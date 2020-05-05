Сдают картон и собирают бутылки: как выживают пенсионеры Днепра во время карантина

Карантин в Днепре негативно повлиял на все слои общества, но больше всего пострадали те, кому приходиться жить с минимальными суммами в кармане.

О том, на какие шаги идут пожилые жители Днепра, чтобы обеспечить себя куском хлеба – расскажет OBOZREVATEL.

Как выживают пенсионеры Днепра во время карантина

Украинским пенсионерам тяжело живется даже во время так называемой "стабильности", хотя данное слово неуместно использовать в современных реалиях. На улицах Днепра можно встретить тех, у кого есть что продать. Чаще всего это овощи, выращенные в теплице, или консервация. Многие продают молочные продукты, особенно те, кто проживает в частном секторе.

У некоторых есть возможность выращивать и продавать овощи, цены ниже чем в супермаркетах

Овощи дешевле, чем заграничный импорт в крупных торговых точках

Днепряне не против покупать украинские продукты по выгодной цене

Вместо того, чтобы заслуженно отдыхать в преклонном возрасте, с раннего утра до позднего вечера пенсионеры продают все, что есть в наличии. У кого-то достаточно запасов, другие – расстилают на землю клеенку и ждут, пока кого-то заинтересуют книги, живые цветы, аксессуары или вязанная одежда.

Эти люди до позднего вечера торгуют продуктами и вещами:

"Я тут буду, пока все не продам. Вы приходите, творог жирненький, хороший. Уступлю".

Домашняя молочная продукция - хороший способ заработать на хлеб

Пенсионеры торгуют до позднего вечера

"Я тут торгую с 10 утра, завтра принесу томатный сок домашний, сама консервирую. Приходите".

Бабушка продает все, что имеет в запасах

Но это – не самое страшное, ведь в период карантина на улицах Днепра появилось большое количество людей преклонного возраста, которые вынуждены делать самые неприятные вещи, чтобы выжить. Так, у мусорных баков часто можно встретить женщин и мужчин почтенного возраста, которые из-за нужды ищут в мусорных баках то, что можно сдать или использовать в быту. Возможно, многие выходят на поиски еды.

К примеру, прилично одетая женщина пенсионного возраста, в чистой одежде, с красивым платком на шее искала в мусорном баке картон, чтобы сдать и заработать немного средств. Женщина доставала и аккуратно складывала картонные коробки из-под еды, техники и средств гигиены.

Женщина преклонного возраста ищет картон

Пенсионеры выживают, как могут

В соседнем дворе на ж\м Тополь мужчина, не менее чисто и опрятно одетый, искал в мусорных баках стеклянные бутылки, чтобы сдать и заработать на пропитание.

Пожилой мужчина собирает бутылки

И таких людей в городе очень много. Уже через несколько метров мужчина с деревянной тростью в одной руке, и с полными пакетами плотно утрамбованных пластмассовых бутылок и картонных коробок в другой, медленно и устало переходил дорогу. Он также спешил сдать вторсырье, чтобы не остаться без куска хлеба.

Нелегкая судьба пожилого днепрянина

Этот мужчина нем может нести пакеты в двух руках, так как держит трость

Сегодня минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен или 61 $. В среднем, это 55 гривен в день (2 $). Для сравнения, пенсия в Дании – 2800 $, в Финляндии – 1900 $, в Чехии – 1000 $, В Германии – 925 $.

Эти люди совершенно никому не интересны. Пожилые мужчины и женщины, которые надеялись на обещанную стабильность после многих лет работы на страну, с печалью в глазах ищут то, что поможет им прожить хотя бы один день. Они ничего не просят и не ждут, ведь уже успели разочароваться во всех вокруг.

Сегодняшние реалии – результат наплевательского отношения к тем, кто на своих плечах держал Украину много лет, искренне надеясь на то, что их не забудут. Возможно, пока вы мечтаете снова сходить в ресторан или поехать на отдых за границу, стоит помочь тем, кто мечтает о малом – тарелке горячей еды на ужин. Подставить плечо в трудную минуту можем только мы, ведь в "страну вечных обещаний" пожилые люди давно не верят.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядит цветущий Днепр во время карантина.

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