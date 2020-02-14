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14 февраля • обновлено в 13:39
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София Ковнир

Как кондукторы электротранспорта наживаются на жителях Днепра

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Пользуясь ежедневно общественным транспортом, жители Днепра даже не подозревают, как их жестоко могут обмануть кондукторы.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в днепровском электротранспорте кондукторы наживаются на местных жителях.

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Как кондукторы электротранспорта наживаются на жителях Днепра

Как кондукторы электротранспорта наживаются на жителях Днепра

"Зачем Вам билет?"

На днях жительница Днепра Алина чуть не попалась на хитрые махинации кондуктора в трамвае:

"Мы зашли с подругой в вагон и к нам сразу же подошел кондуктор. Я заплатила за двоих 20 гривен, соответственно, мне должны были дать сдачу 8 гривен.
Но кондуктор отдал 10 гривен и быстро ушел, я даже не успела сказать за билеты.
Когда он возвращался обратно, я попросила дать два билета, так как не хочу попасть на контролеров и платить штраф. На это кондуктор мне заявил: "Я же Вам дал 10 гривен сдачи, а должен был 8 гривен. Зачем Вам билет?".
Я была в шоке, так как оказалось, что он дал неправильно сдачу осознанно, чтобы мы не просили билеты, и он себе их прикарманил.
Но я не из тех людей, которым все равно на это. Я все-таки добилась своего: кондуктор дал правильно сдачу и два билета.
Если честно, осадок остался неприятный, так как я понимаю, что такие схемы кондуктор проворачивает со многими и таким образом "зарабатывает" себе дополнительную копейку", – рассказала Алина.
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Трамвай Днепра

Трамвай Днепра

Відкритий

"Игнорируют, а потом требуют"

Днепрянка Инна попала на кондуктора, которая "сотрудничала" с контролерами:

"Я села в трамвай и держала в руках купюру, чтоб оплатить проезд, а рядом было еще две студентки.
Кондуктор по непонятным причинам прошла мимо нас, не приняв оплату за проезд. Так, мы продолжали ждать, когда к нам подойдут, но этого не произошло.
На следующей остановке в вагон трамвая вошли два контролера. Кондуктор сразу же что-то шепнула им, бросив взгляд в нашу сторону.
Через минуту контролеры подошли к студенткам и стали требовать билет, на что был дан ответ, что кондуктор к ним не подошла, чтоб принять оплату.
На это контролеры сказали: "Ладно, не будем трогать на первый раз несовершеннолетних", после чего яро набросились на меня.
Попросив у меня проездной билет, которого у меня не было, данные проверяющие стали выписывать мне квитанцию на штраф.
На что люди вокруг меня и я в том числе стали возмущаться. Потому что как так человек хочет оплатить проезд, а ему выписывают штраф?!
Проверяющие стали требовать, чтоб я сейчас же оплачивала штраф, всяческим давлением на меня.
В итоге они стали пугать полицией, на что я дала добро. Затем на ближайшей остановке я решила выйти, так как билет мне продавать отказывались, а контролеры продолжали выбивать штраф.
Но меня стали удерживать силой, что возмутило всех, кто был рядом! Если человек без билета, то его на ближайшей остановке должны, как минимум, высадить и вызвать полицию для составления протокола, но меня насильно удерживали.
Поняв, что злополучные деньги за штраф они не увидят, кондуктор вырвала у меня из рук деньги и ткнула сдачу и билет. Вот так кондукторы зарабатывают себе "чаевые"!", – рассказала Инна.
Контролеры

Контролеры

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"Выпрашивают билеты"

Жительница Днепра Светлана также попала в неприятную ситуацию, когда кондуктор выпрашивала у нее билет:

"Кондуктор троллейбуса чуть ли "не умоляла", чтобы я отдала ей талончик, при выходе на своей остановке. Это беспредел", – отметила Светлана.
Электротранспорт Днепра

Электротранспорт Днепра

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"Отутюженные билеты"

Днепрянин Александр попался на уловку кондуктора, который отдал "отутюженные" билеты:

"Ехал в трамвае и после оплаты проезда получил билеты, которые кондуктор вытащил непонятно откуда.
Один из них надорванный, оба воняют сигаретным дымом, и такое впечатление, что их "отутюжили".
Деньги за проезд по этим билетам явно пойдут в карман кондуктора", – рассказал Александр.
Электротранспорт Днепра

Электротранспорт Днепра

YouTube

Куда жаловаться на кондукторов

Уважаемые жители Днепра, чтобы не попасть на хитрые махинации кондукторов, оплачивайте проезд лично в руки.

Если Вы подозреваете, что кондуктор Вас обманывает или между Вами возник конфликт, то зафиксируйте номер электротранспорта, маршрут и время.

Затем обратитесь в центральную диспетчерскую службу коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" по номеру: +38056-722-00-75.

Также с жалобой можно обратиться на круглосуточную горячую линию Днепровского городского совета: +38056-732- 12-12; +38095-732-12-12; +38096-732- 12-12; +38073-732-12-12.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Днепре оплатить коммуналку, не выходя из дома: пошаговая инструкция.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
трамвай транспорт
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