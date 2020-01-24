Обязательная регистрация животных в Днепре: куда обращаться и сколько это стоит

Владельцы домашних животных в Днепре должны обязательно зарегистрировать своих собак, а кошек – по желанию.

Подробнее о том, где зарегистрировать собак и котов – расскажет OBOZREVATEL.

Как зарегистрировать животное в Днепре Topher Brophy

Согласно решению городского совета "Об утверждении Правил содержания животных в домашних условиях и обращения с домашними животными на территории города Днепра" проходит обязательная регистрация домашних животных.

Какие документы нужны для регистрации домашних животных в Днепре

– Паспорт владельца животного;

– Документы на животное, подтверждающие проведение прививок, если таковые имеются.

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Куда обращаться, чтобы зарегистрировать домашнего любимца в Днепре

Чтобы получить чип и жетон, нужно обратиться в КП "Зооконтроль" по адресу ул. Березинская, 60. Запись на регистрацию по телефону (067) 908 89 86 или (050) 294 98 16. График приема граждан: понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00.

Желающие зарегистрировать животное могут обратиться в КП "Зооконтроль" bbc.com

Также можно посетить одну из клиник, проводящих регистрацию животных в Днепре:

– Ветеринарная клиника КП "Зооконтроль", ул. Березинская, 60, телефон: (067) 90 88 986;

– "Зверек", ул. Героев Сталинграда 10а, телефон: (067) 79 59 072;

– "Айболитная", Бульвар Славы, 3, телефон (068) 054 94 32, (066) 294 66 58;

– Ветеринарная клиника "Котофей", ул. Калиновая, 43, телефон: (066) 55 40 660, (097) 92 97 373;

– Зооцентр, ул. Новокрымская 2в, телефон: (095) 77 51 214, (098) 071 79 92, (099) 48 55 005;

– Animalia, ул. М. Малиновского 6, телефон: (093) 35 41 667;

– Ветеринарный комплекс на Передовой, ул. Передовая, 103, телефон: (066) 180 67 17, (097) 767 57 97.

– Ветеринарная клиника "Айболит", Сичеславская Набережная 33, телефон: (068) 915 35 36, (095) 370 08 64;

– Эливет, ж/м Тополь-1, дом 1, телефон: (067) 29 06 856;

– ЗооВетЦентр, ул. Набережная Заводская 12, телефон: (095) 78 97 606, (096) 544 55 74;

– Элитвет, проспект Героев, 40, телефон: (095) 003 67 70;

– "Доктор Котоффский", ул. Большая Диевская, 46, телефон: (097) 713 30 14;

– "Зверек", ул. Рабочая, 176, телефон: (098) 728 66 34, (050) 879 29 76, (067) 795 90 72;

– "Зверек", Бульвар Славы, 8, телефон: (098) 89 69 038;

– Триовет, ул. Семафорная, 21, телефон: (095) 543 46 48;

– Vet Life Clinic, ул. Ярослава Мудрого,55, телефон: (098) 771 44 11;

– Биомир, проспект Богдана Хмельницкого 58, телефон: (067) 49 85 117;

– Ветеринарная клиника, пгт. Юбилейное, ул. Тепличная. 27С, телефон: (099) 767 55 97, (067) 63 21 377;

– Триовет квартал, ул. Гладкова 16, телефон: (095) 778 34 74;

– Ветеринарная клиника Анималия, ул. Лозовая, 24, телефон: (099) 050 93 55, (068) 783 90 15, (093) 50 60 631;

– Ветеринарный госпиталь, проспект Богдана Хмельницкого 12, телефон: (096) 374 70 30, (095) 792 28 38;

– Ветеринарный кабинет "Багира", пр. Богдана Хмельницкого, 107, телефон: (097) 989 76 37, (097) 98 96 198, (097) 112 09 41;

– Ветеринарная клиника, ул. Троицкая, 21А, телефон: (050) 320 83 64.

Сколько стоит регистрация животных в Днепре

Стоимость регистрации – 195 гривен. Если у вас есть чип – 115 гривен.

В Днепре ношение идентификационного жетона за пределами места постоянного содержания животных является обязательным. Пребывание собак без жетона на улицах, площадях, рынках, в скверах, парках, дворах, в общественном транспорте и других общественных местах – это нарушение правил регистрации.

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Кто может бесплатно зарегистрировать животное в Днепре

Льготные категории граждан имеют право бесплатно зарегистрировать домашних питомцев:

– Инвалиды войны и приравненные к ним лица;

– Участники боевых действий;

– Участники войны;

– Ветераны войны;

– Ветераны труда;

– Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и их дети;

– Жертвы нацистских преследований;

– Люди с инвалидностью;

– Пенсионеры;

– Многодетные семьи.

Документы, необходимые для регистрации животных

– Паспорт владельца животного;

– Копия документа, подтверждающего право на льготы;

– Документы на животное, подтверждающие проведение противоэпизоотических мероприятий (прививок) если таковые имеются.

Льготные категории могут зарегистрировать любимца бесплатно hyser.com.ua

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко призвал днепрян регистрировать своих питомцев. Так, 16 января Лысенко сообщил на своей странице в Facebook о том, что его домашние животные прошли регистрацию:

"Все чипированы, задокументированны и зарегистрированны. Прошу всех последовать моему примеру. Обращайтесь в КП "Зооконтроль.""

Заместитель мэра Днепра Лысенко о регистрации своих питомцев Facebook: Михаил Лысенко

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