Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Германия

Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Как протекает жизнь днепрян во время коронавируса в Германии

Как сообщает институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней в Берлине, за последние сутки в Германии было зафиксировано 3935 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период от осложнений умерли 63 человека. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 52547 человек.

Конечно же, это не самые высокие показатели заболеваемости в Европе: смертность от вируса в Германии намного ниже, чем в Италии и Франции (о ней мы расскажем в следующем материале).

В то же время, немцы ответственно относятся к ситуации и соблюдают все меры безопасности, которые необходимы для здоровья и сохранения жизни. Жители Германии редко выходят на улицы своих городов, а также постоянно используют маски, перчатки и антисептики. Безопасность для немцев – первоначальный и главный вопрос.

О том, как протекает жизнь в немецком Ганновере, рассказала днепрянка Марина Гордыч. Украинка проживает в Германии вместе с мужем уже несколько лет. По словам девушки, в стране достаточно напряженная ситуация среди граждан из-за количества заболевших, но паники уже нет, ведь немцы уверены в своей медицине.

Паниковали не только украинцы

"Несколько недель назад была паника. Люди начали скупать в больших количествах маски, антисептики и туалетную бумагу, также крупы и другие продукты! Сейчас все есть, кроме масок. Дефицит продуктов питания не наблюдается, в магазинах всего достаточно", – поделилась Марина.

Как рассказала жительница Ганновера, недавно в стране ввели жесткие карантинные меры: выходить можно только в магазин и аптеку, ходить по улицам разрешено максимум по 2 человека.

Кроме того, в стране действуют большие штрафы за нарушение карантина: например, если компания соберется в парке "погрилить", то каждому выпишут штраф в размере от 22 000 €.

"Школы, университеты, магазины, кафе – все закрыто. Практически все жители Ганновера работают в удаленном режиме, с помощью домашних компьютеров".

Медицинских масок и антисептиков в продаже нет

Как рассказал OBOZREVATEL житель баварского Гентельдорфа Владимир Каниболоцкий, в первые дни карантина паника была, и она совершенно не отличалась от ситуации в Украине:

"Дефицит был в первую неделю на туалетную бумагу и макароны. Но так сейчас абсолютно везде, независимо от того, в какой стране ты находишься. На карантине мы уже две недели. Говорят, что всего карантин продлится 5 недель. Немцы ответственные, для них безопасность на первом месте. Улицы пустые, все находятся в режиме ожидания и соблюдают правила безопасности", – рассказал Владимир.

Днепряне в Германии понимают сложность ситуации

По словам днепрянина, карантинные меры в Германии одинаковые во всех городах: торговые центры, детские площадки, кафе – все закрыто до конца карантина. Работают только аптеки и магазины с продуктами. Выходить на прогулку в лес можно только с членами семьи или с одним человеком (если говорить не о родственниках). Если не соблюдаешь дистанцию по отношению к остальным, гуляешь в компании, сидишь в кафе или баре, ездишь на машине без причины (исключение только в том случае, если ты работаешь, но должно быть подтверждение от руководства) – также будь готов к штрафам.

Немцы соблюдают строгие правила во время карантина

Улицы баварского Гентельдорфа практически безлюдны

"Сейчас с продуктами питания проблем нет, но он есть дефицит в аптеках. Купить медицинскую маску, антисептик или дезинфицирующее средство – нереально".

За нарушение правил - большой штраф

Цены на продукты не растут

Вместе с коронавирусом в Украину пришла еще одна проблема: цены на продукты питания в Днепре стали выше в несколько раз. Ситуация в Германии иная: о том, что на данный момент в европейской стране отсутствует дефицит, а цены стабильные или же становятся ниже – говорят все украинцы. В городе Мюнстер цены на продукты радуют, а дефицитом – даже "не пахнет".

Ситуация в немецких супермаркетах Facebook: Александр Петронюк

Многие продукты питания продают со скидкой Facebook: Александр Петронюк

"Цены за весь период карантина не выросли. Полки в большинстве магазинов заполнены товарами. Даже полотенца есть и туалетная бумага. О профилактике в Германии также позаботились: маски, перчатки, дезрастворы, санитарные уголки", – рассказал украинец и житель города Мюнстер Александр Петронюк.

Дезинфекция перед покупками в немецком супермаркете Facebook: Александр Петронюк

Как и украинцы, немцы закупали туалетную бумагу и крупы Facebook: Александр Петронюк

В Германии нет дефицита продуктов питания Facebook: Александр Петронюк

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