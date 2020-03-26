Лайфхак для днепрян: какие фильмы посмотреть на карантине

В Днепре карантин продлили до 24 апреля, и эта новость мало кому понравилась. Несмотря на это – безопасность в приоритете. В компании с хорошими фильмами время пролетит весело и безопасно.

О том, что посмотреть в свободное время – расскажет OBOZREVATEL. Мы предлагаем вам посмотреть фильмы с высоким мировым рейтингом, которые покорили сердца многих.

ТОП фильмов для просмотра на карантине pinterest

Хорошие мальчики

Трое 12-летних друзей идут в шестой класс, и у каждого из ребят есть свои проблемы: Макс влюблен в одноклассницу, Лукасу предстоит пережить развод родителей, а Тор очень хочет петь, но стесняется своего увлечения из-за насмешек окружающих. Когда их приглашают на модную вечеринку, Макс понимает, что это может быть его шансом наконец поцеловать Бриксли, которая давно ему нравится. Чтобы узнать, как нужно целоваться, друзья похищают дорогой дрон, принадлежащий отцу Макса, и начинают подсматривать за его соседкой Ханной. Когда все идет не по плану и парни лишаются дрона, им предстоит использовать всю свою смекалку, чтобы разрешить появившиеся проблемы, сохранить дружбу и все-таки попасть на долгожданную вечеринку. "Хорошие мальчики" – это добрая подростковая комедия о взрослении, настоящей дружбе и первой любви.

В погоне за Бонни и Клайдом

События разворачиваются в 1934 году во времена Великой депрессии, когда грабители банков Бонни и Клайд получили статус народных героев. Благодаря защите со стороны простых жителей, бандиты стали недосягаемыми для официальных властей, которые в итоге исчерпали все легальные способы поимки преступников и решили действовать нетрадиционными методами. Они нанимают двух отставных техасских рейнджеров Фрэнка Хамера и Мэйни Голта, поручая им поймать Бонни и Клайда живыми или мертвыми. Полагаясь на личный опыт и навыки старой школы, герои отправляются на охоту за неуловимыми гангстерами.

Эквилибриум

Действие происходит в будущем, когда люди лишены возможности выражать какие-то эмоции, потому, что они запрещены. Это – та цена, которую человечество платит за устранение из своей жизни войны. Теперь книги, искусство и музыка находятся вне закона. А любое чувство – уже преступление, наказуемое смертью.

Тренер Картер

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.

Дневник памяти

Незадолго до начала II Мировой войны двое молодых людей знакомятся в парке аттракционов. Ной – парень из бедной семьи, сразу проникшийся вниманием к Элли – девушке из аристократического рода, но поначалу она не принимала его ухаживания. Но позднее и в ней пробудились нежные чувства, и Ной с Элли стали парой. Они постоянно вместе, делятся друг с другом самым сокровенным и надеются, что так будет всегда. Но родители Элли против их союза, и после ссоры и выяснения отношений молодые люди расстаются. Проходят годы, и в жизни Ноя и Элли многое меняется. Он уходит на войну, а вернувшись, осуществляет свою давнюю мечту. Она же начинает встречаться с человеком, которого одобряют родители и который подходит ей по социальному статусу. Только вот одно со временем остается неизменным: Элли и Ной все еще любят друг друга, и забыть о проведенных вместе днях они не могут. Возможно, любовь все-таки победит.

Затерянные во льдах

В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира, где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли – их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Один плюс один (1+1)

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Обитель проклятых

Элайза – пациентка клиники для душевнобольных, где власть перешла в руки тех, кого там лечили, и теперь сумасшедшие выдают себя за врачей. Когда в дом скорби прибывает выпускник медицинской школы, не подозревающий, что его отправили работать в дурдом не только в прямом, но и в переносном смысле, то, встретившись с главной героиней, он влюбляется в нее без памяти.

Облачный атлас

"Облачный атлас" подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века, возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя – нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии "Удар кастетом" и бегущего от кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корее – стране победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации.

Неизвестный

В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.

Человек-невидимка

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка. И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Уличный кот по имени Боб

Фильм, основанный на реальных событиях. Рассказ о том, как молодой парень, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.

Уличный музыкант и бродяга Джеймс Боуэн до поры до времени был одним из тех, с кем жизнь сыграла злую шутку. Однако, после встречи с настоящей дружбой, а именно с рыжим котом, которого после Джеймс именовал Бобом, жизнь изменилась в лучшую сторону. Добрая история, которая вселяет веру и надежду.

Зеленая книга

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони "Болтун" –вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Всегда говори ДА

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил "нет" – например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать "Да" на любое предложение.

Правила съема: метод Хитча

Алекс Хитченс – опытный пикап-тренер, он способен научить любого парня найти подход к девушке, в которую влюблен. У Алекса хорошие гонорары, он настоящий профессионал, у которого не бывает неудач. Как-то к нему за помощью обращается Альберт Бренамен, бухгалтер одной фирмы, который влюбился в богатую клиентку – Аллегру Коул.

Воспользовавшись советом Хитча, Альберт добивается внимания Аллегры и получает приглашение на свидание. А тем временем сам Хитч завязывает знакомство с журналисткой Сарой, работающей в "желтой" газете, и влюбляется в нее, совершая порой нелепые и странные поступки. Все это время Сара пишет про историю знакомства Альберта и Аллегры, расследует дело таинственного "доктора-свата". В конце концов она раскапывает историю Хитча и пишет о нем статью, сразу прославив Алекса. Но так герои теряют своих возлюбленных и теперь им нужно проявить немалую изобретательность, уверяя в искренности своих чувств.

Безумная свадьба

Сногсшибательная французская комедия с самим Кристианом Клавье в главной роли. Месье Верней и его жена – добропорядочные буржуа, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, главная проблема всех подобных семей – выдать дочерей замуж. У семьи Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один – китаец, другой – араб, третий – еврей. Пришло время, и четвертая дочь сообщает родителям радостную весть: она тоже выходит замуж. И ее жених – афроамериканец.

Впритык

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да еще и в компании актера-неудачника, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядит Днепр во время карантина.

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