Спорт во время карантина: как жители Днепра занимаются в домашних условиях

Поддерживать себя в форме нужно всегда, даже в период карантина. Многие тренеры проводят целые марафоны и занятия онлайн для жителей Днепра.

Как днепряне занимаются в домашних условиях и что рекомендуют тренеры – читайте далее в нашем материале.

Спорт в домашних условиях 24 канал

Занятия в домашних условиях

Жители Днепра не сидят дома, сложа руки. Многие участвуют в спортивных марафонах и челенджах, чтобы держать себя в форме и не набрать лишних килограмм из-за карантина.

OBOZREVATEL собрал несколько спортивных занятий жителей Днепра в домашних условиях и расскажет о них далее.

Так, жительница Днепра Иванна создала собственный марафон по приседаниям. В течение 30 дней все желающие должны приседать определенное количество раз и фиксировать все это на камеру. Затем ежедневный отчет нужно выложить в Инстаграм. В данном марафоне участвуют уже более десяти человек.

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Журналистка Днепра Дарина Сухонос-Табацкая живет в собственном доме и проводит тренировки на свежем воздухе во дворе. Девушка обустроила специальное место для спортивных занятий и ежедневно выкладывает в соцсети фотоотчет тренировок.

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Днепрянка Ксения уже давно занимается спортом и не может жить без интенсивных тренировок:

"Меня часто посещали мысли раз зал закрыт, то все - тренировок не будет, занятия дома не эффективны, дома не та обстановка, я не в настроении, мне лень, что-то болит, но это все это лишь отговорки!

Я поняла, что нужно перебороть свою лень, и делать то, что мне нравится, вне зависимости от условий и места!

Я люблю спорт и жизнь без него мне кажется скучной, я впадаю в депрессию и, соответственно, теряю форму! Есть такая фраза "Когда захочешь что-то бросить, вспомни, зачем начинал".

Так вот, занимаясь спортом, я чувствую себя сильной, в зеркале я вижу подтянутое тело, а внутри чувствую себя здоровой, жизнерадостной и энергичной!

Спорт помогает не только в поддержке физической формы, но и в духовной закалке. Спорт закаляет выносливость и силу воли!

Поэтому не ищите отговорок, если спорт - это то, что действительно приносит Вам удовольствие, боритесь со своей ленью, ведь у Вас 24 часа, из которых Вы можете выделить хотя бы минут 30-45, для того чтобы потренироваться!", – сообщает жительница Днепра Ксения.

Так, днепрянка ежедневно проводит активные тренировки и делится этим со своими подписчиками в соцсетях.

Также девушка отмечает, что тренировки на свежем воздухе – очень полезны.

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Жители Днепра занимаются спортом в домашних условиях

Рекомендации днепровских тренеров

Днепровский тренер Ангелина работает в одном из тренажерных залов, который в период карантина также закрыт. Поэтому девушка проводит домашние тренировки онлайн.

Первая – домашняя уличная тренировка с резинкой:

Выпад накрест с махом в сторону – 20 раз на каждую ногу;

Проходка с резинкой в течение 1 минуты;

Выпрыгивания из приседа наверх – 45 секунд;

Поочередное касание ноги в приседе + прыжок в "собачку" с поочерёдным шагом в сторону – 10 раз вся связка.

Отметим, все упражнения нужно выполнять по кругу без отдыха, всего 3-4 круга, отдых между кругами – 1,5 минуты.

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

Другие тренировки тренер Ангелина проводит в закрытой онлайн группе за отдельную стоимость.

Один из спортивных клубов Днепра рассказал, как в период карантина помочь своему ребенку продолжить тренировки.

Так, начните вместе с ребенком делать зарядку. Затем помогите освободить в доме пространство, настроить программы для тренировок онлайн.

Также просматривайте совместно с ребенком спортивные фильмы. Можете составить карту желаний и разработать спортивный рацион.

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

Один из днепровских клубов по Кangoo jumps также проводит онлайн тренировки и рекомендует жительницам Днепра не забывать о спорте.

"Тренировка понедельник, среда, пятница и плюс питание - это образ жизни, за который Ваше тело и весь организм в целом скажет огромное спасибо внешним видом и здоровьем!", – говорят в спортивном клубе.

Также в спортивном клубе дали рекомендации о том, что делать, если хочется сладостей:

Добавьте в свой рацион сложные углеводы;

Сокращайте потребление сахара постепенно;

Сделайте потребление сладкого осмысленным - не ешьте мороженое на бегу, а конфетку за компьютером;

Откажитесь от ритуалов, связанных с поеданием сладкого;

Не вознаграждайте себя сладостями;

Начните читать этикетки;

Готовьте десерты сами.

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

В одном из фитнес центров Днепра проводят ежедневные тренировки онлайн в домашних условиях. Также тренеры дают дельные советы по поводу правильности делания упражнений.

Например, тренер Константин рассказал о том, зачем нужны отжимания и показал, как их правильно делать.

Отжимания от пола – одно из самых доступных и эффективных движений, которое развивает Ваши силовые качества и затрагивает сразу несколько мышечных групп в вашем теле. Наиболее сильно данное упражнение затрагивает грудные мышцы и трицепсы, а также мышцы пресса, спины и даже ягодичные мышцы.

Польза от отжиманий заключается в повышении выносливости и силы мышц верхней половины тела человека. Укрепляются связки, увеличивается мышечная масса, улучшается метаболизм, что положительно влияет на общее физическое здоровье.

Еще одна особенность отжиманий – это то, что их можно выполнять в различных разновидностях. Например, отжимания с широкой постановкой рук в основном задействуют грудные мышцы, а для проработки трицепса руки ставят, наоборот, узко.

"Так что начинайте делать отжимания уже с сегодняшнего дня, если до сих пор сомневались в нужности этого упражнения.

Отжимания – это база, которая непременно поможет Вам прогрессировать во всех остальных силовых и не только упражнениях", – добавил тренер.

Днепровские тренеры призывают заниматься спортом

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра в период карантина ограничили множество возможностей. Теперь горожане сами предлагают услуги, которые могут предоставить как бесплатно, так и за отдельную стоимость. Стало известно, какие услуги предлагают на время карантина днепряне.

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