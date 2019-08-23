Запасайтесь заранее: в центре Днепра отключат воду (адреса)

В Днепре 26 августа с 10:00 до 19:00 отключат воду на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".
В Днепре отключат воду
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Водоснабжения не будет по следующим адресам:
• ул. Харьковская, 2, 4;
• ул. Магдебургского права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;
• ул. Баррикадная, 5,
• пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
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