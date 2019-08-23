Запасайтесь заранее: в центре Днепра отключат воду (адреса)

В Днепре 26 августа с 10:00 до 19:00 отключат воду на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".

В Днепре отключат воду Инфопорт

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

• ул. Харьковская, 2, 4;

• ул. Магдебургского права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

• ул. Баррикадная, 5,

• пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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