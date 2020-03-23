Аренда машины в Днепре: во сколько обойдется услуга

Во время карантина в Днепре образовались проблемы с общественным транспортом. Поэтому самый оптимальный вариант для горожан – машина. Тем, у кого нет собственного автомобиля, на помощь приходит аренда транспорта.

Во сколько обойдется аренда машины в Днепре и что для этого нужно – читайте далее в нашем материале.

Аренда машины в Днепре meksika.info

Условия аренды автомобиля в Днепре

Жители Днепра могут в свободном доступе в интернете найти компании, которые предлагают взять машину в аренду.

Но дать напрокат автомобиль могут не всем. Нужно соблюдать следующие правила:

Стаж вождения от трех лет;

Ограничения пробега 250 км/сутки;

Предоплата за срок аренды, а также залог за автомобиль.

Кроме этого, некоторые компании предлагают дополнительные услуги: доставка или подбор автомобиля в аэропорту, на ж/д вокзале, на автостанциях. Стоимость таких услуг составляет от 200 гривен.

Отметим, что продлить аренду можно по истечению срока аренды автомобиля. Для этого необходимо сделать предоплату за следующую неделю.

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Страховка автомобиля

В подобных компаниях все машины застрахованы. Страховки включены в стоимость проката, поэтому Вам не стоит беспокоиться, если Вы попадете в дорожно-транспортное происшествие или что-либо случится с автомобилем.

Каждый автомобиль застрахован от:

Происшествия;

Угона;

Пожара;

Стихийных бедствий;

Действий третьих лиц и животных.

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Стоимость аренды машины в Днепре

Стоимость проката автомобиля зависит от класса автомобиля, его марки, а также срока аренды. При заказе машины на сайте можно увидеть весь процесс ценообразования конечной стоимости проката.

Некоторые компании предлагают три пакета услуг: эконом, стандарт и "все включено".

Средняя стоимость эконома – от 15 долларов/сутки, стандарта – от 30 долларов/сутки, "все включено" – от 50 долларов/сутки.

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Отметим, что за аренду автомобиля нужно заплатить за сутки. Также необходимо внести залог за машину.

Как заказать аренду машины в Днепре

Для заказа автомобиля необходимо выбрать понравившийся автомобиль на сайте компании и оставить соответствующую заявку.

Отметим, оплатить аренду автомобиля в Днепре можно с помощью банковской карты, наличным платежом или банковским переводом.

Заказ аренды

Заказ аренды

Выдача и возврат автомобиля оформляются актами, в которых указывается количество топлива, пробег автомобиля и его техническое состояние. Вы можете сделать фотографии или видео запись выдачи и возврата автомобиля, для того чтобы зафиксировать повреждения на машине, если они есть.

Также компании предоставляют все виды прокатного времени, начиная от почасовой аренды и заканчивая долгосрочной.

Почасовая аренда предполагает заказ автомобиля минимум на три часа. Долгосрочная аренда – от 90 суток. Чем дольше срок аренды автомобиля, тем меньше его суточная стоимость.

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

Аренда машины в Днепре

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