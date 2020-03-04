Поступление в вуз Днепра: как подготовиться и сколько стоит

Поступление в высшее учебное заведение – важный шаг в жизни каждого. Чтобы учиться на бюджетной основе, необходимо тщательно подготовиться.
OBOZREVATEL расскажет, как выпускникам Днепра подготовиться к сдаче ВНО и поступлению в вуз, и во сколько это обойдется.
Поступление в вуз Днепра
postupi.online
Подготовка к ВНО онлайн
В 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 21 мая с теста по математике, а также в мае выпускники школ сдадут тесты по украинскому языку и литературе и физике. ВНО по другим предметам состоится с 1 июня по 15 июня 2020 года.
В Днепре выпускники могут начать готовиться к ВНО уже сейчас.
При подготовке к сдаче тестов ученики могут воспользоваться бесплатной онлайн-базой тестов внешнего независимого оценивания.
Так, на сайте "ВНО онлайн" размещены все тесты, которые проходили абитуриенты во время внешнего независимого оценивания 2009-2019 годов, а также тесты, которые предлагались абитуриентам во время пробного ВНО 2009-2019 годов.
ВНО онлайн
Подготовка к ВНО при вузах Днепра
Во многих высших учебных заведениях Днепра существуют подготовительные курсы по подготовке к ВНО.
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
Учебно-методический центр довузовской подготовки ДНУ имени Олеся Гончара осуществляет подготовку к ВНО качества образования и вступления в университет на подготовительных курсах.
Подготовительные курсы осуществляют подготовку к ВНО по следующим предметам:
Математика;
Физика;
Химия;
Биология;
География;
История Украины;
Украинский язык и литература;
Иностранные языки.
По вечерней и заочной формам обучения сроком:
8 месяцев – начало занятий: сентябрь, октябрь;
6 месяцев – начало занятий: ноябрь, декабрь;
3 месяца – начало занятий: январь, февраль.
Отметим, что занятия на подготовительных курсах проводятся согласно расписанию.
Детальную информацию можно узнать по телефону: 056-766-49-53, 066-337-21-06.
Подготовка к ВНО
Vgorode.ua
Малый университет ДНУ
Малый университет осуществляет обучение учащихся 6-11 классов по следующим предметам: математика, физика, биология, химия, история Украины, география, украинский язык, украинская литература, английский язык. Также здесь предоставляют возможность бесплатного посещения демонстрационных занятий с японского и китайского языков.
Учащиеся обеспечиваются методической литературой, тренировочными упражнениями, контрольными работами.
Срок обучения – 7 месяцев (с октября по апрель включительно), занятия проводятся в воскресенье. Количество учащихся в группах –15.
Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Днепропетровский государственный университет внутренних дел осуществляет набор на подготовительные курсы по таким дисциплинам:
История Украины;
Украинский язык и литература;
Иностранный язык;
Математика;
География;
Биология.
Срок обучения: 6 месяцев, 4 месяца и 2 месяца.
Дни занятий: суббота/воскресенье, с 09:00.
Также в ДГУВД есть подготовительные курсы для поступления на магистратуру по специальности "Право". Занятия начинаются с 14 марта.
Обучение будет происходить по дисциплинам:
Уголовное и уголовно-процессуальное право Украины;
Гражданское и гражданско-процессуальное право Украины;
Административное и конституционное право Украины;
Международное публичное право;
Международная защита прав человека;
Иностранный язык;
Общие учебные юридические компетентности.
Срок обучения: 3 месяца.
Необходимые документы: копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) и ИНН.
Детальную информацию можно узнать по телефону: 056-756-46-30, 0562-317-275.
Подготовка к поступлению в вуз
Новини Полтавщини
Университет имени Альфреда Нобеля
Центр подготовки к ВНО проводит курсы по подготовке по следующим предметам:
Украинский язык и литература;
Математика;
Иностранный язык (английский);
История Украины;
География;
Биология.
Форма обучения:
Вечерняя: 16:00-18:50 с понедельника по пятницу.
Суббота: 8:30-18:00.
Курсы начинаются в октябре 2020 года. За детальной информацией можно обратиться в приемную комиссию в начале сентября 2020 года, а также по телефону: 050-340-16-61, 098-138-44-80.
Подготовка к поступлению в вуз
posvita.com.ua
Украинский государственный химико-технологический университет
Подготовка проводится по следующим предметам:
Математика;
Физика;
Химия;
Биология;
Украинский язык и литература;
Английский язык;
История Украины.
Набор на 4-месячные курсы происходит в течение декабря-января.
Стоимость обучения составляет 867 гривен за один предмет за весь период обучения.
За подробной информацией можно обращаться по телефону: 066-048-05-34, 097-720-01-15.
Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна
Университет проводит подготовку к ВНО, а также добавляет дополнительные баллы при поступлении на все технические специальности:
Математика;
Физика;
Украинский язык.
Для оформления на курсы необходимо предоставить ксерокопию паспорта ученика или свидетельства о рождении.
За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-793-19-20, 066-880-83-75.
Подготовка к поступлению в вуз
Znanie-courses.com.ua
Днепропетровская академия музыки им. Глинки
В академии проводят подготовительные курсы по сольфеджио.
Для поступающих из центральных музыкальных школ занятия проводят по понедельникам с 17:00 до 18:00.
Для поступающих из музыкальных школ Днепра занятия проходят по четвергам с 16:00 до 17:00.
Отметим, что подготовительные курсы совершенно бесплатные.
За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-720-92-77, 056-720-92-78.
Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины
На подготовительных курсах Днепропетровской медицинской академии для подготовки к ВНО обучение проводится по таким дисциплинам:
Биология;
Украинский язык и литература;
Химия;
Математика.
Абитуриент самостоятельно выбирает количество предметов, которые желает изучать.
Занятия на курсах проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы с поступающими.
На курсы принимаются лица, имеющие среднее образование, ученики школ и медицинского колледжа.
Для того чтобы попасть на подготовительные курсы, необходимо заполнить заявление-анкету на сайте академии.
За подробной информацией можно обращаться по телефону: 056-371-07-78.
Подготовка к поступлению в вуз
zno.kiev.ua
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
В данном университете присутствует Институт довузовской подготовки. Здесь абитуриенты изучают украинский язык и литературу, математику, физику, биологию, химию, историю Украины. Учебные программы рассчитаны на 150 часов.
Для абитуриентов, поступающих на образовательные программы специальностей, в общей рейтинговой оценке добавляется до 10 баллов к конкурсному баллу поступающего:
"Экология";
"Пищевые технологии";
"Технологии защиты окружающей среды",
"Строительство и гражданская инженерия";
"Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии";
"Агрономия";
"Технология производства и переработки продукции животноводства";
"Садово-парковое хозяйство";
"Водные биоресурсы и аквакультура";
"Агроинженерия".
Обучение осуществляется на договорной основе за счет средств физических и юридических лиц. Комплектование групп начинается с конца августа.
Занятия проводятся с октября (ноября) по май по субботам (с 10:00 до 16:10).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 097-308-68-35.
Национальная металлургическая академия Украины
В академии существуют курсы подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. Авторские методики преподавателей позволяют в сжатые сроки пройти программу с 5 по 11 класс, систематизировать уже имеющиеся знания и подготовиться к внешнему независимому оцениванию.
Преподаватели подготовят к независимому тестированию согласно требованиям и методикам Украинского центра оценки качества образования.
В академии работают подготовительные курсы по математике, украинскому языку и литературе, физике, химии, истории Украины, иностранному языку (выбор предметов по желанию).
Срок обучения: 7, 6 и 3 месяца.
Занятия проводятся в удобное для вас время. Для иногородних поступающих – один раз в неделю (в субботу).
Абитуриентам, которые закончили подготовительные курсы, вручаются сертификаты по результатам итоговой аттестации. Также выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов при зачислении на технические специальности, экологию и профессиональное образование.
Отметим, что формирование групп осуществляется на постоянной основе.
Для зачисления на курсы необходимы следующие документы: паспорт одного из родителей, копия паспорта абитуриента, одно фото 3х4.
Более детальную информацию можно получить по телефону: 056-744-70-51, 068-544-25-85.
Подготовка к поступлению в вуз
znatokkids.com.ua
Национальный технический университет "Днепровская политехника"
Подготовительное отделение проводит подготовку по следующим направлениям:
Подготовительные курсы – основательная подготовка в течение 6-9 месяцев по субботне-вечерней форме одновременно с учебой в 11 классе или в течение двух лет по субботней форме одновременно с учебой в 10-11 классах.
Обучение по субботней форме – это возможность пройти углубленную подготовку по украинскому языку и литературе, английскому языку, математике, географии, химии и физики для школьников, и, таким образом, качественно подготовиться к поступлению и учебе в университете.
Региональные учебные центры – подготовка в течение 5-9 месяцев по субботней или вечерней форме одновременно с обучением в 11 классе в школьных заведениях Днепропетровской области.
Более детальную информацию можно получить по телефону: 744-14-11, 47-08-10.
Университет таможенного дела и финансов
В данном университете подготовительные курсы длятся 7 месяцев.
Стоимость курсов:
Подготовительные курсы (7 месяцев) – 6507 гривен.
Подготовительные курсы по математике (7 месяцев) – 1311 гривен.
Подготовительные курсы по истории Украины (7 месяцев) – 1186 гривен.
Подготовительные курсы по украинскому языку и литературе (7 месяцев) – 1186 гривен.
Подготовительные курсы по иностранному языку (английский) (7 месяцев) – 1513 гривен.
Подготовительные курсы по географии (7 месяцев) – 1311 гривен.
Для регистрации на обучение следует подать:
Соответствующее заявление;
Копию паспорта и ИНН (плательщика и ребенка);
Квитанцию об оплате обучения (после заключения договора).
Более детальную информацию можно получить по телефону: 756-05-00, 098-451-01-82, 066-510-01-35.
Подготовка к поступлению в вуз
oxfordklass.com
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
В академии на подготовительных курсах количество предметов, день недели и продолжительность обучения определяет сам ученик. В течение учебного года с поступающими проводится воспитательная работа, осуществляется контроль усвоения учебного материала, учет успеваемости и посещаемости занятий, устраиваются родительские собрания.
Для зачисления на подготовительные курсы необходимо предоставить:
Ксерокопию первой, второй страниц паспорта и страницу с пропиской одного из родителей;
Ксерокопию идентификационного кода одного из родителей.
Стоимость подготовительных курсов:
Украинский язык (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.
Математика (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.
Украинская литература (27 занятий за 3 месяца) – 600 гривен.
Физика (28 занятий за 7 месяцев) – 2100 гривен.
Рисунок (32 учебных часа за один месяц) – 1 тысяча гривен.
Рисунок (32 занятия за 8 месяцев) – 6400 гривен.
Рисунок (24 занятия за 6 месяцев) – 4800 гривен.
Индивидуальное занятие ( 8 учебных часов) – 760 гривен.
Подготовка иностранных граждан (874 учебных часа) – 1100 долларов.
Отметим, детям-сиротам, детям лишенным родительской заботы и лицам из их числа услуги по обучению предоставляются на бесплатной основе.
Подготовка к поступлению в вуз
ABCLAND
Репетиторство в Днепре
В Днепре есть множество репетиторских школ и репетиторов на дому, которые помогут подготовить выпускника к сдаче ВНО и поступлению в высшее учебное заведение.
Так, стоимость подготовки к ВНО в репетиторских центрах Днепра зависит от выбора предмета, который Вы хотите изучать.
Иностранные языки – средняя стоимость – 160-180 гривен за занятие.
Математика – средняя стоимость – 170-190 гривен за занятие.
Физика, химия, биология, география и другие предметы – средняя стоимость – 160-180 гривен за занятие.
В репетиторских центрах Днепра Вы можете сами выбрать удобный для себя график и посещать занятия 2-3 раза в неделю.
Одно занятие длится 45-60 минут и каждый ученик обучается по индивидуальной программе, которую ему составят.
Также обучение проходит по авторским материалам репетиторских центров. А для большей заинтересованности в обучении преподаватели центров проводят занятия в игровой форме.
Репетиторство
Бизнес журнал
Кроме этого, подготовить к ВНО и поступлению в вуз помогут репетиторы на дому.
Цены на услуги таких репетиторов варьируются от 100 до 300 гривен. Все зависит от опыта работы преподавателя и выбора предмета.
В Днепре услуг репетиторов очень много
В Днепре услуг репетиторов очень много
Если Вы хотите получить структурированную подготовку по нескольким предметам, то в Днепре за это придется заплатить за одно занятие около 500 гривен. Время проведения занятия – 60 минут.
В Днепре услуг репетиторов очень много
Услуги репетиторов в Днепре
Услуги репетиторов в Днепре
Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы получить качественное образование в Днепре, необходимо закончить высшее учебное заведение и получить соответствующий диплом. Так как с каждым годом бюджетных мест становится все меньше, то днепряне идут учиться по контракту. Стало известно, сколько стоит контракт в вузах Днепра.
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