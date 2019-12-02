Сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре

Новый год приближается и вопрос поиска жилья для праздника становится все более актуальным.

И пока вы выбираете подарки, OBOZREVATEL расскажет о том, сколько стоит снять жилплощадь в Днепре на праздник.

Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре на Новый год arenda.com.ua

Даже за малогабаритную квартиру на Новый год вам придется заплатить в несколько раз больше от стандартной цены. Конечно же, это ожидаемо, ведь риелтор берет на себя огромную ответственность за жилплощадь. Особенно актуален вопрос аренды жилья на Новый год среди студентов и больших компаний - именно за этот риск и большой спрос вы переплачиваете.

Цены на квартиры и дома в Днепре в новогоднюю ночь

Аренда смарт-квартиры на проспекте Гагарина площадью всего 18 квадратных метров обойдется вам в 2000 гривень за 2 праздничных дня. Для сравнения: в обычные дни агентство сдает квартиру за 500 грн\сутки.

Обязательное условие - компания не должна состоять больше чем из трех человек.

OLX

OLX

Цены на левом и правом берегу не отличаются. Вот такую однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров предлагают риелторы за 2000 гривень (заселение 31.12, выезд - утром 2.01). Стандартная цена данной квартиры в будни - 450 гривень. Еще одна особенность – риелтор готов сдавать квартиру в аренду лицам, достигшим 22 лет.

OLX

OLX

Еще одна квартира на проспекте Гагарина в будни обойдется вам в 700 гривень за сутки, а в новогоднюю ночь - 2500 гривень. Агентство по недвижимости указывает возрастные ограничения - сдавать в аренду жилье готовы для людей, возрастом от 25 лет.

doba.ua

doba.ua

2-х комнатные апартаменты класса "Люкс" на проспекте Кирова на Новый год обойдутся в 3800 гривень. Вам предлагают дополнительный обогрев квартиры и встроенный электрокамин. Страховой депозит – 1000 гривень.

roomer.ua

roomer.ua

Аренда однокомнатной квартиры на ул. Малиновского в новогоднюю ночь обойдется в 2500 грн + страховой депозит в размере 500 гривень. Квартира рассчитана на четырех гостей.

roomer.ua

roomer.ua

В апартаментах Мост-сити предлагают квартиру для 2 гостей площадью 54 м2. Съемное жилье находится на 21 этаже 24-этажного дома. Стоимость квартиры в новогоднюю ночь – 2500 гривень.

roomer.ua

roomer.ua

Среди предложений часто встречаются и дома. Их цена выше, чем у квартир. Дом на улице Байкальской с современным ремонтом, ландшафтом, баней, беседкой и мангалом сдают в аренду за 13 000 гривень за три дня.

OLX

OLX

OLX

Еще одно предложение специально для громких компаний и веселья - дом в районе улицы Передовой. За столом могут комфортно разместиться до 22 человек. Арендодатель предлагает бассейн, баню, выход к лесу и зону барбекю. Сутки аренды такого дома обойдутся в 6000 гривень (за 10 человек) с доплатой +500 гривен за каждого последующего гостя. Номера в стоимость не входят.

OLX

OLX

Как безопасно арендовать квартиру и не попасть в лапы мошенников

Всегда сравнивайте цены

Несомненно, вам придется переплатить, если вы арендуете жилье для отдыха в разгар сезона. Но и в этом случае можно сэкономить, если предварительно сравнить цены на отель или квартиру посуточно.

Бронируйте только у проверенных владельцев

Мы говорим о тех владельцах, которые, разместив объявление об аренде в интернете, имеют отзывы о жилье. Чем больше отзывов, тем выше вероятность, что жилье соответствует критериям, указанным в описании.

Всегда сравнивайте соотношение "цена-качество"

Видите критически низкие цены и при этом красивые фото квартиры - задумайтесь. Если это ресурс с частными объявлениями - посмотрите, как давно владелец зарегистрирован на сайте. Если это сервис бронирования - посмотрите отзывы и рейтинги арендодателя.

Как работают квартирные мошенники

Один из главных признаков, что перед вами объявление об аренде жилья, за которым стоит квартирный аферист - отсутствие отзывов и рейтингов.То есть, в надежности вашей сделки вы не можете быть уверенными.

Второй важный критерий отбора квартиры, который может вызвать у вас подозрение - отсутствие фильтров по датам и наличию. Это значит, что вне зависимости от того, на какие даты вы бронируете жилье, вы получите большой процент доступности квартир. Всем известно, что меньше всего квартир в наличии в период с пятницы на выходные, а также на время государственных праздников. На сайтах бронирования посуточно такие детали всегда учтены, поэтому можно отследить все фильтры по датам.

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