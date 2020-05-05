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5 мая • обновлено в 17:37
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Яна Коваль
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Сдают картон и собирают бутылки: как выживают пенсионеры Днепра во время карантина

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Карантин в Днепре негативно повлиял на все слои общества, но больше всего пострадали те, кому приходиться жить с минимальными суммами в кармане.

О том, на какие шаги идут пожилые жители Днепра, чтобы обеспечить себя куском хлеба – расскажет OBOZREVATEL.

Как выживают пенсионеры Днепра во время карантина

Как выживают пенсионеры Днепра во время карантина

Украинским пенсионерам тяжело живется даже во время так называемой "стабильности", хотя данное слово неуместно использовать в современных реалиях. На улицах Днепра можно встретить тех, у кого есть что продать. Чаще всего это овощи, выращенные в теплице, или консервация. Многие продают молочные продукты, особенно те, кто проживает в частном секторе.

У некоторых есть возможность выращивать и продавать овощи, цены ниже чем в супермаркетах

У некоторых есть возможность выращивать и продавать овощи, цены ниже чем в супермаркетах

Овощи дешевле, чем заграничный импорт в крупных торговых точках

Овощи дешевле, чем заграничный импорт в крупных торговых точках

Днепряне не против покупать украинские продукты по выгодной цене

Днепряне не против покупать украинские продукты по выгодной цене

Вместо того, чтобы заслуженно отдыхать в преклонном возрасте, с раннего утра до позднего вечера пенсионеры продают все, что есть в наличии. У кого-то достаточно запасов, другие – расстилают на землю клеенку и ждут, пока кого-то заинтересуют книги, живые цветы, аксессуары или вязанная одежда.

Эти люди до позднего вечера торгуют продуктами и вещами:

"Я тут буду, пока все не продам. Вы приходите, творог жирненький, хороший. Уступлю".
Домашняя молочная продукция - хороший способ заработать на хлеб

Домашняя молочная продукция - хороший способ заработать на хлеб

Пенсионеры торгуют до позднего вечера

Пенсионеры торгуют до позднего вечера

"Я тут торгую с 10 утра, завтра принесу томатный сок домашний, сама консервирую. Приходите".
Бабушка продает все, что имеет в запасах

Бабушка продает все, что имеет в запасах

Но это – не самое страшное, ведь в период карантина на улицах Днепра появилось большое количество людей преклонного возраста, которые вынуждены делать самые неприятные вещи, чтобы выжить. Так, у мусорных баков часто можно встретить женщин и мужчин почтенного возраста, которые из-за нужды ищут в мусорных баках то, что можно сдать или использовать в быту. Возможно, многие выходят на поиски еды.

К примеру, прилично одетая женщина пенсионного возраста, в чистой одежде, с красивым платком на шее искала в мусорном баке картон, чтобы сдать и заработать немного средств. Женщина доставала и аккуратно складывала картонные коробки из-под еды, техники и средств гигиены.

Женщина преклонного возраста ищет картон

Женщина преклонного возраста ищет картон

Пенсионеры выживают, как могут

Пенсионеры выживают, как могут

В соседнем дворе на ж\м Тополь мужчина, не менее чисто и опрятно одетый, искал в мусорных баках стеклянные бутылки, чтобы сдать и заработать на пропитание.

Пожилой мужчина собирает бутылки

Пожилой мужчина собирает бутылки

И таких людей в городе очень много. Уже через несколько метров мужчина с деревянной тростью в одной руке, и с полными пакетами плотно утрамбованных пластмассовых бутылок и картонных коробок в другой, медленно и устало переходил дорогу. Он также спешил сдать вторсырье, чтобы не остаться без куска хлеба.

Нелегкая судьба пожилого днепрянина

Нелегкая судьба пожилого днепрянина

Этот мужчина нем может нести пакеты в двух руках, так как держит трость

Этот мужчина нем может нести пакеты в двух руках, так как держит трость

Сегодня минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен или 61 $. В среднем, это 55 гривен в день (2 $). Для сравнения, пенсия в Дании – 2800 $, в Финляндии – 1900 $, в Чехии – 1000 $, В Германии – 925 $.

Эти люди совершенно никому не интересны. Пожилые мужчины и женщины, которые надеялись на обещанную стабильность после многих лет работы на страну, с печалью в глазах ищут то, что поможет им прожить хотя бы один день. Они ничего не просят и не ждут, ведь уже успели разочароваться во всех вокруг.

Сегодняшние реалии – результат наплевательского отношения к тем, кто на своих плечах держал Украину много лет, искренне надеясь на то, что их не забудут. Возможно, пока вы мечтаете снова сходить в ресторан или поехать на отдых за границу, стоит помочь тем, кто мечтает о малом – тарелке горячей еды на ужин. Подставить плечо в трудную минуту можем только мы, ведь в "страну вечных обещаний" пожилые люди давно не верят.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядит цветущий Днепр во время карантина.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
карантин вирус Пенсионный фонд обманывают пенсионеров пенсии
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