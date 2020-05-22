Висела на верхнем этаже недостроя: в Днепре засняли опасные игры подростков. Видео 18+

В Днепре 21 мая подростки устроили опасные игры на верхнем этаже недостроя, расположенного на улице Кротова.

Одна из девочек без какой-либо страховки повисла на руках на краю плиты. Видео инцидента, снятое очевидцем, опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре засняли опасные игры подростков

На видео заметно, что вместе с юной экстремалкой на этаже находились еще несколько детей. Несмотря на риск сорваться в любой момент вниз, девочка не торопилась забраться обратно. Чем всё закончилось, неизвестно.

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