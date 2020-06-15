Как добраться на море из Днепра: маршруты и цены

Несмотря на ослабление карантинного режима, на сегодняшний день на популярных украинских курортах поток отдыхающих стремительно растет. Жители Днепра активно выбирают места для отдыха, бронируют жилье и планируют маршруты.

Как добраться на популярные морские курорты из Днепра – узнавал OBOZREVATEL.

Бердянск

До Бердянска жители Днепра могут добраться несколькими способами: на поезде, автобусе или же попутками.

Так, с 12 июня из Днепра до Бердянска запустили всего один поезд – Киев-Бердянск. Из Днепра он отправляется ежедневно в 04:08, а в Бердянск прибывает в 11:46.

Цены на билеты:

Плацкарт – от 250 гривен;

Купе – около 400 гривен;

Люкс– от 1000 гривен.

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Отметим, что билеты на поезд нужно покупать заранее, так как свободных мест очень мало.

Кроме того, все пассажиры перед поездкой должны в обязательном порядке пройти проверку температуры и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Пассажирам рекомендуют по возможности не передвигаться внутри поезда, кипяток можно будет получить только в свою посуду, а продажи кофе и чая временно прекратили.

Бердянск

Намного проще доехать из Днепра до Бердянска можно на автобусе. С главного автовокзала ежедневно ходит множество прямых и мимо проходящих автобусов. Средняя стоимость билета – от 200 до 350 гривен. Время в пути – около шести часов.

Важно! На кассе автовокзала Днепра Вам не продадут билет без маски, а в автобус не пустят без маски и перчаток.

Администрация автовокзала просит пассажиров по возможности приобретать билеты на свои рейсы онлайн. Этим Вы сэкономите свое время, и не будете лишний раз стоять в очереди на кассе, подвергаясь потенциальному риску.

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Если Вы хотите более комфортно добраться до морского курорта, то в этом на помощь приходят попутки. В интернете многие водители предлагают подвезти людей в нужное место за определенную сумму.

Для этого в интернете Вам необходимо указать куда нужно доехать, откуда и когда, и по результатам поиска выбрать поездку, которая больше нравится.

Прежде чем бронировать место, Вы можете узнать о планах водителя подробнее, написав ему личное сообщение.

Затем забронируйте место онлайн и после этого получите номер телефона водителя для оперативной связи.

Средняя стоимость такой поездки из Днепра до Бердянска – 250-300 гривен.

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Одесса

Из Днепра в Одессу горожане могут также добраться с помощью поездов. Но на данный момент из Днепра можно доехать только на одном поезде, который курсирует ежедневно. Из Днепра он отправляется в 19:10 и в Одессу прибывает в 06:28.

Одесса

Средняя стоимость билетов:

Плацкарт – от 300 гривен;

Купе – от 350 гривен;

Люкс – от 1200 гривен.

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Также из Днепра в Одессу можно доехать на автобусе. Два из них курсируют ежедневно, а остальные только в будние дни или через день.

Средняя стоимость билета – 500 гривен. Время в пути – около 11 часов.

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Кроме этого, в Одессу из Днепра быстро и комфортно можно добраться с помощью попуток. Водители на собственном автомобиле доставят Вас за 250-300 гривен.

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Геническ

Одним из самых популярных морских курортов остается Геническ.

Ранее из Днепра до Геническа можно было добраться электричкой, которая курсировала ежедневно. Но этим летом из-за введения карантинного режима данную электричку пока не запустили.

В связи с ограниченным восстановлением пассажирских перевозок, жителям Днепра рекомендуют воспользоваться поиском попутных автомобилей или автобусом.

Геническ

Так, из Днепра до Геническа на автобусе можно доехать за 300 гривен. Время в пути – около восьми часов.

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На автомобиле из Днепра до Геническа водители довезут Вас примерно за 200 гривен. Время в пути намного меньше и при этом Вы доберетесь до морского курорта со всеми удобствами.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепр наконец пришла солнечная и жаркая погода. Поэтому местные жители активно выходят на городские пляжи, загорают и плещутся в реке. Стало известно, как работают пляжи Днепра.