средствах индивидуальной защиты", – сообщили в администрации.

Также OBOZREVATEL рассказали об актуальных ценах на сегодняшний день:

Вход на территорию – 40 гривен за взрослого , дети до 14 лет – бесплатно;

Аренда беседок на 6-8 человек: 250 гривен/день с мангалом;

Аренда беседок на 16 человек: 350 гривен/день с мангалом;

Аренда беседок на 20 человек: 450 гривен/день с мангалом;

Аренда тентов на 8-10 человек: 200 гривен/день без мангала;

Аренда мангала: 40 гривен/день;

Шатры 20-80 человек: 500-1500 гривен/день;

Аренда шезлонга: 40 гривен/день;

Отметим, что установка палатки в зоне кемпинга и парковка – бесплатно.

База отдыха "Три медведя"

База отдыха "Три медведя" располагается в селе Хащевое в 35 километрах от Днепра. Для проживания на территории базы есть гостиничный комплекс и коттеджи с уютными номерами.

Также на базе есть ресторан, большой зоопарк с разными экзотическими животными, сауна, бассейн, озеро и многое другое.

"Три медведя"

Как будет работать "Три медведя" этим летом

Как сообщили OBOZREVATEL в администрации базы отдыха, в средствах индивидуальной защиты можно не ходить. "Три медведя" работает в обычном режиме.

Также с 1 июня действует актуальный прайс цен на проживание на территории базы отдыха.

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А с 6 июня заработает новый прайс на отдых на территории базы.

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База отдыха "Золотые пески"

База отдыха "Золотые пески" расположена на берегу Днепра в 50 километрах от центра, в живописном уголке природы, обрамленном сосновым лесом.

Здесь есть боулинг, взрослый и детский бассейны, бильярдная, ресторан. Также можно прокатиться на квадроциклах, катерах, гидроциклах и заняться дайвингом.

"Золотые пески" Booking.com

Как будет работать база отдыха "Золотые пески" этим летом

В администрации базы отдыха OBOZREVATEL рассказали, что все также работает в обычном режиме:

"На территории в средствах индивидуальной защиты можно не ходить", – отметили в администрации.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказали некоторые актуальные цены на отдых на базе "Золотые пески":

Аренда беседки – 150 гривен/человек;

Настольный большой теннис – от 180-250 гривен;

Номера – от 650 гривен.

В администрации отметили, что если Вы проживаете в номерах на территории базы, то бассейн – бесплатно.

"GOOD ZONE"

Гостиница "GOOD ZONE" расположена в 24 километрах от Днепра в уютном месте на берегу реки в экологически чистой лесной зоне.

База отдыха имеет уютные номера разных категорий – от стандарта до вилл. Они оборудованы всем необходимым: Wi-Fi, телевизор, телефон, кондиционер, сейф, мини-бар, удобная мебель. Также в каждом номере установлен санузел и душевая кабинка.

Кроме того, на территории есть ресторан, пять конференц-залов, бассейн, спа-комплекс, площадки для различных развлечений и многое другое.

Также отдыхающие могут порыбачить, прокатиться на велосипедах, лошадях и даже пострелять из лука.

GOOD ZONE Booking.com

Как будет работать "GOOD ZONE" этим летом

Как стало известно OBOZREVATEL, в связи с карантином гостиница "GOOD ZONE" работает сейчас со многими ограничениями:

"У нас загородный комплекс с огромной территорией, которая находится на улице. Мы рекомендуем ходить в средствах индивидуальной защиты только в помещениях, а на улице – на усмотрение посетителей", – прокомментировали в администрации.

Также отметили, что бронирование номеров происходит в обычном режиме.

"Ostrov River Club"

"Ostrov River Club" с рестораном, баром, общим лаунджем и частной пляжной зоной расположен в 27 километрах от Днепра в селе Новоселовка.

На территории работает детский клуб и обустроена игровая площадка. Также предлагается трансфер от/до аэропорта, осуществляется доставка еды и напитков в номер, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля "Ostrov River Club" оснащены кондиционером и телевизором со спутниковыми каналами.

Отметим, что по утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. Кроме того, в распоряжении отдыхающих есть терраса и бассейн.

Ostrov River Club Booking.com

Как будет работать "Ostrov River Club" этим летом

"Ostrov River Club" работает в обычном режиме, но правила защиты никто не отменял:

"Все работает согласно тому, что сейчас происходит в стране. На открытом воздухе разрешили не носить средства индивидуальной защиты, поэтому на нашем острове можно ими не пользоваться", – сообщили OBOZREVATEL в администрации.

Эко-отель "Лес на Самаре"

Эко-отель "Лес на Самаре" расположен напротив пляжа в Песчанке в 36 километрах от Днепра. В распоряжении отдыхающих бар, частный пляж, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Также осуществляется доставка еды и напитков в номер, бесплатная частная парковка и прокат велосипедов.

На территории эко-отеля также обустроена детская игровая площадка. В отеле можно поиграть в настольный теннис, а в окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки.

Эко-отель "Лес на Самаре"

Как работает эко-отель "Лес на Самаре" этим летом

Как стало известно, эко-отель работает в привычном режиме. Но сотрудники придерживаются все карантинных правил.

Так, при заселении на стойке не нужна регистрация. Забронировать номер можно по телефону. Затем номер будет готов и открыт к Вашему приезду. В эко-отеле отмечают, что в текущей ситуации это важно, как никогда.

Кроме того, в эко-отеле проводится обработка помещений дезинфицированными средствами.

Также личный шеф-повар отвечает самым высоким стандартам здравоохранения и следит, чтобы блюда были полезны для здоровья посетителей. Все блюда доставляются в номер в обработанной многоразовой посуде или в одноразовой.

В эко-отеле "Лес на Самаре" добавляют, что пребывание в сосновом лесу – самый естественный путь воздействия на иммунную систему человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что школьники Днепра отправлены на летние каникулы и, соответственно, родители хотят, чтобы их дети провели весело и незабываемо это время. Стало известно, как будут работать детские лагеря Днепра и области.

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