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4 июня • обновлено в 07:51
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ВАКС вынес первый оправдательный приговор

1.7т
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В Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению экс-судьи Аппеляционного суда Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе ВАКС, бывшего судью обвиняли в совершении уголовного преступлении по ст. 366-1 УК Украины – декларирование недостоверной информации.

ВАКС вынес первый оправдательный приговор

ВАКС вынес первый оправдательный приговор

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Согласно ЗУ "О предотвращении коррупции", судья Апелляционного суда Днепропетровской области ежегодно до 1 апреля должен подавать заполненную декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как стало известно, обвиняемый не подал декларации за 2015, 2016, 2017 года, декларацию перед увольнением за период, не охваченный ранее поданным декларациям, а также декларацию за 2018 после увольнения.

Кроме того, обвиняемый распечатал с сайта НАЗК соответствующую форму, заполнил ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки. Заполнить декларацию в электронном виде обвиняемый не мог, поскольку в сети распространялась информация о похищении персональных данных граждан.

Чтобы защитить свои данные, судья еще в 2013 году отказался от получения электронной цифровой подписи. Также обвиняемый всегда подавал декларацию об имущественном состоянии, которая обнародовалась на сайте суда.

Отметим, что подавать декларацию только в электронном виде с обязательным ее удостоверением ЭЦП – сужение прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

ВАКС установил, что на обвиняемого возложена обязанность подать декларацию, но обязанности получать электронную цифровую подпись законодательство не предусматривает.

Высший антикоррупционный суд признал невиновным экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области и оправдал его. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения в деле VAB-банка, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической заангажированности этого судебного процесса. С таким заявлением выступил акционер Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
Высший антикоррупционный суд
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