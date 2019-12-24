Как менялась средняя зарплата по Днепру и области в 2019 году

В 2019 году зарплаты в Днепре стали выше практически во всех отраслях.
О том, на сколько выросла средняя зарплата и какие специализации самые высокооплачиваемые – расскажет OBOZREVATEL.
Как менялась зарплата в Днепре и области
today.ua
По данным Министерства финансов Украины, в Днепропетровской области средняя заработная плата в январе 2019 года достигала отметки в 9 тысяч 645 гривень. В феврале показатели уменьшились, но с марта наблюдалась динамика прироста.
Средняя заработная плата по Днепропетровской области в 2019 году
Министерство финансов Украины
Преодолеть черту в 11 тысяч гривень городу и области удалось уже июле месяце, когда средняя зарплата увеличилась до 11 тысяч 286 гривень. За последние 6 месяцев не наблюдалось грубой и резкой динамики спада, но и увеличение не проявлялось.
Днепропетровская область и Днепр – одни из лидеров по регионам с самыми высокими зарплатными показателями в стране.
Министерство финансов Украины
Так, по сравнению с 2017 годом средняя зарплата в Днепропетровской области выросла в 2 раза:
Министерство финансов Украины
Как сообщает Work.ua, на рынке днепровских вакансий (по данным на 24 декабря 2019 года) средняя зарплата в Днепре – 11 тысяч 500 гривень. Самыми прибыльными, и в то же время самыми востребованными должностями в Днепре на сегодня считаются:
– Программист РНР – зарплаты стартуют от 28 тысяч гривень;
– Заместитель руководителя отдела продаж – работодатель предлагает заработок от 30 тысяч гривень;
– Программист 1С – от 35 тысяч гривень.
work.ua
Согласно данным, самые низкооплачиваемые должности в Днепре – уборщик, посудомойщик, горничная и оператор АЗС. На данных вакансиях нет предложений по зарплатам, выше 7 тысяч гривень.
work.ua
Не смотря на большое количество предложений на рынке труда, по данным Государственной службы статистики Украины в Днепропетровской области более 114, 5 тысяч безработного населения работоспособного возраста. В третьем квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет и старше составил 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 59,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,3%.
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