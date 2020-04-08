Спорт во время карантина: как жители Днепра занимаются в домашних условиях

Поддерживать себя в форме нужно всегда, даже в период карантина. Многие тренеры проводят целые марафоны и занятия онлайн для жителей Днепра.
Как днепряне занимаются в домашних условиях и что рекомендуют тренеры – читайте далее в нашем материале.
Спорт в домашних условиях
24 канал
Занятия в домашних условиях
Жители Днепра не сидят дома, сложа руки. Многие участвуют в спортивных марафонах и челенджах, чтобы держать себя в форме и не набрать лишних килограмм из-за карантина.
OBOZREVATEL собрал несколько спортивных занятий жителей Днепра в домашних условиях и расскажет о них далее.
Так, жительница Днепра Иванна создала собственный марафон по приседаниям. В течение 30 дней все желающие должны приседать определенное количество раз и фиксировать все это на камеру. Затем ежедневный отчет нужно выложить в Инстаграм. В данном марафоне участвуют уже более десяти человек.
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Журналистка Днепра Дарина Сухонос-Табацкая живет в собственном доме и проводит тренировки на свежем воздухе во дворе. Девушка обустроила специальное место для спортивных занятий и ежедневно выкладывает в соцсети фотоотчет тренировок.
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Днепрянка Ксения уже давно занимается спортом и не может жить без интенсивных тренировок:
"Меня часто посещали мысли раз зал закрыт, то все - тренировок не будет, занятия дома не эффективны, дома не та обстановка, я не в настроении, мне лень, что-то болит, но это все это лишь отговорки!
Я поняла, что нужно перебороть свою лень, и делать то, что мне нравится, вне зависимости от условий и места!
Я люблю спорт и жизнь без него мне кажется скучной, я впадаю в депрессию и, соответственно, теряю форму! Есть такая фраза "Когда захочешь что-то бросить, вспомни, зачем начинал".
Так вот, занимаясь спортом, я чувствую себя сильной, в зеркале я вижу подтянутое тело, а внутри чувствую себя здоровой, жизнерадостной и энергичной!
Спорт помогает не только в поддержке физической формы, но и в духовной закалке. Спорт закаляет выносливость и силу воли!
Поэтому не ищите отговорок, если спорт - это то, что действительно приносит Вам удовольствие, боритесь со своей ленью, ведь у Вас 24 часа, из которых Вы можете выделить хотя бы минут 30-45, для того чтобы потренироваться!", – сообщает жительница Днепра Ксения.
Так, днепрянка ежедневно проводит активные тренировки и делится этим со своими подписчиками в соцсетях.
Также девушка отмечает, что тренировки на свежем воздухе – очень полезны.
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях
Рекомендации днепровских тренеров
Днепровский тренер Ангелина работает в одном из тренажерных залов, который в период карантина также закрыт. Поэтому девушка проводит домашние тренировки онлайн.
Первая – домашняя уличная тренировка с резинкой:
Выпад накрест с махом в сторону – 20 раз на каждую ногу;
Проходка с резинкой в течение 1 минуты;
Выпрыгивания из приседа наверх – 45 секунд;
Поочередное касание ноги в приседе + прыжок в "собачку" с поочерёдным шагом в сторону – 10 раз вся связка.
Отметим, все упражнения нужно выполнять по кругу без отдыха, всего 3-4 круга, отдых между кругами – 1,5 минуты.
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
Другие тренировки тренер Ангелина проводит в закрытой онлайн группе за отдельную стоимость.
Один из спортивных клубов Днепра рассказал, как в период карантина помочь своему ребенку продолжить тренировки.
Так, начните вместе с ребенком делать зарядку. Затем помогите освободить в доме пространство, настроить программы для тренировок онлайн.
Также просматривайте совместно с ребенком спортивные фильмы. Можете составить карту желаний и разработать спортивный рацион.
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
Один из днепровских клубов по Кangoo jumps также проводит онлайн тренировки и рекомендует жительницам Днепра не забывать о спорте.
"Тренировка понедельник, среда, пятница и плюс питание - это образ жизни, за который Ваше тело и весь организм в целом скажет огромное спасибо внешним видом и здоровьем!", – говорят в спортивном клубе.
Также в спортивном клубе дали рекомендации о том, что делать, если хочется сладостей:
Добавьте в свой рацион сложные углеводы;
Сокращайте потребление сахара постепенно;
Сделайте потребление сладкого осмысленным - не ешьте мороженое на бегу, а конфетку за компьютером;
Откажитесь от ритуалов, связанных с поеданием сладкого;
Не вознаграждайте себя сладостями;
Начните читать этикетки;
Готовьте десерты сами.
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
В одном из фитнес центров Днепра проводят ежедневные тренировки онлайн в домашних условиях. Также тренеры дают дельные советы по поводу правильности делания упражнений.
Например, тренер Константин рассказал о том, зачем нужны отжимания и показал, как их правильно делать.
Отжимания от пола – одно из самых доступных и эффективных движений, которое развивает Ваши силовые качества и затрагивает сразу несколько мышечных групп в вашем теле. Наиболее сильно данное упражнение затрагивает грудные мышцы и трицепсы, а также мышцы пресса, спины и даже ягодичные мышцы.
Польза от отжиманий заключается в повышении выносливости и силы мышц верхней половины тела человека. Укрепляются связки, увеличивается мышечная масса, улучшается метаболизм, что положительно влияет на общее физическое здоровье.
Еще одна особенность отжиманий – это то, что их можно выполнять в различных разновидностях. Например, отжимания с широкой постановкой рук в основном задействуют грудные мышцы, а для проработки трицепса руки ставят, наоборот, узко.
"Так что начинайте делать отжимания уже с сегодняшнего дня, если до сих пор сомневались в нужности этого упражнения.
Отжимания – это база, которая непременно поможет Вам прогрессировать во всех остальных силовых и не только упражнениях", – добавил тренер.
Днепровские тренеры призывают заниматься спортом
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра в период карантина ограничили множество возможностей. Теперь горожане сами предлагают услуги, которые могут предоставить как бесплатно, так и за отдельную стоимость. Стало известно, какие услуги предлагают на время карантина днепряне.
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