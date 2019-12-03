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3 декабря • обновлено в 18:38
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В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве: фото и подробности

1.5т
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В Днепр 3 декабря прибыл арт-объект, побывавший во всех уголках Украины и даже за ее пределами.

Работа румынского скульптора Богдана Раци под названием "Middle Way" украсила площадь возле Театра оперы и балета. Об этом сообщает Информатор.

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

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Синяя рука уже успела побывать в Киеве, Николаеве и даже в Лиссабоне. Примечательно также то, что обе ее стороны - тыльные. Скульптура символизирует дружбу и общение, а ее цвет - надежду, однако в народе принято давать ей куда более интересные толкования. Так, многие увидели в ней отсылку на "руку Кремля".

На открытии объекта присутствовали заместительница председателя Днепропетровской облгосадминистрации Ирина Грицай, заместитель министра иностранных дел Егор Божок, посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану и представители открывшегося консульства Румынии в Днепре. Открытие скульптуры от румынского художника совпало с назначением в Днепропетровской области первого почетного консула Румынии в Украине.

"Важно, что Румыния, в отличие от других западных соседей, решила назначить почетного консула не в регионах государства, где компактно живут украинцы румынского происхождения, а в Днепропетровской области, которая является флагманом Украины", отметил Божок.

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

Информатор

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

Информатор

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

В центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве памятник известному еврейскому писателю осквернили свастикой. По мнению известного журналиста Айдера Муждабаева, это была российская провокация.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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