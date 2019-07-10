Внимание! В Днепре предупредили об отключении воды 11 июля

11 июня с 10:00 до 18:00 в Днепре отключат воду некоторым потребителям "Днепрводоканала".
Водоснабжения не будет в связи с неотложными ремонтными работами на водогоне. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет по таким адресам:
В Днепре отключат воду 11 июля
Днепр Час
• ул. Яхненковская, 1, 7;
• ул. Универсальная;
• ул. Прапорная, 3;
• ул. Собинова, 1, 10.
В предприятии отмечают, что во время проведения ремонтных работ возможны перебои водоснабжения верхних этажей дома по адресу ул. Прапорная, 3. Это связано с реконструкцией насосной станции. Полностью восстановить подачу воды в "Днепрводоканале" обещают к 8:00 14 июля.
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