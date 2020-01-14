Благодаря современным технологиям, теперь в нашем мире необязательно каждый день ходить на работу и при этом добираться в офис в забитом общественном транспорте. Так, днепряне могут неплохо зарабатывать деньги, не выходя из дома.

OBOZREVATEL собрал ТОП-10 популярных профессий для удаленной работы в Днепре и расскажет, сколько за это платят.

Удаленная работа WomanHit

Копирайтер

Работа копирайтера не требует много усилий. Главное – грамотно и правильно писать. Копирайтеры пишут тексты с целью рекламного продвижения. Эта работа идеально подходит для тех, кто любит и умеет писать, но не хочет выходить из дома.

В Днепре найти работу копирайтера не так уж и сложно. Профессия является одной из популярных и поэтому за нее платят неплохие деньги.

За месяц такой работы можно заработать до 10 тысяч гривень. Это зависит от количества знаков в тексте и проделанной работы.

Копирайтер

Копирайтер

Контент-менеджер

Контент-менеджер наполняет сайт текстами, графикой и другой полезной информацией.

В Днепре заработная плата контент-менеджера составляет от 4 тысяч до 10 тысяч гривень. Для этого следует знать ПК на хорошем уровне, быстро искать качественную информацию, а также грамотно писать и уметь находить ошибки.

Контент-менеджер

Контент-менеджер

SMM-специалист

SMM-менеджеры не сильно отличаются от контент-менеджеров. Они занимаются продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг в социальных сетях.

В Днепре специалисты данной сферы зарабатывают от 10 тысяч до 25 тысяч гривень. Для этого требуется разрабатывать стратегию под каждого клиента, придумывать креативный контент, писать тексты.

SMM-менеджер

SEO-специалист

SEO-специалисты продвигают интернет-страницы в поисковых системах. Их цель – привлечь посетителей и покупателей, а также сделать сайт более привлекательным для поисковых систем.

SEO-специалист Shuttle Studio

Чтобы работать в Днепре SEO-специалистом требуется умение разрабатывать и корректировать рекламные стратегии, иметь навыки интерпретации статистических данных, а также знать основы интернет-маркетинга.

Заработная плата SEO-специалиста в Днепре составляет от 8 тысяч до 16 тысяч гривень.

SEO-специалист

Переводчик

Для работы переводчика в обязательном порядке необходимо знать иностранные языки. Вам придется удаленно вести переписки, видеоконференции с клиентами компании.

В Днепре заработная плата переводчика составляет 15000-35000 гривень.

Переводчик

Переводчик

Переводчик

Программист

Работать программистом – нелегко. Для этого требуется много усилий и соответствующих знаний.

В Днепре профессия программиста очень востребована. Вы обязаны уверенно знать PHP, API 1C-Bitrix, JS (jQuery), html/css и другие. У каждой компании разные требования, но за это Вам могут заплатить от 12 тысяч до 35 тысяч гривень в месяц.

Программист

Программист

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам – это специалист, который продает и продвигает товары и услуги компании, расширяет круг клиентов и поддерживает партнерские отношения с ними.

В Днепре менеджер по продажам может заработать от 5 тысяч до 15 тысяч гривень.

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

Интернет-маркетолог

Работа интернет-маркетолога – это ряд мероприятий, направленных на продвижение компании в интернете, а также привлечение клиентов, вывод продукции на новый уровень, исследование рынка и роста продаж.

В Днепре интернет-маркетолог может заработать от 12 тысяч до 35 тысяч гривень.

Интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог

Трейдер

Трейдер – это специалист компании, который выполняет заказы клиентов на куплю-продажу ценных бумаг на фондовой бирже.

Трейдер Eldarinvest

В Днепре для данной профессии необходимы знания технического и фундаментального анализа. Также нужно владеть правилами проведения анализа, строить планы ведения торговых операций и уметь работать с экономической статистикой и отчетами.

Заработная плата составляет от 20 тысяч гривень.

Трейдер

Трейдер

Трейдер

Оператор call-центра

Оператор call-центра – это специалист, который помогает мгновенно получить нужную информацию, а также решить проблему или сделать соответствующий заказ по телефону. Также оператор выясняет задачу клиента и любым способом должен ее решить.

Чтобы работать в Днепре оператором call-центра следует хорошо владеть украинским и русским языками, соблюдать стандарты обслуживания, уметь консультировать клиентов и оформлять заказы.

Заработная плата оператора в Днепре – 5000-14500 гривень.

Оператор call-центра

Оператор call-центра

Оператор call-центра

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 15-20 лет в Украине, как и во всем мире, потребуются новые специалисты, которые не только будут разбираться в своей области, но и иметь кросс-отраслевую специализацию. Профессии будущего могут обеспечить лучшую карьеру до 2020 года и в дальнейшем.

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