Покупка овощей и фруктов в Днепре может быть опасна: эксперт назвала причины

Покупка овощей и фруктов в Днепре может быть опасна.

В Днепре с приходом лета на прилавках магазинов и рынков увеличилось количество фруктов и овощей. С начала сезона начали продавать бахчевые культуры, различные виды помидоров и огурцов, персики, нектарин, а также множество других продуктов. Но часто можно приобрести безвкусные овощи или фрукты, которые содержат большое количество опасных нитратов и токсичных элементов.

Безопасно ли в Днепре покупать овощи и фрукты – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ранние овощи и фрукты плохо влияют на организм человека

Как рассказала OBOZREVATEL главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Елена Лукацкая, сейчас в продаже появились ранние бахчевые культуры – арбузы и дыни. Но каждый покупатель должен знать, что при их употреблении можно отравиться:

"Каждый фрукт и овощ имеет свой сезон созревания. Например, помидоры начинают созревать в августе, а бахчевые культуры – с августа по сентябрь. Поэтому их нужно употреблять вовремя", – сообщила эксперт.

Если Вы желаете купить овощи или фрукты раньше, то следует знать, что эти продукты могут "подкармливать" препаратами роста и нитратами, а это негативно влияет на организм человека.

Специалист подчеркнула, что покупать такие продукты лучше на агропродовольственных рынках, в магазинах и супермаркетах.

Важно отметить! Не рекомендуется покупать овощи и фрукты на стихийных рынках и обочинах дорог. Возле дорог накапливается еще больше токсичных элементов, а на стихийных рынках продают продукты, которые не прошли проверку лабораторного контроля.

Покупать продукты лучше в магазинах или на рынках

В Днепре работают 28 агропродовольственных рынков, где организованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

По словам Елены Лукацкой, на сегодняшний день по статистике в Днепре проведено больше 250 лабораторных исследований ранних бахчевых культур:

"Каждая партия, которая приходит на агропродовольственный рынок, должна обязательно проходить лабораторный контроль. По результатам исследования выдают экспертный вывод, где указывается дата выдачи, название продукта и содержание нитратов", – рассказала главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов.

На рынках или в магазинах продавцы должны вывесить на видном месте экспертный вывод. Если это не соблюдено, то любой покупатель может попросить предоставить лабораторное исследование продукта, а продавец не имеет право отказать ему в этом.

Овощи и фрукты должны пройти лабораторное исследование

Количество нитратов в бахчевых культурах не должно превышать норму

Допустимая норма нитратов в арбузах – 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг на килограмм:

"Если количество нитратов превышается, то эти овощи и фрукты не поступят на рынок", – отметила Лукацкая.

В магазинах и супермаркетах Днепра овощи и фрукты также проходят лабораторный контроль. Вся партия, которая поступает в супермаркет, должна сопровождаться товарно-транспортными накладными, качественными удостоверениями и протоколами лабораторных исследований или экспертным выводом.

В супермаркетах овощи и фрукты также проходят лабораторный контроль

На что нужно обращать внимание при покупке овощей и фруктов

Специалист отдела безопасности пищевых продуктов рассказала, что нежелательно покупать бахчевые культуры крупных размеров, так как это значит, что там превышенное количество нитратов:

"При покупке арбузов обязательно следует обращать внимание на то, чтобы там были сухие хвостики. Если на них есть желтые пятна, то это говорит о том, что ягода спелая", – утверждает Лукацкая.

Также не рекомендуется покупать продукты, которые уже разрезаны и накрыты полиэтиленовой пленкой. Во время жары нитраты и токсичные элементы создают с пленкой парниковый эффект и все они накапливаются в продукте.

Нежелательно покупать бахчевые культуры крупных размеров

Кроме того, не рекомендуется ранние овощи и фрукты давать детям, так как это также опасно для здоровья.

Эксперт добавила, что все пищевые продукты должны реализовываться вовремя и по сезону. Также следует не забывать, что сейчас во время пандемии необходимо не только обрабатывать руки, но и овощи и фрукты. Желательно их мыть под горячей проточной водой и уже потом употреблять.

Пищевые продукты должны реализовываться вовремя и по сезону

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