От вкусных обедов до психологической помощи: где ждут одиноких пенсионеров Днепра

Никто из нас не застрахован от одиночества в почетном возрасте, и причин может быть много. Но в Днепре есть место, где помогают всем, кто нуждается в заботе и любви.

Подробнее о том, где в Днепре одинокие люди могу заново обрести себя – расскажет OBOZREVATEL.

Где помогают одиноким пенсионерам Днепра

Многие одинокие пенсионеры теряют смысл жизни. Им не хватает финансовых средств, любимые люди покидают мир, здоровье – с каждым днем подводит все сильнее. От огромной печали и растерянности они экономят, просят милостыню на улицах города, продают последнее и занимают очередь на получение бесплатных обедов у железнодородного вокзала. Но есть стены, в которых им всегда помогут. Там одинокие пенсионеры любят друг друга и уважают. Вместе занимаются лепкой, спортом, чтением, психологией, пением. Обретают любовь и смысл жизни. Каждый день одинокие пенсионеры встречаются в территориальном центре социального обслуживания для того, чтобы прожить яркие эмоции.

Экскурсию по Днепровскому городскому территориальному центру социального обслуживания журналисту Обозревателя провела директор Наталья Биневская.

Когда мы наведались в центр – женщины и мужчины в почетном возрасте в спешке направлялись внутрь здания. Все не просто так, ведь сегодня отчетный концерт в честь 8 марта. На входе их приветливо встречали работники терцентра. В глазах пенсионеров загорался огонек: они чувствуют себя нужными.

Днепровский городской территориальный центр

"К нам приходят совершенно разные люди. Большинство испытывают одиночество. Есть женщина в наших стенах, которая осталась абсолютно одна – ее близкие погибли в катастрофе. Сюда женщину привела подруга. Ей не хотелось жить, ни к чему не было интереса. Спустя время, окруженная заботой и вниманием, она раскрылась. Благодаря этому, в нашем терцентре появилась самая настоящая народная артистка! Поет, участвует во всех конкурсах, начала писать стихотворения и обрела друзей. Постепенно, после работы со специалистами и общения с такими же как она людьми, в жизни появляются новые краски", – рассказала Наталья Биневская.

Понедельник в центре начался не только с яркого праздничного концерта: женщины готовили своим близким подарки в преддверии праздника. Позитивные и яркие подделки из соленого теста еще долго будут радовать глаз и душу.

В процессе создания красоты

Пенсионеры тепло отзываются о работниках центра

Посетителям центра доступны многие виды творчества

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Основная часть посетителей территориального центра – одинокие пенсионеры. Все услуги для них – абсолютно бесплатны.

"Многие остались без детей, поэтому помощи нет. Другие по каким-то определенным причинам не поддерживают связь с родными и проводят старость в абсолютном одиночестве. Не секрет, что родственники любого человека могут страдать от алкогольной или наркотической зависимости, или же находиться в местах лишения свободы. Для таких людей существует специальная комиссия, и если она определяет, что человеку тяжело даже при наличии родственников – мы также бесплатно предоставляем все услуги".

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Для желающих проводят оздоровительные процедуры

По словам директора территориального центра, самостоятельно человеку сложно справиться с поворотами судьбы.

"Люди в солидном возрасте тяжело переживают утраты. Они могу быть грустными, обозленными. Кроме того, с возрастом возникает все больше проблем со здоровьем. Наш центр направлен на то, чтобы помочь этим людям жить дальше с желанием получать хорошие эмоции".

Работы пенсионеров

Подарки к 8 марта

Многие обретают не только новую жизнь, но и нечто большее:

"Есть истории, когда вдова и вдовец находят друг друга в наших стенах и женятся. Это люди, которые многое прошли и заслуживают счастья", – добавила Наталья Биневская.

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На территории центра работает компьютерный класс. В нем все желающие могут обучиться всем необходимым основам: осуществить покупку в режиме онлайн, оплатить коммунальные услуги, заказать справку, зайти в Facebook – эти и другие возможности доступны пенсионерам.

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Помогают и тем, кто не может позволить себе покупку средств реабилитации. Коляски, ходунки, костыли – все, что есть в наличии, уходит в пользование пенсионеров. Малоимущим и одиноким предоставляется любая помощь, которая доступна в стенах территориального центра.

"Есть совершенно одинокие люди, которые живут на минимальную пенсию. Они приходят к нам не только оздоровиться и пообщаться, а для того, чтобы банально покушать. Мы готовим полноценные обеды, полдники".

Кроме того, для посетителей работает ателье, в котором бесплатно предоставляют услуги, и парикмахерская. Для тех, кто не может посетить территориальный центр, парикмахер выезжает на дом. Также ателье сотрудничает со стоком, который бесплатно отдает одежду для пенсионеров.

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В отделении дневного пребывания полный пансионат: обеды, полдники, спорт, развлечения, творчество, сеансы с психологом – все это доступно тем, кто переступает порог территориального центра. В уборной – специальные пандусы для людей с инвалидностью.

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"Одинокие люди находят в наших стенах свой собственный смысл. Новые навыки, друзья, увлечения, любовь, творчество – все это доступно. Наши работники очень отзывчивые специалисты, которые всегда выслушают и подставят свое плечо", – подытожила директор территориального центра Наталья Биневская.

Меню на сегодня

Уборная для людей с инвалидностью

Общение с психологом проходит как коллективно, так и тет-а-тет

Услуги территориального центра социального обслуживания

– Социально-бытовые (обеспечение продуктами питания, мягким и твердым инвентарем, горячим питанием, транспортными услугами, средствами малой механизации, осуществление социально-бытового патронажа, вызов врача, приобретение и доставка медикаментов, ремонт одежды и обуви, парикмахерские услуги и т.д.);

– Психологические (предоставление консультаций по вопросам психического здоровья и улучшения отношений с окружающей социальной средой, психологической коррекции, методические советы);

– Профилактические (сохранение, поддержание здоровья, осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий);

– Информационные услуги (предоставление информации, необходимой для решения сложной жизненной ситуации (справочные услуги), распространение просветительских и культурно - образовательных знаний (просветительские услуги) и прочее.

Центры социального обслуживания в Днепре: адреса и телефоны

Территориальный центр социального обслуживания населения Амур-Нижнеднепровского районного совета: ул. Путиловская, 3.

Территориальный центр социального обслуживания населения Шевченковского районного совета: Тополь-3, ул. Паникахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Территориальный центр социального обслуживания населения Соборного районного совета: ул. Космическая, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Территориальный центр социального обслуживания населения Индустриального районного совета: ул. Осенняя, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального районного совета: ул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Территориальный центр социального обслуживания населения Чечеловского районного совета: ул. Романа Шухевича (Бабушкина) 28/32, тел.(056) 770-62-28.

Территориальный центр социального обслуживания населения Новокодакского районного совета: ул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

Территориальный центр социального обслуживания населения Самарского районного совета: ул. Илларионовская, 78, тел. (056) 731-25-85.

О том, как стать подопечным центра социального обслуживания в Днепре –OBOZREVATEL рассказывал в своем материале.

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