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Внимание! В Днепре предупредили об отключении воды 11 июля

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11 июня с 10:00 до 18:00 в Днепре отключат воду некоторым потребителям "Днепрводоканала".

Водоснабжения не будет в связи с неотложными ремонтными работами на водогоне. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет по таким адресам:

В Днепре отключат воду 11 июля

В Днепре отключат воду 11 июля

Днепр Час

• ул. Яхненковская, 1, 7;

• ул. Универсальная;

• ул. Прапорная, 3;

• ул. Собинова, 1, 10.

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В предприятии отмечают, что во время проведения ремонтных работ возможны перебои водоснабжения верхних этажей дома по адресу ул. Прапорная, 3. Это связано с реконструкцией насосной станции. Полностью восстановить подачу воды в "Днепрводоканале" обещают к 8:00 14 июля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разоблачили преступников, которые "подкрутили" счетчики на 1,5 миллиона.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ Днепр
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