Житель Днепропетровщины организовал масштабное онлайн-казино: его задержала полиция

28-летнего жителя Днепропетровской области будут судить за организацию ряда онлайн-казино на территории Украины.

Мужчина арендовал сервер, на котором размещались все его онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков.

Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тысяч долларов. По оперативной информации на ресурсах этого казино было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так из-за границы.

Полицейские провели обыск в частном доме в Киевской области, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тысяч долларов.

Онлайн-казино Новости Украины - From-UA

Кроме того, во время обыска были изъяты компьютерная техника, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом в отношении организатора направлено в суд. Мужчине грозит штраф в 84 миллиона гривен с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре СБУ заблокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции. Со складов злоумышленников изъято партию алкосуррогата, за которую планировалось получить четыре миллиона гривен.

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