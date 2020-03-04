Поступление в вуз Днепра: как подготовиться и сколько стоит

Поступление в высшее учебное заведение – важный шаг в жизни каждого. Чтобы учиться на бюджетной основе, необходимо тщательно подготовиться.

OBOZREVATEL расскажет, как выпускникам Днепра подготовиться к сдаче ВНО и поступлению в вуз, и во сколько это обойдется.

Поступление в вуз Днепра postupi.online

Подготовка к ВНО онлайн

В 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 21 мая с теста по математике, а также в мае выпускники школ сдадут тесты по украинскому языку и литературе и физике. ВНО по другим предметам состоится с 1 июня по 15 июня 2020 года.

В Днепре выпускники могут начать готовиться к ВНО уже сейчас.

При подготовке к сдаче тестов ученики могут воспользоваться бесплатной онлайн-базой тестов внешнего независимого оценивания.

Так, на сайте "ВНО онлайн" размещены все тесты, которые проходили абитуриенты во время внешнего независимого оценивания 2009-2019 годов, а также тесты, которые предлагались абитуриентам во время пробного ВНО 2009-2019 годов.

ВНО онлайн

Подготовка к ВНО при вузах Днепра

Во многих высших учебных заведениях Днепра существуют подготовительные курсы по подготовке к ВНО.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Учебно-методический центр довузовской подготовки ДНУ имени Олеся Гончара осуществляет подготовку к ВНО качества образования и вступления в университет на подготовительных курсах.

Подготовительные курсы осуществляют подготовку к ВНО по следующим предметам:

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

География;

История Украины;

Украинский язык и литература;

Иностранные языки.

По вечерней и заочной формам обучения сроком:

8 месяцев – начало занятий: сентябрь, октябрь;

6 месяцев – начало занятий: ноябрь, декабрь;

3 месяца – начало занятий: январь, февраль.

Отметим, что занятия на подготовительных курсах проводятся согласно расписанию.

Детальную информацию можно узнать по телефону: 056-766-49-53, 066-337-21-06.

Подготовка к ВНО Vgorode.ua

Малый университет ДНУ

Малый университет осуществляет обучение учащихся 6-11 классов по следующим предметам: математика, физика, биология, химия, история Украины, география, украинский язык, украинская литература, английский язык. Также здесь предоставляют возможность бесплатного посещения демонстрационных занятий с японского и китайского языков.

Учащиеся обеспечиваются методической литературой, тренировочными упражнениями, контрольными работами.

Срок обучения – 7 месяцев (с октября по апрель включительно), занятия проводятся в воскресенье. Количество учащихся в группах –15.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел

Днепропетровский государственный университет внутренних дел осуществляет набор на подготовительные курсы по таким дисциплинам:

История Украины;

Украинский язык и литература;

Иностранный язык;

Математика;

География;

Биология.

Срок обучения: 6 месяцев, 4 месяца и 2 месяца.

Дни занятий: суббота/воскресенье, с 09:00.

Также в ДГУВД есть подготовительные курсы для поступления на магистратуру по специальности "Право". Занятия начинаются с 14 марта.

Обучение будет происходить по дисциплинам:

Уголовное и уголовно-процессуальное право Украины;

Гражданское и гражданско-процессуальное право Украины;

Административное и конституционное право Украины;

Международное публичное право;

Международная защита прав человека;

Иностранный язык;

Общие учебные юридические компетентности.

Срок обучения: 3 месяца.

Необходимые документы: копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) и ИНН.

Детальную информацию можно узнать по телефону: 056-756-46-30, 0562-317-275.

Подготовка к поступлению в вуз Новини Полтавщини

Университет имени Альфреда Нобеля

Центр подготовки к ВНО проводит курсы по подготовке по следующим предметам:

Украинский язык и литература;

Математика;

Иностранный язык (английский);

История Украины;

География;

Биология.

Форма обучения:

Вечерняя: 16:00-18:50 с понедельника по пятницу.

Суббота: 8:30-18:00.

Курсы начинаются в октябре 2020 года. За детальной информацией можно обратиться в приемную комиссию в начале сентября 2020 года, а также по телефону: 050-340-16-61, 098-138-44-80.

Подготовка к поступлению в вуз posvita.com.ua

Украинский государственный химико-технологический университет

Подготовка проводится по следующим предметам:

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

Украинский язык и литература;

Английский язык;

История Украины.

Набор на 4-месячные курсы происходит в течение декабря-января.

Стоимость обучения составляет 867 гривен за один предмет за весь период обучения.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: 066-048-05-34, 097-720-01-15.

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна

Университет проводит подготовку к ВНО, а также добавляет дополнительные баллы при поступлении на все технические специальности:

Математика;

Физика;

Украинский язык.

Для оформления на курсы необходимо предоставить ксерокопию паспорта ученика или свидетельства о рождении.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-793-19-20, 066-880-83-75.

Подготовка к поступлению в вуз Znanie-courses.com.ua

Днепропетровская академия музыки им. Глинки

В академии проводят подготовительные курсы по сольфеджио.

Для поступающих из центральных музыкальных школ занятия проводят по понедельникам с 17:00 до 18:00.

Для поступающих из музыкальных школ Днепра занятия проходят по четвергам с 16:00 до 17:00.

Отметим, что подготовительные курсы совершенно бесплатные.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-720-92-77, 056-720-92-78.

Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины

На подготовительных курсах Днепропетровской медицинской академии для подготовки к ВНО обучение проводится по таким дисциплинам:

Биология;

Украинский язык и литература;

Химия;

Математика.

Абитуриент самостоятельно выбирает количество предметов, которые желает изучать.

Занятия на курсах проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы с поступающими.

На курсы принимаются лица, имеющие среднее образование, ученики школ и медицинского колледжа.

Для того чтобы попасть на подготовительные курсы, необходимо заполнить заявление-анкету на сайте академии.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-371-07-78.

Подготовка к поступлению в вуз zno.kiev.ua

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

В данном университете присутствует Институт довузовской подготовки. Здесь абитуриенты изучают украинский язык и литературу, математику, физику, биологию, химию, историю Украины. Учебные программы рассчитаны на 150 часов.

Для абитуриентов, поступающих на образовательные программы специальностей, в общей рейтинговой оценке добавляется до 10 баллов к конкурсному баллу поступающего:

"Экология";

"Пищевые технологии";

"Технологии защиты окружающей среды",

"Строительство и гражданская инженерия";

"Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии";

"Агрономия";

"Технология производства и переработки продукции животноводства";

"Садово-парковое хозяйство";

"Водные биоресурсы и аквакультура";

"Агроинженерия".

Обучение осуществляется на договорной основе за счет средств физических и юридических лиц. Комплектование групп начинается с конца августа.

Занятия проводятся с октября (ноября) по май по субботам (с 10:00 до 16:10).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 097-308-68-35.

Национальная металлургическая академия Украины

В академии существуют курсы подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. Авторские методики преподавателей позволяют в сжатые сроки пройти программу с 5 по 11 класс, систематизировать уже имеющиеся знания и подготовиться к внешнему независимому оцениванию.

Преподаватели подготовят к независимому тестированию согласно требованиям и методикам Украинского центра оценки качества образования.

В академии работают подготовительные курсы по математике, украинскому языку и литературе, физике, химии, истории Украины, иностранному языку (выбор предметов по желанию).

Срок обучения: 7, 6 и 3 месяца.

Занятия проводятся в удобное для вас время. Для иногородних поступающих – один раз в неделю (в субботу).

Абитуриентам, которые закончили подготовительные курсы, вручаются сертификаты по результатам итоговой аттестации. Также выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов при зачислении на технические специальности, экологию и профессиональное образование.

Отметим, что формирование групп осуществляется на постоянной основе.

Для зачисления на курсы необходимы следующие документы: паспорт одного из родителей, копия паспорта абитуриента, одно фото 3х4.

Более детальную информацию можно получить по телефону: 056-744-70-51, 068-544-25-85.

Подготовка к поступлению в вуз znatokkids.com.ua

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Подготовительное отделение проводит подготовку по следующим направлениям:

Подготовительные курсы – основательная подготовка в течение 6-9 месяцев по субботне-вечерней форме одновременно с учебой в 11 классе или в течение двух лет по субботней форме одновременно с учебой в 10-11 классах.

Обучение по субботней форме – это возможность пройти углубленную подготовку по украинскому языку и литературе, английскому языку, математике, географии, химии и физики для школьников, и, таким образом, качественно подготовиться к поступлению и учебе в университете.

Региональные учебные центры – подготовка в течение 5-9 месяцев по субботней или вечерней форме одновременно с обучением в 11 классе в школьных заведениях Днепропетровской области.

Более детальную информацию можно получить по телефону: 744-14-11, 47-08-10.

Университет таможенного дела и финансов

В данном университете подготовительные курсы длятся 7 месяцев.

Стоимость курсов:

Подготовительные курсы (7 месяцев) – 6507 гривен.

Подготовительные курсы по математике (7 месяцев) – 1311 гривен.

Подготовительные курсы по истории Украины (7 месяцев) – 1186 гривен.

Подготовительные курсы по украинскому языку и литературе (7 месяцев) – 1186 гривен.

Подготовительные курсы по иностранному языку (английский) (7 месяцев) – 1513 гривен.

Подготовительные курсы по географии (7 месяцев) – 1311 гривен.

Для регистрации на обучение следует подать:

Соответствующее заявление;

Копию паспорта и ИНН (плательщика и ребенка);

Квитанцию об оплате обучения (после заключения договора).

Более детальную информацию можно получить по телефону: 756-05-00, 098-451-01-82, 066-510-01-35.

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Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

В академии на подготовительных курсах количество предметов, день недели и продолжительность обучения определяет сам ученик. В течение учебного года с поступающими проводится воспитательная работа, осуществляется контроль усвоения учебного материала, учет успеваемости и посещаемости занятий, устраиваются родительские собрания.

Для зачисления на подготовительные курсы необходимо предоставить:

Ксерокопию первой, второй страниц паспорта и страницу с пропиской одного из родителей;

Ксерокопию идентификационного кода одного из родителей.

Стоимость подготовительных курсов:

Украинский язык (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.

Математика (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.

Украинская литература (27 занятий за 3 месяца) – 600 гривен.

Физика (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.

Рисунок (32 учебных часа за один месяц) – 1 тысяча гривен.

Рисунок (32 занятия за 8 месяцев) – 6400 гривен.

Рисунок (24 занятия за 6 месяцев) – 4800 гривен.

Индивидуальное занятие ( 8 учебных часов) – 760 гривен.

Подготовка иностранных граждан (874 учебных часа) – 1100 долларов.

Отметим, детям-сиротам, детям лишенным родительской заботы и лицам из их числа услуги по обучению предоставляются на бесплатной основе.

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Репетиторство в Днепре

В Днепре есть множество репетиторских школ и репетиторов на дому, которые помогут подготовить выпускника к сдаче ВНО и поступлению в высшее учебное заведение.

Так, стоимость подготовки к ВНО в репетиторских центрах Днепра зависит от выбора предмета, который Вы хотите изучать.

Иностранные языки – средняя стоимость – 160-180 гривен за занятие.

Математика – средняя стоимость – 170-190 гривен за занятие.

Физика, химия, биология, география и другие предметы – средняя стоимость – 160-180 гривен за занятие.

В репетиторских центрах Днепра Вы можете сами выбрать удобный для себя график и посещать занятия 2-3 раза в неделю.

Одно занятие длится 45-60 минут и каждый ученик обучается по индивидуальной программе, которую ему составят.

Также обучение проходит по авторским материалам репетиторских центров. А для большей заинтересованности в обучении преподаватели центров проводят занятия в игровой форме.

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Кроме этого, подготовить к ВНО и поступлению в вуз помогут репетиторы на дому.

Цены на услуги таких репетиторов варьируются от 100 до 300 гривен. Все зависит от опыта работы преподавателя и выбора предмета.

В Днепре услуг репетиторов очень много

В Днепре услуг репетиторов очень много

Если Вы хотите получить структурированную подготовку по нескольким предметам, то в Днепре за это придется заплатить за одно занятие около 500 гривен. Время проведения занятия – 60 минут.

В Днепре услуг репетиторов очень много

Услуги репетиторов в Днепре

Услуги репетиторов в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы получить качественное образование в Днепре, необходимо закончить высшее учебное заведение и получить соответствующий диплом. Так как с каждым годом бюджетных мест становится все меньше, то днепряне идут учиться по контракту. Стало известно, сколько стоит контракт в вузах Днепра.

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