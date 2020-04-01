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1 апреля • обновлено в 17:28
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Яна Коваль

Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Польша

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Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Коронавирус в Польше: как проходит карантин для днепрян

Коронавирус в Польше: как проходит карантин для днепрян

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Польши, количество зараженных в стране достигло отметки 2347 человек. На сегодня зарегистрировано 35 смертей. В ведомстве отмечают, что в ночь на 1 апреля скончались еще два человека: 83-летний мужчина в Варшаве и 68-летний мужчина в больнице города Тыхы (юг Польши). Всего за прошедшие сутки подтверждено более 250 новых случаев заражения COVID-19.

В Польше проживает огромное количество украинцев, которые отправляются в соседнюю страну на заработки. Как ранее сообщала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, за последние пять лет количество украинцев в Польше увеличилось в пять раз: с около 300 тысяч в 2014 году до 1,5 миллиона в 2019 году.

Как рассказал днепрянин Евгений Коваленко, который на данный момент проживает в Варшаве, страна не поддается панике. В столице спокойно и мирно, а местные жители придерживаются всех необходимых карантинных мер.

"Паники нет, но и туалетной бумаги в магазинах тоже. В магазины (примерно такие, как наш супермаркет АТБ) пускают строго по 10 человек, а в очереди между людьми обязательно должна быть дистанция в 1,5 метра", – рассказал Евгений Коваленко.

Как и в Германии, о которой мы рассказывали ранее, во время карантина полякам запрещено ходить по улице компаниями более двух человек. В Польше разрешено ходить на работу (если ты работник критической инфраструктуры), посещать продуктовые магазины и аптеки. Также не запрещено выгуливать собаку.

Держите дистанцию

Держите дистанцию

"Я считаю, что большинство жителей польской Варшавы – осознанные граждане. Сейчас, во время эпидемии COVID-19, улицы абсолютно пустые, машины практически не ездят. Люди выходят из дома только по определенным причинам", – добавил днепрянин.

Кроме того, в польских многоквартирных домах неравнодушные граждане оставляют объявления о том, что во время эпидемии нужно помогать людям преклонного возраста. Если нужно – пенсионеры самостоятельно обращаются к соседям за помощью.

Так в Польше помогают людям преклонного возраста

Так в Польше помогают людям преклонного возраста

Несколько дней назад в общественном транспорте Варшавы появилось объявление о том, что вводятся новые ограничения, теперь в транспорте можно занимать места через одно, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Кроме того, объявления транслируются не только на польском, но и на украинском языке.

В общественном транспорте Варшавы транслируют объявления на украинском языке

В общественном транспорте Варшавы транслируют объявления на украинском языке

Общественный транспорт практически пустой

Общественный транспорт практически пустой

В столице действуют строгие ограничения

В столице действуют строгие ограничения

По словам жителя Варшавы, ситуация с медицинскими масками и антисептиками в Польше точно такая же, как и в Украине:

"В аптеках нет НИЧЕГО. Маски и антисептики можно заказать в интернете на Alegro (а-ля польский Алиэкспресс), но в 10 раз дороже, естественно".
В Польше есть дефицит масок и антисептиков

В Польше есть дефицит масок и антисептиков

Как акцентировал Евгений, компенсация зарплаты во время карантина коснулась только тех, кто работает в государственных учреждениях. Остальные поляки работают либо в удаленном режиме, либо просто остались дома за свой счет.

Кроме того, в Варшаве контролируют ситуацию с коронавирусом среди людей без определенного места жительства:

"Каждый день в определенное время в Варшаве бездомным раздают бесплатные продуктовые наборы, и заодно проверяют их состояние здоровья. Выстраиваются огромные километровые очереди, ведь никто не против получить продукты и узнать, заражен ли коронавирусом".

Штрафы за нарушение мер и ограничений в Польше более серьезные, чем в Украине:

"Только вчера ужесточили меры карантина, штрафуют на 5000 злотых (это почти 1200 $ или 30 000 гривен), если у них получится доказать, что ты вышел не в магазин и не в аптеку, а по собственным причинам. Такие случаи уже есть. А так – на улицах людей днем довольно много, а вечером абсолютно пусто.
Всегда многолюдная улица в Варшаве сегодня выглядит так

Всегда многолюдная улица в Варшаве сегодня выглядит так

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

  • Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

  • Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

  • Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

  • Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

  • Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

  • Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно.

  • Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Франция.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
карантин наши в Польше новости дефицит
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