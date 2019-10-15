Сколько нужно зарплат, чтобы купить квартиру в Днепре

Чтобы самостоятельно, без помощи близких и кредита в банке купить квартиру в Днепре – нужно здорово "попотеть".

О том, сколько нужно работать на жилплощадь в Днепре – OBOZREVATEL расскажет ниже.

Сколько нужно копить на квартиру в Днепре

По данным Министерства финансов, минимальная зарплата украинца с 01.01.2019 составляет 4 тыс 173 грн. Средняя зарплата жителя Днепра – 11 тыс 002 гривны.

Пожалуй, начнем с самого недорогого варианта, отталкиваясь от цен на вторичном рынке и в новостроях (первичный рынок).

Чтобы накопить на малогабаритную однокомнатную квартиру в Днепре, нужно:

Для покупки жилья на вторичном рынке – 39 минимальных и 15 средних зарплат;

Для покупки жилья на первичном рынке – 115 минимальных и 43,5 средних зарплат;

Двухкомнатная квартира обойдется значительно дороже:

Для покупки жилья на вторичном рынке - 63 минимальных и 24 средних зарплат;

Для покупки жилья на первичном рынке – 208 минимальных и 79 средних зарплат;

Чтобы накопить средства на трехкомнатную квартиру – нужно потратить много времени и сил:

Для покупки жилья на вторичном рынке – 100 минимальных и 37,5 средних зарплат;

Для покупки жилья на первичном рынке – 223 минимальных и 85 средних зарплат. Если подытожить – то на трехкомнатную квартиру в Днепре нужно откладывать минимальную зарплату 19 лет, чтобы обзавестись жильем.

Яна Коваль

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