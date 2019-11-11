Мошенники в сети: на какие "разводы" попадаются жители Днепра

Махинации в сети - один из любимых видов заработка мошенников. Аферисты не только наживаются на людях, но и придумывают новые виды "разводов".

OBOZREVATEL расскажет, какие ловушки для жителей Днепра готовят интернет-мошенники.

Как не попасть на удочку мошенников igate.com.ua

Покупка техники в интернет-магазинах

Схема работает так: вы находите в сети объявление о том, что на продажу выставлена определенная единица техники из достаточно дорогого сегмента. Но продавец указывает за предложение низкую цену. Например, вместо положенных 12 тысяч гривень - 4 тысячи. В объявлении указана легенда, например, "в связи с закрытием магазина" или "распродажа остатков товара". Вы сбрасываете предоплату, вам отправляют товар, а по факту оказывается, что вам продали дешевую подделку стоимостью в 1500 гривень, за которую вы еще и здорово переплатили.

"Как-то раз я заказал планшет в интернет-магазине. На вопрос о том, почему он в три раза дешевле, чем в магазине, мне ответили, что распродажа остатков в связи с закрытием магазина. Я согласился, но на почте решил проверить свою покупку. Оказалось, меня решили обмануть, отправив китайский планшет. Теперь я всегда проверяю заказ на почте, прежде чем его забрать", - поделился житель Днепра Виктор.

Как не попасть в ловушку:

- Делайте покупки только в проверенных интернет-магазинах и у продавцов, которых вам порекомендовали;

- В обязательном порядке проверяйте на почте посылку;

- При неумении отличить аналог от оригинала - обратитесь к специалисту. Даже консультация по телефону в почтовом отделении может спасти вас от аферистов;

- Обращайте внимание не только на схожий внешний вид покупки, но и на характеристики и технические данные. Не стесняйтесь сравнивать параметры в интернете.

100% предоплата

Нередко случается, что продавец в объявлениях указывает обязательное условие - 100% предоплата на карту перед отправкой вашей покупки. Конечно же, есть добросовестные продавцы, которые работают честно, и аферисты этим умело пользуются, выдавая себя совестливых предпринимателей.

"Я заказала свитер в интернет-магазине. Видела, что страница продавца в Instagram была создана недавно, но меня манила низкая цена. В описании профиля было указано, что обязательное условие - полная оплата стоимости товара. Обещали отправить на следующий день с утра. В итоге - аккаунт магазина был удален и мои 450 гривень остались у них в кармане", - поделилась студентка из Днепра Снежана.

Как не попасть в ловушку:

- Заказывайте товары у проверенных продавцов: например, ваши друзья уже делали заказ и довольны покупкой;

- Читайте отзывы под фото в комментариях. В них часто есть ответы на все вопросы.

- Не забывайте, что проверенный временем и клиентами магазин - всегда информационно наполнен и создан "не вчера". Проанализируйте страницу продавца в социальных сетях.

- Не стесняйтесь распространять информацию о мошенниках на своих страницах и отправлять жалобы. Возможно, так вы спасете от лап мошенников своих друзей.

Ваша карта заблокирована

Как работает схема: мошенник отправляет сообщение на ваш номер телефона, представляясь каким-либо банком. В сообщении указано, что ваша карта заблокирована из-за попыток снять с нее средства. Также в сообщении мошенник отправляет вам адрес электронной почты, на который, по его инструкции, вы должны отправить скан паспорта и ИНН. После проведенных вами манипуляций аферист отправляет вам еще одно смс-сообщение, указывая, что ваша карта разблокирована. А уже через неделю вы узнаете, что на вас оформлен кредит.

"Когда мне пришло такое сообщение - я растерялся и действовал по указанной инструкции. Через неделю узнал, что на меня оформлен кредит в 2000 гривень. Было обидно, зато больше я на такое не попадусь", - рассказал пострадавший от мошенников житель Днепра Иван.

Как не попасть в ловушку:

- Первое и основное - сразу же звоните на горячую линию банка. Там вам опровергнут информацию и проинструктируют о дальнейших действиях;

- Ни в коем случае не отправляйте свои данные на почту, которая указана в сообщении.

Фейковое заражение на компьютере

Ловушка выглядит так: вы проводите время в сети интернет, и вдруг всплывает окошко на середине экрана с надписью характера "Ваш компьютер находится под угрозой и необходимо срочно очистить его от вирусов". Вы начинаете устанавливать указанные мошенниками программы, которые сами оказываются вирусом либо же платным контентом. В итоге - существует вероятность установки шпионской программы на ваш компьютер.

"У меня пару раз были аналогичные ситуации, но я не разбираюсь в этих вопросах и действовала по инструкции. Позже оказалось, что на моем компьютере много вирусов и мне пришлось заплатить крупную сумму, чтобы привести его в порядок. Еще и реклама постоянно высвечивалась, не давала работать", - рассказала менеджер из Днепра Кристина.

Вот что по этому поводу говорят специалисты Microsoft:

"Использование браузера с блокировщиком всплывающих окон уменьшит вероятность появления плохой рекламной ссылки. При таких мошенничествах самый важный способ остановить заражение - быть осторожным, когда вы в сети. Если веб-сайт просит вас запустить файл, который вы не запрашивали, будьте предельно осторожны. То же самое касается электронной почты (даже от друзей). Не открывайте исполняемые файлы, если вы не уверены в них на 100%".

Как не попасть в ловушку:

- Не верить звонкам и сообщениям об угрозе заражения;

- Не разрешать незнакомцам дистанционно управлять компьютером;

- Никому не предоставлять данные своих банковских карт;

- Закрыть окно и позвонить в службу поддержки.

Псевдоблаготворительность

В интернет-пространстве существуют множество пабликов и сайтов, которые выступают с миссией помочь детям с инвалидностью, жертвам стихийных бедствий, бездомным животным и людям в беде. Мошенники пользуются бедами других, что часто приводит к общественному недоверию к системе, ведь по факту средства до адресата могут не дойти.

"Мне в Facebook пришло сообщение о просьбе помочь ребенку, у которого лейкемия. Параллельно добавили в группу по сбору средств для малыша, опубликовали очень печальные фото и реквизиты. Я перевел, а позже узнал, что это мошенники, которые воровали фото реального ребенка из США с болезнью. Не так жаль 150 гривень, как ребенка, которому на самом деле мои средства могли помочь", - поделился житель Днепра Сергей.

Как не попасть в ловушку:

- Перечислять деньги напрямую через благотворительные фонды или родных и близких, которых вы точно знаете;

- Не стесняться проверять документы, которые вам предоставляют. Возможно, вы станете частью благого дела, но есть вероятность, что мошенники наживутся на вас и чужой беде.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как мошенники наживаются на Пугачевой.

Яна Коваль

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