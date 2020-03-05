Образ на 8 марта: во сколько обойдется для жительниц Днепра

В преддверии 8 марта каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. Чтобы провести женский день в красоте и с хорошим настроением, необходимо заранее продумать свой образ и успеть записаться на множество процедур.

Во сколько обойдется образ на 8 марта для жительниц Днепра – OBOZREVATEL расскажет далее.

Образ на 8 марта Depositphotos

Одежда и обувь

В Международный женский день хочется выглядеть стильно и красиво, и при этом не сильно тратиться. Из одежды для Вашего праздничного образа подойдет нежное платье или юбка с блузкой.

В магазинах Днепра в канун 8 марта на женскую одежду хорошие скидки. Так, красивое платье можно купить около 200-400 гривен. Выбора очень много на любой вкус.

Выбора много на любой вкус

Средняя стоимость блузки в Днепре – 200-250 гривен. Цены на юбки составляют от 100 до 300 гривен.

Выбора много на любой вкус

Выбора много на любой вкус

Ваш образ может дополнить стильная обувь. Под такую одежду идеально подойдут туфли. В магазинах Днепра на них также действуют скидки. Средняя стоимость туфель составляет 500-800 гривен.

Туфли

Туфли

Маникюр

В Днепре в канун праздника мест на процедуру маникюр практически не осталось. Очень сложно найти хорошего мастера, у которого будет свободное время. Но все же это сделать можно, но чаще всего за дополнительную плату.

Жительницы Днепра могут попасть на процедуру в салон красоты. В таких заведениях обычно работает много опытных мастеров, у которых всегда есть свободное окошко.

Стоимость маникюра варьируется от 200 до 350 гривен. Цена зависит от выбора дизайна.

Маникюр в Днепре

Если Вы не успели записаться к своему мастеру, но срочно нуждаетесь в новом маникюре, то некоторые профессионалы могу пойти Вам навстречу и взять вне очереди.

Как рассказала OBOZREVATEL мастер маникюра Наталья, ежегодно перед 8 марта ей приходится добавлять свободные окошки для своих клиенток:

"График я всегда выкладываю заранее, чтобы все мои клиентки успели записаться. Но из-за работы не все успевают ко мне попасть, и мне приходится добавлять окошки.

Обычно выхожу на работу 7 и даже 8 марта утром. Отменяю все свои дела и бегу творить девочкам красоту. Но за это я беру дополнительную плату – около 80-90 гривен. Знаю много мастеров, которые берут и больше 100 гривен, но у меня пока такая стандартная цена.

Понимаю, что на себя времени у меня почти не остается, но я люблю свою работу и всегда готова идти навстречу клиенткам. Тем более что это мой заработок, а деньги никогда лишними не бывают", – рассказала мастер Наталья.

Так, стоимость срочного маникюра в Днепре получится около 300-450 гривен.

Также найти свободное время на маникюр можно в социальных сетях в сообществах "Ищу модель". Здесь мастера, у которых еще остались окошки до 8 марта, публикуют объявления и приглашают на процедуру.

Маникюр в Днепре

Маникюр в Днепре

Отметим, что некоторые профессионалы в честь праздника делают скидку или приятный подарок.

Маникюр в Днепре

Макияж

Подчеркнуть Вашу красоту сможет нежный макияж. В преддверии праздника жительницам Днепра все сложнее попасть к хорошему визажисту, но если хорошо поискать, то всегда можно найти мастера за приличную цену.

В Днепре средняя стоимость дневного макияжа составляет 350 гривен, вечерний макияж – 400-500 гривен.

Кроме этого, в честь Международного женского дня некоторые визажисты проводят конкурсы, где Вы можете выиграть бесплатный макияж. Условия очень простые, а шансы выигрыша высокие.

Макияж в Днепре

Макияж в Днепре

Прическа

К образу на 8 марта обязательно нужно сделать прическу. Плетение кос или легкие локоны – выбирать Вам.

Цены на прически в Днепре зависят от Ваших предпочтений. Так, стоимость обычного плетения составляет 250-300 гривен, локоны – от 350 гривен и выше, вечерние прически – от 400 гривен и выше.

Прически в Днепре

Прически в Днепре

Также некоторые стилисты Днепра проводят конкурсы, где Вы можете выиграть бесплатные плетение, накрутку или стрижку. Условия очень простые, а шансы выиграть велики.

Прически в Днепре

Прически в Днепре

Украшения

Завершением Вашего образа могут стать стильные аксессуары. В Днепре их стоимость зависит от Вашего выбора. Чтобы не сильно тратиться, но при этом выглядеть шикарно, можно выбрать красивую и недорогую бижутерию. Отметим, что в Днепре в магазинах аксессуаров сейчас действуют скидки.

Из бижутерии можно подобрать красивую подвеску, серьги, браслет и кольцо. В Днепре цены на такие украшения приемлемые.

Средняя цена сережек – 100-200 гривен, подвески – 120-150 гривен, браслета – 100-120 гривен, колец – 100-120 гривен.

Украшения в Днепре

Украшения в Днепре

Украшения в Днепре

Украшения в Днепре

Украшения в Днепре

Украшения в Днепре

И в завершении необходимо подобрать сумку. В Днепре средняя стоимость стильной сумки 200-400 гривен.

Сумки в Днепре

Сумки в Днепре

Сумки в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник 8 марта уже давно ассоциируется с цветами и подарками для женщин. Причем поздравлять принято не только близких, но и, к примеру, коллег на работе. Стало известно, что лучше всего подарить на 8 марта девушке, жене, маме, коллеге или учителю.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!