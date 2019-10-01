Секонд-хенды Днепра: как создать осенний образ за копейки

С приходом осени каждый из нас хочет выглядеть на все сто. Но что делать, если финансы не позволяют раскошелиться на дорогую брендовую одежду? На помощь приходят секонд-хенды.

В Днепре есть множество стоковых магазинов, где можно приобрести наряд на осенний сезон всего за 1000 гривен.

OBOZREVATEL побывал в разных секонд-хендах, которые отличаются между собой и выбором, и ценами.

Качество в подобных магазинах оставляет желать лучшего, но если хорошо поискать, то можно найти неплохие брендовые вещи.

Покупка одежды 057.ua

Осенний образ за 1000 гривен

Верхней одежды в секонд-хендах полно. На осень можно приобрести обычное классическое пальто за смешные деньги. Цена варьируется от 200 до 400 гривен. Но в некоторых стоках мы находили куртки от 700 гривен и выше, но за такие же деньги можно купить новую качественную вещь в обычном магазине.

Верхняя одежда

Верхняя одежда

Брючные и джинсовые штаны в таких торговых точках есть разных размеров. Цена зависит от материала и качества. Если Вам нужны теплые штаны, то в подобных магазинах их можно легко найти за 150-300 гривен. В некоторых секонд-хендах продают новые джинсы с этикетками, их цена колеблется от 400 до 550 гривен.

Если Вы ищите легкие брюки, то в стоковых магазинах они дешевле всего – от 100 до 250 гривен.

Штаны в секонд-хенде

Штаны в секонд-хенде

Штаны в секонд-хенде

Для девушек, которые любят носить в осеннюю пору юбки, в секонд-хендах есть разные варианты: начиная от мини и заканчивая модными в пол. Цены на юбки зависят от Вашего выбора – можно приобрести классический вариант от 60 до 170 гривен.

Юбки в секонд-хенде

В холодную пору ко всему образу обязательно нужен теплый свитер или джемпер. В секонд-хендах можно приобрести обычную кофту от 120 до 200 гривен. Если Вы ищите теплые свитера, то цена на них варьируется от 150 до 400 гривен.

Кофты в секонд-хенде

Свитера в секонд-хенде

Весь образ обязательно должны дополнять обувь и аксессуары. Стоит отметить, что выбрать осенние ботинки в стоковых магазинах сложнее всего. Так как обувь в подобных торговых точках не в самом лучшем состоянии. В основном, всё протертое, старое и грязное. И отдавать за такое 350-600 гривен не лучший вариант. Но если хорошо поискать, то найти обувь неплохого качества все же можно.

Обувь в секонд-хенде

Обувь в секонд-хенде

Элегантный шарф – неотъемлемая часть осеннего образа. Легкий и однотонный можно приобрести до 100 гривен. Если Вам нужен шарф теплее, то купить его можно от 100 до 150 гривен.

Шарфы в секонд-хенде

Так, в секонд-хендах Днепра легко собрать наряд на осень всего за 1000 гривен. Главное – хорошо искать.

Все на вес

Часто во многих секонд-хендах цены устанавливают не на каждую вещь, а на вес. В день завоза ставят самую высокую стоимость за килограмм. Поэтому вы можете взять любую вещь, взвесить ее и купить за гроши.

В таких торговых точках покупать вещи дешевле всего. Так как с каждой неделей цена за килограмм падает, но при этом шансы найти хорошую качественную одежду также снижаются.

Так, мы попали в день завоза в один из популярных секонд-хендов города. Цена за килограмм – 186 гривен. Толпы людей атаковали магазин и поэтому очереди в примерочные были соответствующие. Здесь можно выбрать полноценный осенний образ, но на это Вам придется потратить много сил и времени.

Штурм секонд-хенда в Днепре Вголос

Секонд-хенды или брендовые магазины?

Обычные магазины и стоковые имеют большую разницу. Они отличаются качеством, ценой, наличием размеров и выбором.

Чтобы одеться на осень в обычном магазине, понадобится крупная сумма денег, так как цены соответствуют бренду. Весь осенний образ Вам обойдется около 5000 гривен:

Пальто/теплая куртка – от 900 гривен.

Брюки/джинсы – от 800 гривен.

Шарф – от 300 гривен.

Обувь – от 1500 гривен.

Свитер/джемпер – от 500 гривен.

Юбка – от 700 гривен.

Многих покупателей пугает специфический запах в стоковых магазинах. Но в этом нет ничего страшного. Ведь каждая вещь в обязательном порядке проходит санитарную обработку и сортировку. Каждая партия товара имеет сертификат дезинфекции, который гарантирует безопасность для Вашего здоровья. Также никто не запрещает после покупки вещей из секонд-хенда постирать и обработать их в домашних условиях.

Онлайн секонд-хенды

Если у Вас нет времени на походы по магазинам, то лучший вариант – онлайн секонд-хенды. В интернет просторах существуют разные площадки, на которых Вы можете как продать свои вещи, так и купить их за копейки.

В Украине самые известные сайты по продаже б/у вещей остаются OLX и Шафа. Одним кликом Вы можете выбрать понравившиеся вещи и приобрести их. Так у Вас останется больше времени, сил и энергии, но при этом Вы купите качественную одежду дешевле, чем в обычных магазинах.

Не нужно стыдиться или бояться секонд-хендов, ведь они помогут сэкономить Ваши деньги, а также приобрести брендовые вещи в два раза дешевле, чем в обычных магазинах. Вы можете сами создать стильный лук за гроши и при этом оставаться в тренде.

София Ковнир

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