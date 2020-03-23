Аренда машины в Днепре: во сколько обойдется услуга

Во время карантина в Днепре образовались проблемы с общественным транспортом. Поэтому самый оптимальный вариант для горожан – машина. Тем, у кого нет собственного автомобиля, на помощь приходит аренда транспорта.
Во сколько обойдется аренда машины в Днепре и что для этого нужно – читайте далее в нашем материале.
Аренда машины в Днепре
meksika.info
Условия аренды автомобиля в Днепре
Жители Днепра могут в свободном доступе в интернете найти компании, которые предлагают взять машину в аренду.
Но дать напрокат автомобиль могут не всем. Нужно соблюдать следующие правила:
Стаж вождения от трех лет;
Ограничения пробега 250 км/сутки;
Предоплата за срок аренды, а также залог за автомобиль.
Кроме этого, некоторые компании предлагают дополнительные услуги: доставка или подбор автомобиля в аэропорту, на ж/д вокзале, на автостанциях. Стоимость таких услуг составляет от 200 гривен.
Отметим, что продлить аренду можно по истечению срока аренды автомобиля. Для этого необходимо сделать предоплату за следующую неделю.
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Страховка автомобиля
В подобных компаниях все машины застрахованы. Страховки включены в стоимость проката, поэтому Вам не стоит беспокоиться, если Вы попадете в дорожно-транспортное происшествие или что-либо случится с автомобилем.
Каждый автомобиль застрахован от:
Происшествия;
Угона;
Пожара;
Стихийных бедствий;
Действий третьих лиц и животных.
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Стоимость аренды машины в Днепре
Стоимость проката автомобиля зависит от класса автомобиля, его марки, а также срока аренды. При заказе машины на сайте можно увидеть весь процесс ценообразования конечной стоимости проката.
Некоторые компании предлагают три пакета услуг: эконом, стандарт и "все включено".
Средняя стоимость эконома – от 15 долларов/сутки, стандарта – от 30 долларов/сутки, "все включено" – от 50 долларов/сутки.
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Отметим, что за аренду автомобиля нужно заплатить за сутки. Также необходимо внести залог за машину.
Как заказать аренду машины в Днепре
Для заказа автомобиля необходимо выбрать понравившийся автомобиль на сайте компании и оставить соответствующую заявку.
Отметим, оплатить аренду автомобиля в Днепре можно с помощью банковской карты, наличным платежом или банковским переводом.
Заказ аренды
Заказ аренды
Выдача и возврат автомобиля оформляются актами, в которых указывается количество топлива, пробег автомобиля и его техническое состояние. Вы можете сделать фотографии или видео запись выдачи и возврата автомобиля, для того чтобы зафиксировать повреждения на машине, если они есть.
Также компании предоставляют все виды прокатного времени, начиная от почасовой аренды и заканчивая долгосрочной.
Почасовая аренда предполагает заказ автомобиля минимум на три часа. Долгосрочная аренда – от 90 суток. Чем дольше срок аренды автомобиля, тем меньше его суточная стоимость.
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
Аренда машины в Днепре
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