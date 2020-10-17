Жители четырех районов Днепра останутся без света: адреса

В воскресенье, 18 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

Соборный район:

улица Славянская;

улица Гайсинская;

переулок Днепровский, 2-8, 7-9;

улица Мандрыковская, 316-330.

Самарский район:

улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 218-290, 265-387;

улица Молодогвардейская, 22-32, 41.

Индустриальный район:

улица Варваровская, 5-93, 684;

улица Новочеркасская, 63-86;

улица Кожемяки, 13-29, 14-30;

улица Куликовская, 1-21, 2-22;

улица Тихая, 1-29, 2- 26;

улица Кравченко, 1-29, 4-34;

улица Симеизская, 1-39, 2-32;

улица Захарченко, 1-33, 2-40;

улица Ванцетти, 4-54, 5-53;

переулок Московский, 1-3, 2-6;

переулок Новомосковский, 1-5, 2-8.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 4-54, 5-53;

улица Анны Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 3-59, 10-62, 66-72;

улица Старобазарная, 26-40, 71-79;

площадь Сентябрьская, 1, 4-12, 5, 7;

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Докучаева, 38;

улица Клубничная, 2-28, 3-9, 11-37;

улица Демократическая, 27-37, 39, 34-42;

улица Сумская, 28-84, 31-91;

тупик Шишкина, 1-17, 2-8;

улица Шишкина, 1-51, 4-48;

улица Беринга, 1-55, 2-54, 33, 35, 37-79, 44-50, 52-128, 115-119;

улица Сеченова, 1-7, 2-32;

улица Тупиковая, 18-38;

улица Краснодонская, 15-57, 38-60, 57-71;

улица Ковельская, 49-118, 41-53, 59-109;

проспект Металлургов, 45-65.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине чиновника таможни заподозрили в миллионном злоупотреблении. Он действовал в интересах частных предприятий.