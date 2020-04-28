Майские в Днепре: ТОП идей, как отметить дома

Из-за карантина в Днепре введено много ограничений, которые не дают возможности традиционно отметить майские праздники.

О том, как отметить весенние торжества в домашней обстановке – расскажет OBOZREVATEL.

Как отметить майские праздники дома в Днепре fazer

Несмотря на то, что в Днепре весна – не стоит нарушать карантинные меры, подвергая свою жизнь опасности. Нужно немного подождать, ведь уже 11 мая, как раз после праздников, Украина начнет поэтапно выходить из карантина, и все обязательно успеют провести время на природе.

По данным медицинского директора Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежды Сальник, за прошедшие выходные в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 128 человек. По состоянию на 28 апреля в городе официально зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом, 12 из этих людей выздоровели. 9 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Кроме этого, в городе продолжают работать мобильные бригады, которые обследуют людей дома.

"С 3 апреля мобильные бригады уже осуществили 324 выезда и обследовали 836 человек, в 57 из них – положительные результаты. Поэтому медики продолжают работать. Для всех напоминаем о карантинных мероприятиях и жесткой гигиене. От соблюдения правил прежде всего зависит ваше здоровье и безопасность. Поэтому мойте руки, обрабатывайте их антисептиком, не прикасайтесь к лицу, оставайтесь дома и делайте влажную уборку. Если вышли на улицу – держите дистанцию, не создавайте скопления людей. Берегите себя и своих близких", – рассказала Надежда Сальник.

Бесспорно, май богат на праздничные выходные. В этом году таких дней – 12. Нерабочими в новом месяце будут такие числа: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая. Также в следующем месяце – 5 суббот и 5 воскресений. Остальные 19 дней – рабочие.

В мае ожидаются такие праздники:

1 мая – День труда. Он выпал на пятницу, поэтому отдыхаем три дня подряд – 1, 2 и 3 мая.

9 мая – День победы над нацизмом. День выпадает на субботу, и по этой причине днепряне будут отдыхать целых три дня – 9, 10 и 11 мая. А работа 8 мая сокращена на один час в честь праздника.

Чтобы получить удовольствие от майских выходных – достаточно немного "переиграть" отдых, отказавшись от выездов на природу. Дома можно отметить, как именно – расскажем ниже.

Приготовьте шашлык дома

Чтобы насладиться излюбленным майским блюдом – достаточно приготовить мясо в духовке. Конечно же, шашлык не пропитается дымком, но по вкусу не уступит.

Для того, чтобы приготовить шашлык в духовке, потребуются такие ингредиенты:

Свинина – 1 кг на 4 человека;

Лук – 3 шт;

Уксус – 3 столовых ложки;

Черный молотый перец – 0,5 чайных ложек;

Лимонный сок – 3 чайные ложки;

Вода – 3 столовые ложки;

Сахар – 1 столовая ложка;

Специи сухие – 2 столовых ложки.

Способ приготовления домашнего шашлыка:

Мясо нарезать на куски, вмешать в него перец, специи, лимонный сок, уксус столовый (1 ст.л). Перемешать и дать промариноваться в холодильнике 4-6 часов.

Подготовьте мясо 1000.menu

Нарезать кольцами лук. Влить уксус (2 ст.л), добавить воду, сахар. Дать промариноваться 1 час. Завязать с одной стороны рукав для запекания, выложить внутрь маринованный лук. Поверх лука выложить мясо. Завязать другой конец рукава, сделать в нем 3 прокола сверху. И запекать в прогретой до 250 С духовке 50 минут.

Выложите мясо и лук в рукав для выпекания 1000.menu

Через 50 минут рукав разрезать, полить мясо выделившимся соком и запечь еще 30 минут. Шашлык на луковой подушке в духовке готов.

Наслаждайтесь нежным домашним шашлыком 1000.menu

Накройте щедрый весенний стол и пригласите близких

Не стоит заморачиваться над вопросом о том, как накрыть стол на майские дома – блюда не должны отличаться от тех, которые подаются на пикнике. Важно помнить о том, что весна щедра на зелень и овощи, поэтому делайте акцент на полезные продуты. Для того, чтобы максимально прочувствовать майские праздники в домашней обстановке, достаточно иметь на столе:

Домашний шашлык;

Лаваш;

Печеный картофель в фольге;

Соус к мясу (можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине;

Разнообразные овощи: огурцы, помидоры, редис, сладкий перец;

Зелень: салат, петрушка, укроп, зеленый лук, щавель;

Мясное и сырное плато;

Канапе – с их разнообразием можно ознакомиться в интернете. К примеру, можно подать канапе с твердым сыром, ветчиной и оливками.

Организуйте игры и просмотр комедии

Взрослых можно развлечь играми так же, как и детей. Тем более, когда речь идет о компании близких друзей. Предлагаем обратить внимание на несколько веселых игр, которые точно будут по душе.

Поезд. Компания рассаживается, образуя круг, ну или хотя бы просто замкнутую цепь. Берется предмет, который удобно держать и передавать. Далее предмет передается из рук в руки по кругу, а вся компания при этом хором говорит следующие слова: "Чух-чух-чух, стучат колеса, поезд мчит меня вперед. Кто сойдет на остановке, тот нам спляшет и споет". Человек, у которого на последнем слове оказалась в руках тот самый предмет, должен спеть или сплясать – подойдет любой номер самодеятельности.

Сорви шапку. Состязаться могут двое игроков, а могут и две команды. Чертится круг. В круг входят игроки, у каждого из них левая рука привязана к туловищу, а на голове – шапка. Задача проста и непроста – снять шапку у противника и не позволить снять свою. За каждую снятую шапку команда получает очко.

Кто быстрее? Игроки делятся на две команды. Ведущий дает два пустых коробка без внутреннего бумажного ящичка. Задача: быстро передать коробок партнерам по команде…носом. Если коробок упал, его поднимают, надевают на нос, и состязание продолжается. Вроде бы все просто, а без ловкости не обойтись.

Кроме того, можно поиграть в настольные игры depositphotos.com

Кроме того, завершить майский вечер можно просмотром доброй комедии. Предлагаем такие фильмы:

Прости за любовь;

Малавита;

Пристегните ремни;

Мой Аттила Марсель;

Пластик;

Моя большая испанская семья;

Экскурсовод;

Этот неловкий момент;

Короли лета;

Другая Бовари.

Хороший фильм - прекрасное завершение вечера infoorel

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