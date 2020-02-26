Консервы и 160 грамм гречки: что входит в потребительскую корзину днепрянина

В 2020 году вырос прожиточный минимум, но потребительская корзина не перестает "веселить" днепрян.

О том, что входит в необходимый минимум одного жителя Днепра и какая реальная цена продуктов питания в супермаркетах города – расскажет OBOZREVATEL.

Потребительская корзина: цены на продукты в Днепре crafta.ua

Потребительская корзина – это примерный ассортимент товаров, которые необходимы человеку. Такой набор используется для расчета прожиточного минимума, исходя из стоимости продуктов в потребительской корзине.

В Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2102 гривны или 77,42 евро. Если сравнивать с другими странами, то можно загрустить: в Германии – 646 евро, в Великобритании – 1 тыс. 223 евро, во Франции – 1 тыс. 80 евро.

Потребительская корзина в Украине выглядит скудно и унизительно. С первого взгляда может показаться, что количество продуктов, которые внесены в потребительскую корзину – достаточное. Только вот не забудьте разделить данное количество на 12 месяцев.

Потребительская корзина: что входит в список продуктов питания

Так, по стандарту, одному жителю Днепра в месяц достаточно:

– 18 куриных яиц;

– 40 грамм кофе;

– 160 грамм гречневой каши;

– 1 кг куриного мяса;

– 300 грамм макаронных изделий.

Важно: Если проводить расчеты, отталкиваясь от продуктов в потребительской корзине на 1 месяц – сумма получается выше, чем рассчитано на государственном уровне и это без учета других покупок. То есть, прожиточный минимум совершенно не соответствует расходам даже на минимальные продукты питания.

Список продуктов для одного трудоспособного жителя Днепра (на 1 месяц) и цены:

– Хлеб пшеничный 5 кг – 150 гривен;

– Хлеб ржаной 3,35 кг – 100 гривен;

– Мука 780 грамм – 10 гривен;

– Макаронные изделия 350 грамм – 25 гривен;

– Крупы: рисовая 200 грамм, пшеничная 80 грамм, гречневая 160 грамм, овсяная 90 грамм – 18 гривен;

– Картофель 8 кг – 112 гривен;

– Овощи: капуста 2 кг (36 грн), помидоры (45 грн) и огурцы 2 кг (78 грн), морковь (2 грн), буряк (1,6 грн), лук по 750 грамм и чеснок (3 и 10 грн) – в общей сумме на 176 гривен;

– Фрукты и ягоды 5 кг (сезонные) – 150 гривен;

– Сахар 2 кг – 40 гривен;

– Кондитерские изделия 1 кг (печенье, конфеты шоколадные) - 90 гривен;

– Подсолнечное масло 0,5 л – 22 гривны;

– Яйца 18 шт – 45 гривен;

– Маргарин 200 грамм – 16 гривен;

– Молоко 5 л – 125 гривен;

– Кефир и ряжанка 5 л – 150 гривен;

– Сыр мягкий (800 грамм) и твердый (350 грамм) – 290 гривен;

– Масло сливочное 400 грамм – 110 гривен;

– Сметана 400 грамм – 37 гривен;

– Говядина 600 грамм – 140 гривен;

– Свинина 700 грамм – 112 гривен;

– Мясо птицы 1 кг 200 грамм – 93 гривны;

– Колбасные изделия 750 грамм – 90 гривен;

– Сало 200 грамм – 40 гривен;

– Рыба свежая 600 грамм – 70 гривен;

– Сельдь 350 грамм – 25 гривен;

– Рыбные продукты 170 грамм (консервы) – 30 гривен;

– Чай 30 грамм – 40 гривен;

– Кофе 40 грамм – 30 гривен;

– Соль 250 грамм – 2 гривны;

– Специи 25 грамм – 40 гривен.

Итого, общая стоимость данных продуктов питания в супермаркетах Днепра - 2552, 60 гривен . Прожиточный минимум - 2102 гривны. Минимальная пенсия - 1638 гривен. То есть, на оплату коммунальных услуг, санитарию, лекарства и предметы первой необходимости денег не остается. К слову, данные услуги и потребности также входят в потребительскую корзину.

Реальная стоимость продуктов в супермаркетах Днепра

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