Пасха 2020: как жители Днепра отметят праздник и какая стоимость приготовления

В связи с продлением общенационального карантина до 24 апреля, жителям Днепра придется скромно отметить предстоящий праздник Пасхи 19 апреля.

Как в этом году днепряне смогут отметить Пасху и во сколько обойдется приготовление кулича – читайте далее в нашем материале.

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Как жители Днепра смогут отметить Пасху

Как известно, у католических христиан Великий пост начался еще 26 февраля, он продлится 48 дней. Так, католики отметят святой праздник в этом году 12 апреля.

У православных христиан пост начался позже – 2 марта, и продлится 48 дней. Поэтому Пасху православные встретят 19 апреля.

Отметим, что на время карантина всем украинцам запретили массово собираться в церквях.

Как будут работать церкви Днепра

В церквях из-за карантина уже ввели меры осторожности. Священнослужителям запретили подавать руку для целования, а людям – целовать иконы и кресты.

Также в церквях выполняют все санитарные нормы, активно проводят уборки, дезинфекции икон, ручек дверей и других общедоступных предметов.

Проект "Пасха дома"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый проект под названием "Пасха дома".

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сообщил президент.

Пасха 2020 СТБ

Трансляция по телевидению

Кроме этого, пасхальное богослужение церквей будут транслировать по телевидению.

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, Священный Синод Православной Церкви Украины "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени".

Также в пресс-службе добавили, что при принятии решения о праздновании Пасхи будут взаимодействовать с государством и учитывать текущую ситуацию в стране.

Отметим, что на данный момент храмы Днепра остаются доступными для посещения. Однако зайти туда могут не больше 10 человек одновременно.

Кроме этого, жителям Днепра придется отказаться от празднования на свежем воздухе. Кабинет министров Украины ужесточил правила поведения во время карантина. Теперь запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. За это грозит штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Парки Днепра перекрыты Instagram “Ху*ый Днепр"

Во сколько в Днепре обойдется приготовление кулича

Для приготовления стандартного пасхального кулича понадобится:

Пшеничная мука – 35 гривен;

Яйца – 15 гривен/10 штук;

Сливочное масло – 35 гривен;

Молоко – 25 гривен;

Сахар – 15 гривен;

Дрожжи – 10 гривен;

Начинка (изюм, цукаты, орехи и т.п.) – 30 гривен;

Сахарная пудра – 20 гривен;

Лимон – 10 гривен;

Цветная посыпка – 30 гривен.

Так, общая средняя стоимость пасхальных куличей в Днепре составит около 225 гривен. Отметим, что цены на вышеперечисленные продукты перед праздником могут меняться.

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Стоимость пасхальных куличей под заказ в Днепре

Жители Днепра на Пасху могут заказать уже готовые праздничные куличи. Их стоимость зависит от выбора и вида кулича.

Так, средняя стоимость пасхального кулича под заказ:

Мини-кулич – 80 гривен;

Маленький кулич – 150 гривен;

Средний кулич – 200 гривен;

Большой кулич – 250 гривен.

Куличи под заказ в Днепре

Куличи под заказ в Днепре

Куличи под заказ в Днепре

Оригинальные рецепты куличей от днепрян

"Цветной кулич"

Ингредиенты:

Мука (самоподнимающаяся) – 600 г;

Творог (домашний жирный) – 200 г;

Шоколад (белый) – 100 г;

Сок (свекольный) – 200 мл;

Сок (морковный) – 100 мл;

Вода – 100 мл;

Яйца (белки) – 8 шт;

Сахар (пудра) – 1 кг;

Лимон (сок) – ¼ шт.

Способ приготовления:

Приготовьте тесто: для этого смешайте в миске до однородной консистенции муку, творог, белый шоколад, свекольный и морковный сок и воду. Разлейте тесто по четырем одноразовым формам. Поставьте куличи в духовку и выпекайте в течение 40 минут при температуре 160 градусов до полной готовности. Когда куличи будут готовы, дайте им остыть. По желанию можно немного пропитать их ромом. Для глазури взбейте 8 яичных белков с 1 кг сахарной пудры и соком ¼ лимона. У вас должна получиться однородная блестящая тягучая масса. Полейте куличи сахарной помадкой и присыпьте сверху любыми украшениями по вашему вкусу.

Куличи ivbg.ru

"Творожные куличи"

Ингредиенты:

200 г творога;

2 яйца;

200 мл молока;

50 г сливочного масла;

2 чайные ложки сухих дрожжей;

100-150 г сахара;

½ чайной ложки соли;

550-600 г муки;

100 г изюма.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплом молоке. Смешайте в миске творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте эту смесь в молоко с дрожжами. Смешайте муку с промытым и обсушенным изюмом, постепенно всыпьте в жидкие ингредиенты и замесите тесто. Вымешивайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Переложите в миску, накройте полотенцем и дайте подойти в теплом месте. Это займёт примерно 1,5 часа. Затем обомните тесто и оставьте его на 40 минут. Разделите тесто на части и выложите в смазанные маслом формы. Оставьте их на столе, чтобы тесто поднялось. Выпекайте творожные куличи до 180 градусов духовке около 20 минут. Готовые куличи покройте глазурью и посыпкой.

Творожный кулич Смачно.ua

Кулич панеттоне

Ингредиенты:

120 мл теплого молока;

15 грамм свежих дрожжей;

1 ст.л. сахара;

1 ст.л. муки;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

2 желтка;

1 желток + 1 ст.л. молока;

1/3 стакана сахара;

3 стакана муки;

½ ч.л. соли;

1 стакан изюма и цукатов;

Сахарная пудра.

Способ приготовления:

В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 1 ст.л. сахара и муки, перемешайте. Накройте пленкой или полотенцем и отставьте в теплое место на 20–30 минут. Просейте муку с солью. Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца, желтки и опару. Постепенно добавьте муку и замесите тесто (вымешивайте около 10 минут). Поместите тесто в смазанную маслом форму, накройте и оставьте в теплое место на 1,5-2 часа. Когда тесто подойдет, добавьте в него изюм, цукаты и снова слегка вымесите. Смажьте масло дно формы для выпечки и застелите ее пергаментной бумагой. Выложите тесто в подготовленную форму, накройте и оставьте на 1 час. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте верх пасхального кулича желтком, смешанным с молоком. Выпекайте 15 минут, затем еще 20–30 минут при температуре 165 градусов. Остудите панеттоне, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Кулич панеттоне СТБ

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