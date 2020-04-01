Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Польша

Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.
OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.
Коронавирус в Польше: как проходит карантин для днепрян
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Польши, количество зараженных в стране достигло отметки 2347 человек. На сегодня зарегистрировано 35 смертей. В ведомстве отмечают, что в ночь на 1 апреля скончались еще два человека: 83-летний мужчина в Варшаве и 68-летний мужчина в больнице города Тыхы (юг Польши). Всего за прошедшие сутки подтверждено более 250 новых случаев заражения COVID-19.
В Польше проживает огромное количество украинцев, которые отправляются в соседнюю страну на заработки. Как ранее сообщала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, за последние пять лет количество украинцев в Польше увеличилось в пять раз: с около 300 тысяч в 2014 году до 1,5 миллиона в 2019 году.
Как рассказал днепрянин Евгений Коваленко, который на данный момент проживает в Варшаве, страна не поддается панике. В столице спокойно и мирно, а местные жители придерживаются всех необходимых карантинных мер.
"Паники нет, но и туалетной бумаги в магазинах тоже. В магазины (примерно такие, как наш супермаркет АТБ) пускают строго по 10 человек, а в очереди между людьми обязательно должна быть дистанция в 1,5 метра", – рассказал Евгений Коваленко.
Как и в Германии, о которой мы рассказывали ранее, во время карантина полякам запрещено ходить по улице компаниями более двух человек. В Польше разрешено ходить на работу (если ты работник критической инфраструктуры), посещать продуктовые магазины и аптеки. Также не запрещено выгуливать собаку.
Держите дистанцию
"Я считаю, что большинство жителей польской Варшавы – осознанные граждане. Сейчас, во время эпидемии COVID-19, улицы абсолютно пустые, машины практически не ездят. Люди выходят из дома только по определенным причинам", – добавил днепрянин.
Кроме того, в польских многоквартирных домах неравнодушные граждане оставляют объявления о том, что во время эпидемии нужно помогать людям преклонного возраста. Если нужно – пенсионеры самостоятельно обращаются к соседям за помощью.
Так в Польше помогают людям преклонного возраста
Несколько дней назад в общественном транспорте Варшавы появилось объявление о том, что вводятся новые ограничения, теперь в транспорте можно занимать места через одно, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Кроме того, объявления транслируются не только на польском, но и на украинском языке.
В общественном транспорте Варшавы транслируют объявления на украинском языке
Общественный транспорт практически пустой
В столице действуют строгие ограничения
По словам жителя Варшавы, ситуация с медицинскими масками и антисептиками в Польше точно такая же, как и в Украине:
"В аптеках нет НИЧЕГО. Маски и антисептики можно заказать в интернете на Alegro (а-ля польский Алиэкспресс), но в 10 раз дороже, естественно".
В Польше есть дефицит масок и антисептиков
Как акцентировал Евгений, компенсация зарплаты во время карантина коснулась только тех, кто работает в государственных учреждениях. Остальные поляки работают либо в удаленном режиме, либо просто остались дома за свой счет.
Кроме того, в Варшаве контролируют ситуацию с коронавирусом среди людей без определенного места жительства:
"Каждый день в определенное время в Варшаве бездомным раздают бесплатные продуктовые наборы, и заодно проверяют их состояние здоровья. Выстраиваются огромные километровые очереди, ведь никто не против получить продукты и узнать, заражен ли коронавирусом".
Штрафы за нарушение мер и ограничений в Польше более серьезные, чем в Украине:
"Только вчера ужесточили меры карантина, штрафуют на 5000 злотых (это почти 1200 $ или 30 000 гривен), если у них получится доказать, что ты вышел не в магазин и не в аптеку, а по собственным причинам. Такие случаи уже есть. А так – на улицах людей днем довольно много, а вечером абсолютно пусто.
Всегда многолюдная улица в Варшаве сегодня выглядит так
Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:
Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;
Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно.
Не паникуйте. Все будет хорошо!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Франция.
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