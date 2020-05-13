Имеет ли право врач отказать в приеме: что делать в таком случае жителям Днепра

Каждый пациент ни при каких обстоятельствах не должен остаться без медицинской помощи. Но, к сожалению, бывают случаи, когда врач отказывается принимать больного и тогда встает вопрос: "Имеет ли он на это право?".

В каких случаях врач может отказать в приеме жителям Днепра и что ему за это грозит – читайте далее в нашем материале.

Врач отказывает в приеме Etcetera.media

"Отказались принимать из-за коронавируса"

Жительница Днепропетровщины Людмила оказалась в неприятной ситуации, когда врач отказалась принимать и осматривать ее дочь:

"Моя дочь заболела и когда у нее поднялась температура, то мы сразу же поехали в районную больницу. Но когда прибыли на место, то врач отказалась принимать дочь из-за того, что сейчас в стране опасный вирус, а в больнице якобы нет никакой защиты.

Не понимаю, как так можно? Врач просто боялась, что вдруг у моей дочери коронавирус и поэтому отказалась принимать ее. Неужели обычные люди заслуживают такого обращения?

В результате, из скандалами врач все-таки приняла дочь, провела осмотр и, как оказалось, у нее обычный бронхит и никакого вируса нет. И с помощью уколов и таблеток дочь выздоровела за несколько дней.

Но я до сих пор не понимаю, если люди обращаются в больницу с тяжелыми различными симптомами, то им из-за отказа врачей умирать?! Думаю, что наоборот в период карантина нужно тщательно осматривать каждого пациента и заниматься его лечением, а не просто перед ним закрывать дверь", – рассказала Людмила.

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Какие права имеет пациент

Согласно статье 49 КУ, каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ.

Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Отметим, что в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно.

Кроме этого, согласно Закону Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" каждый гражданин имеет право на следующее:

Жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход, социальное обслуживание и обеспечение, необходимый для поддержания здоровья человека;

Безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду;

Санитарно-эпидемическое благополучие территории и населенного пункта, где он проживает;

Безопасные и здоровые условия труда, обучения, быта и отдыха;

Квалифицированную медико-санитарную помощь, включая свободный выбор врача и учреждения здравоохранения;

Достоверную и своевременную информацию о состоянии своего здоровья и здоровья населения, включая существующие и возможные факторы риска и их степень;

Участие в управлении здравоохранением и проведении общественной экспертизы по этим вопросам в порядке, предусмотренном законодательством;

Возможность объединения в общественные организации в целях содействия здравоохранению;

Правовую защиту от любых незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья;

Возмещение причиненного здоровью ущерба;

Обжалование неправомерных решений и действий работников, учреждений и органов здравоохранения;

Возможность проведения независимой медицинской экспертизы в случае несогласия гражданина с заключениями государственной медицинской экспертизы, применения к нему мер принудительного лечения и в других случаях, когда действиями работников здравоохранения могут быть ущемлены общепризнанные права человека и гражданина.

Какие права имеет пациент УНН

В каких случаях жителям Днепра врачи могут отказать в приеме

Как рассказал OBOZREVATEL днепровский юрист Станислав Лифлянчик, в больнице в некоторых случаях врачи могут отказаться принимать пациента, а вот в поликлинике – нет.

"Конечно, в таком случае можно обратиться в полицию, но она вряд ли поможет. Это если врач отказал в оказании первой медицинской помощи, то это уголовное преступление. Помочь в этом вопросе сможет адвокат", – прокомментировал юрист.

Если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение – нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию, то врачи могут рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить в такое медучреждение.

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Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины также сообщили о случаях, при которых врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту:

Если знает, что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента. Нарушение наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до двух лет.

Если такой отказ может привести к смерти пациента или иные тяжкие последствия, то нарушение наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Кроме того, наказывается ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Так, статья 139 УК Украины предусматривает ответственность медицинского работника за неоказание помощи больному без уважительных причин. При этом предполагается, что медработник заведомо знает, что такое бездействие может иметь тяжелые последствия для больного.

Если неоказание необходимой помощи больному происходит в ЛПУ (Лечебно-профилактическое учреждение, – ред.) и является результатом невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей то это уже ответственность, предусмотренная статьей 140 УК Украины.

Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, наказывается:

Лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы до двух лет;

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 11 мая по всей Украине началось ослабление карантинного режима. Так, можно гулять по паркам и скверам, открылись салоны красоты, магазины торговли непродовольственными товарами и многое другое. Стало известно, как Днепр выходит из карантина и как выглядит город после смягчения мер.

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